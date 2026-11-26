Hôm nay (26.11), Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) phối hợp với Trường ĐH Lạc Hồng và Tổ chức QS Quacquarelli Symonds tổ chức hội thảo tập huấn về phương pháp xếp hạng ĐH với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 120 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc.

Không chạy theo việc cải thiện thứ hạng bằng những giải pháp hình thức

Có mặt tại hội thảo, tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, khẳng định nâng cao chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục ĐH Việt Nam là một trong những định hướng quan trọng được Đảng và Nhà nước.

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho rằng các trường cần hiểu đúng ý nghĩa, giới hạn của chỉ số và không chạy theo việc cải thiện thứ hạng bằng những giải pháp hình thức ẢNH: V.Q

Theo đó, Nghị quyết số 71 (tháng 8.2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục ĐH giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu xếp hạng quốc tế và xác định QS, Times Higher Education là nguồn tham chiếu để theo dõi các chỉ tiêu xếp hạng tương ứng.

Ông Phong cho biết mục tiêu của hội thảo là nhằm nâng cao hiểu biết về phương pháp xếp hạng ĐH quốc tế, giúp các cơ sở giáo dục ĐH mới tiếp cận xếp hạng hiểu rõ hệ thống chỉ số, yêu cầu dữ liệu và quy trình tham gia; đồng thời giúp các cơ sở đã có kinh nghiệm cập nhật phương pháp đánh giá và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Đại diện các trường ĐH có mặt tìm hiểu về phương pháp xếp hạng ĐH quốc tế ẢNH: V.Q

Mặc dù vậy, ông Lê Mỹ Phong lưu ý xếp hạng không phải là thước đo duy nhất của chất lượng giáo dục ĐH. "Các trường phải hiểu đúng ý nghĩa, giới hạn của chỉ số và không chạy theo việc cải thiện thứ hạng bằng những giải pháp hình thức. Chúng ta không chạy theo thứ hạng, nhưng cũng không xem nhẹ xếp hạng", ông Lê Mỹ Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, các cơ sở giáo dục ĐH cần sử dụng kết quả xếp hạng như công cụ đối sánh để nhận diện điểm mạnh, hạn chế và xác định ưu tiên cải tiến. "Dữ liệu cung cấp phải chính xác, nhất quán và có khả năng kiểm chứng. Những thay đổi về chỉ số phải đi cùng cải thiện thực chất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho xã hội", ông Phong nêu quan điểm.

Giá trị cốt lõi là người học được hưởng lợi

Tại hội thảo, ông Chong E Way, Giám đốc Quan hệ đối tác khu vực Đông Nam Á của Tổ chức QS, cung cấp các số liệu về kết quả xếp hạng của các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, đồng thời chia sẻ về phương pháp xếp hạng QS World University Rankings và QS World University Rankings by Subject.

Trong khi đó, tiến sĩ Hor Yuen Yee, Quản lý khách hàng, phụ trách thị trường Việt Nam của QS, hướng dẫn các trường sử dụng công cụ phân tích dữ liệu QS Analytics, trình bày phương pháp QS Asia University Rankings và các yêu cầu về dữ liệu, quy trình, thời hạn cung cấp dữ liệu.

Theo đại diện Tổ chức QS, năm 2025, có 8.474 trường ĐH được đánh giá trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. Trong 5 năm qua, có 120.000 nhà tuyển dụng, 150.000 học giả và 547.000 sinh viên được khảo sát để phục vụ cho công tác xếp hạng.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, quan tâm đến cách sử dụng công cụ phân tích dữ liệu QS Analytics

ẢNH: V.Q

Chia sẻ về vấn đề này, PGS-TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, nhìn nhận: "Vấn đề quan trọng khi tham gia xếp hạng ĐH không phải chỉ để nhận biết trường đang đứng ở vị trí nào, mà giá trị lớn hơn là để biết trường có thể làm gì tốt hơn cho người học và phát triển ra sao từ kết quả đó".

Theo PGS-TS Hiển, hội thảo chính là dịp để các trường ĐH cùng tìm câu trả lời, bắt đầu từ việc hiểu đúng phương pháp và các tiêu chí xếp hạng QS. "Qua chia sẻ của các chuyên gia, mỗi trường sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng chỉ số, yêu cầu về dữ liệu và quy trình tham gia xếp hạng. Đặc biệt là cách sử dụng QS Analytics, một công cụ giúp các trường phân tích, đối sánh kết quả và nhận diện cơ hội cải thiện", ông Hiển nhận định.

Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng với giáo dục ĐH, vị trí trên bảng xếp hạng có thể góp phần phản ánh mức độ hiện diện và năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhưng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc người học được hưởng lợi từ chất lượng đào tạo tốt hơn, nghiên cứu có giá trị hơn và hoạt động của nhà trường ngày càng minh bạch, hiệu quả.