Cầm lái Lynk & Co 900: Choáng ngợp với công nghệ trên chiếc SUV 3 tỉ

Chiếc SUV khiến người lái phải "học lại" cách sử dụng ô tô

Có thể nói, ấn tượng đầu tiên khi tiếp cận Lynk & Co 900 không đến từ hệ thống vận hành mạnh hơn 700 mã lực, mà nằm ở cách chiếc xe buộc người dùng phải làm quen với một "ngôn ngữ" sử dụng mới. Từ thao tác mở cửa, chỉnh ghế, điều khiển màn hình cho đến quan sát thông tin vận hành… rất nhiều thói quen trên ô tô truyền thống trước đây đều được thay bằng cách tiếp cận giàu tính công nghệ hơn.

Cảm giác ban đầu vì vậy có phần lạ lẫm, thậm chí hơi mất thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, sau vài kilomet đầu tiên trên hành trình từ Hà Nội lên Ba Vì, những thao tác ấy dần trở nên quen thuộc hơn. Khi người lái bắt đầu thích nghi với cách chiếc xe vận hành, Lynk & Co 900 cũng cho thấy rõ hơn giá trị của một mẫu SUV cỡ lớn được phát triển theo hướng lấy trải nghiệm tổng thể làm trung tâm.

Cảm giác đầu tiên sau vô-lăng Lynk & Co 900 là sự khác biệt trong cách tương tác giữa người dùng và xe ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nếu chỉ nhìn vào thông số, hệ truyền động EM-P Super Hybrid chắc chắn là điểm gây chú ý nhất. Theo đó, Lynk & Co 900 sở hữu công suất cực đại lên đến 708 mã lực, mô-men xoắn 1.038 Nm và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 4,9 giây. Thế nhưng kỳ thực, những điều đáng nhớ nhất sau hành trình thực tế cầm lái mẫu SUV Trung Quốc này lại không hẳn nằm ở những con số hay cảm giác về sức mạnh, mà ở cách chiếc Lynk & Co 900 truyền tải sức mạnh đó xuống mặt đường.

Ví dụ, trong các tình huống vượt xe trên cao tốc hay tăng tốc sau khi thoát cua ở cung đường đèo quanh Ba Vì, xe phản hồi chân ga nhanh, dứt khoát nhưng không tạo cảm giác thô bạo. Sức kéo lớn được kiểm soát khá mượt, đủ để người lái cảm nhận sự mạnh mẽ, trong khi hành khách phía sau vẫn giữ được sự dễ chịu. Đây là cách hiệu chỉnh phù hợp với một mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nhân thường xuyên di chuyển đường dài, thay vì cố tạo cảm giác thể thao quá mức.

Hỗ trợ cho trải nghiệm vận hành của xe là hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp kiểm soát giảm chấn liên tục CDC. Trên các đoạn đường phố hoặc mặt đường chưa thật sự bằng phẳng, hệ thống treo hấp thụ dao động tốt cùng khả năng cách âm vượt trội, giúp khoang ca-bin xe duy trì sự êm ái. Khi chuyển sang cao tốc hoặc đường nhiều khúc cua, thân xe vẫn giữ được độ ổn định cần thiết đối với một mẫu SUV cỡ lớn.

Hệ truyền động PHEV hơn 700 mã lực mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn ưu tiên sự êm ái ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lynk & Co 900 cũng cho phép người lái lựa chọn nhiều chế độ vận hành khác nhau, ở mỗi chế độ, đặc tính và cách hoạt động của hệ thống treo cũng thay đổi, tùy theo điều kiện sử dụng. Đây là chi tiết cho thấy công nghệ trên mẫu xe này không chỉ để phô diễn, mà có giá trị thực tế trong quá trình vận hành hằng ngày.

Tất nhiên, nếu đặt cạnh những mẫu SUV hạng sang châu Âu đã có nhiều năm định hình tiêu chuẩn về cảm giác lái, Lynk & Co 900 vẫn chưa phải cái tên tạo nhiều cảm xúc nhất sau vô-lăng. Tuy nhiên, trong nhóm xe Trung Quốc đang có mặt tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co thực sự đã cho thấy mức độ hoàn thiện đáng kể, nhất là ở sự cân bằng giữa sức mạnh, độ êm và khả năng kiểm soát thân xe.

Trải nghiệm "thương gia" cho cả 6 vị trí ngồi

Dẫu vậy, sau khi hoàn thành gần một nửa hành trình, cảm giác sau vô-lăng không còn là điều đọng lại nhiều nhất. Càng di chuyển trên những cung đường dài, càng dễ nhận ra điểm hấp dẫn nhất của Lynk & Co 900 nằm ở khoang hành khách phía sau. Bởi đây không đơn thuần là một mẫu SUV được tạo ra để mang đến trải nghiệm cầm lái. Phần đáng giá hơn nằm ở cách hãng xe Trung Quốc chăm chút cho sự thoải mái của mọi hành khách, biến khoang nội thất trở thành điểm nhấn thực sự của chiếc xe. Đây cũng là nơi Lynk & Co 900 thể hiện rõ nhất triết lý phát triển sản phẩm của mình.

Khoang nội thất của Lynk & Co 900 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp cho cả ba hàng ghế ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập kiểu thương gia, chỉnh điện, tích hợp sưởi, thông gió và massage đa chế độ. Đáng chú ý hơn, hai ghế này có thể xoay điện 180 độ. Tính năng này ban đầu dễ bị xem là "đồ chơi" gây tò mò, nhưng trong thực tế lại có giá trị sử dụng rõ ràng, nhất là khi hỗ trợ trẻ nhỏ, người lớn tuổi lên xuống xe hoặc tạo không gian trò chuyện khi xe dừng nghỉ.

Hàng ghế thứ ba cũng tạo bất ngờ. Với nhiều mẫu SUV 6 hoặc 7 chỗ, đây thường chỉ là vị trí dự phòng cho những quãng đường ngắn. Nhưng trên Lynk & Co 900, thiết kế ghế mang lại không gian đủ rộng cho người trưởng thành, đồng thời vẫn có cả tính năng sưởi và massage. Đây là chi tiết hiếm gặp, ngay cả trên không ít mẫu SUV hạng sang có giá bán cao hơn nhiều.

Bên cạnh không gian, các tiện ích như tủ lạnh 9 lít có thể làm lạnh đến âm 6 độ C hoặc giữ ấm tới 50 độ C, hệ thống âm thanh Harman Kardon 31 loa công suất 2.640 W, cửa hậu tách đôi hay hệ thống tạo hương thơm cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm trong những chuyến đi dài. Những trang bị này không còn đứng riêng lẻ như danh sách "đồ chơi", mà kết hợp thành một không gian di chuyển tiện nghi cho cả gia đình.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn phù hợp với nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân đề cao không gian, công nghệ và sự thoải mái trong những hành trình dài ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, sau gần 200 km trải nghiệm, Lynk & Co 900 cho thấy điểm mạnh lớn nhất không chỉ là sức mạnh hơn 700 mã lực hay khả năng tăng tốc dưới 5 giây. Thực tế, giá trị nổi bật nhất trên mẫu mẫu SUV này có lẽ là cách kết hợp công nghệ, vận hành và tiện nghi để tạo nên một trải nghiệm khác biệt.

Cảm giác "phải học lại cách sử dụng ô tô" ở những kilomet đầu tiên có thể khiến người dùng hơi bỡ ngỡ. Nhưng khi đã quen, công nghệ dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho sự liền mạch và thoải mái trong quá trình sử dụng. Đó cũng là điều khiến Lynk & Co 900 trở thành một trong những mẫu SUV Trung Quốc đáng chú ý hiện nay, không chỉ vì nhiều trang bị, mà vì cách những trang bị ấy được đưa vào trải nghiệm thực tế.