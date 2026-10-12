    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giáo hoàng Leo sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u nhỏ ở phổi

    Giáo hoàng Leo sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u nhỏ ở phổi

    Trúc Huỳnh
    Trúc Huỳnh

    Giáo hoàng Leo XIV cho biết các bác sĩ đã phát hiện một khối u nhỏ ở phổi trong một đợt kiểm tra sức khỏe gần đây và ngài sẽ trải qua ca phẫu thuật trong tuần này để loại bỏ nó; đây là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị Giáo hoàng 71 tuổi này.

    Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 11.10 đã chia sẻ với các tín hữu đang tập trung tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi cầu nguyện chủ nhật hàng tuần rằng ông có một nốt ở phổi giai đoạn đầu và sẽ phẫu thuật.

    “Thưa anh chị em thân mến, gần đây trong quá trình kiểm tra y tế, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nó được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và vẫn còn khu trú, chưa lan rộng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong vài ngày tới. Tôi cảm ơn sự ủng hộ về mặt tinh thần của anh chị em và xin phó thác bản thân vào những lời cầu nguyện của mọi người”.

    Phóng viên Reuters Joshua Mcelwee cho biết: “Vatican hiện chưa cung cấp nhiều thông tin chi tiết. Có vẻ như Giáo hoàng sẽ phẫu thuật vào ngày 12 hoặc 13.10. Vatican cho biết thời gian hồi phục dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần”.

    Giáo hoàng Leo sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u nhỏ ở phổi - Ảnh 1.

    Các tín hữu tụ họp tại buổi đọc kinh Truyền Tin từ cửa sổ Điện Tông Tòa ở Vatican, ngày 11.10.2026

    ẢNH: REUTERS

    Anh Omar Cuddemi, một du khách từ Sicily, chia sẻ: “Đây là tin tức khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ vì không ai lường trước được điều này, nhất là khi ngài mới đắc cử Giáo hoàng được khoảng một năm. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất”.

    Trong khi du khách Bara Bechynova từ CH Czech thì nói rằng: “Tôi cầu chúc cho mọi người có sức khỏe tốt và sớm bình phục, bởi tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc và khỏe mạnh; đó chính là điều tôi mong ước”.

    Giáo hoàng Leo nổi tiếng là người khá năng động, yêu thích thể thao, chơi quần vợt và nhìn chung có sức khỏe khá tốt. Lịch trình làm việc của ông rất bận rộn. Dự kiến vào cuối tháng 11 này, ông sẽ thực hiện chuyến công du qua ba quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Peru.

    Tòa thánh Vatican chưa đưa ra thông báo ngay lập tức về việc liệu chuyến đi này có được tiến hành hay không; tuy nhiên, trong buổi cầu nguyện vào ngày 11.10 - ngay trước khi công bố thông tin về tình trạng sức khỏe của mình - Giáo hoàng đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến đi và khẳng định ông sẽ thực hiện nó. Điều này cho thấy ý định của ông là sẽ tiến hành phẫu thuật, sau đó tiếp tục công việc lãnh đạo 1,4 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.

    Hiện Tòa thánh Vatican chưa cho biết khối u này có ác tính hay không.

    Tin liên quan

    Giáo hoàng Leo bác thông tin đang 'đấu khẩu' với Tổng thống Trump

    Giáo hoàng Leo bác thông tin đang 'đấu khẩu' với Tổng thống Trump

    Giáo hoàng Leo đã tìm cách giảm nhẹ mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng các bài báo về những bình luận ông đưa ra trong chuyến công du châu Phi ‘không chính xác ở mọi khía cạnh’.

    Giáo hoàng Leo cảnh báo gì về rủi ro AI?

    Khám phá thêm chủ đề

    Giáo hoàng Leo Giáo hoàng Vatican Khối u phổi phẫu thuật Giáo hoàng Leo XIV sức khỏe sức khỏe giáo hoàng kiểm tra y tế vấn đề sức khỏe Tín hữu Quảng trường Thánh Peter Cầu nguyện Tòa thánh vatican

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận