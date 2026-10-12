Giáo hoàng Leo sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u nhỏ ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 11.10 đã chia sẻ với các tín hữu đang tập trung tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi cầu nguyện chủ nhật hàng tuần rằng ông có một nốt ở phổi giai đoạn đầu và sẽ phẫu thuật.

“Thưa anh chị em thân mến, gần đây trong quá trình kiểm tra y tế, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nó được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và vẫn còn khu trú, chưa lan rộng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong vài ngày tới. Tôi cảm ơn sự ủng hộ về mặt tinh thần của anh chị em và xin phó thác bản thân vào những lời cầu nguyện của mọi người”.

Phóng viên Reuters Joshua Mcelwee cho biết: “Vatican hiện chưa cung cấp nhiều thông tin chi tiết. Có vẻ như Giáo hoàng sẽ phẫu thuật vào ngày 12 hoặc 13.10. Vatican cho biết thời gian hồi phục dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần”.

Các tín hữu tụ họp tại buổi đọc kinh Truyền Tin từ cửa sổ Điện Tông Tòa ở Vatican, ngày 11.10.2026 ẢNH: REUTERS

Anh Omar Cuddemi, một du khách từ Sicily, chia sẻ: “Đây là tin tức khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ vì không ai lường trước được điều này, nhất là khi ngài mới đắc cử Giáo hoàng được khoảng một năm. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất”.

Trong khi du khách Bara Bechynova từ CH Czech thì nói rằng: “Tôi cầu chúc cho mọi người có sức khỏe tốt và sớm bình phục, bởi tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc và khỏe mạnh; đó chính là điều tôi mong ước”.

Giáo hoàng Leo nổi tiếng là người khá năng động, yêu thích thể thao, chơi quần vợt và nhìn chung có sức khỏe khá tốt. Lịch trình làm việc của ông rất bận rộn. Dự kiến vào cuối tháng 11 này, ông sẽ thực hiện chuyến công du qua ba quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Peru.

Tòa thánh Vatican chưa đưa ra thông báo ngay lập tức về việc liệu chuyến đi này có được tiến hành hay không; tuy nhiên, trong buổi cầu nguyện vào ngày 11.10 - ngay trước khi công bố thông tin về tình trạng sức khỏe của mình - Giáo hoàng đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến đi và khẳng định ông sẽ thực hiện nó. Điều này cho thấy ý định của ông là sẽ tiến hành phẫu thuật, sau đó tiếp tục công việc lãnh đạo 1,4 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.

Hiện Tòa thánh Vatican chưa cho biết khối u này có ác tính hay không.