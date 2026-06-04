Hành trình khuyến học của những trái tim tử tế

Hơn cả sự hỗ trợ vật chất, mô hình đã trở thành nguồn động viên âm thầm để nhiều học sinh nghèo không phải bỏ dở giấc mơ học tập vì nghịch cảnh.

Từ nỗi lòng của một người mẹ đến mô hình đầy nhân văn

Người "giữ lửa" cho hành trình này là chị Châu Trần Quỳnh Trang - Phó chánh văn phòng Đảng ủy xã Gia Hòa (TP.Cần Thơ), đồng thời là chủ nhiệm CLB Chia sẻ yêu thương. Với chị, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự thấu cảm rất tự nhiên của một người mẹ dành cho những đứa trẻ kém may mắn.

Sự có mặt kịp thời của CLB không chỉ mang theo kinh phí mà còn là lời động viên, là niềm tin gửi gắm đến gia đình và các em ẢNH: TGCC

Trong quá trình công tác và bám sát địa bàn, chị Trang không ít lần chứng kiến những hoàn cảnh ngặt nghèo: những em nhỏ mồ côi, những đứa trẻ sống cùng ông bà già yếu, hay những gia đình mà cái ăn mỗi ngày còn là nỗi lo thường trực. Đau lòng hơn cả là khi những gương mặt non nớt ấy sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể nhưng lại đứng trước nguy cơ phải rời xa trường lớp để mưu sinh.

Chị Trang chia sẻ: "Thấy các bé hiếu học nhưng gia đình quá khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng, bản thân cũng là một người mẹ nên tôi rất xót xa. Ánh mắt khao khát được đến trường của các em cứ ám ảnh tôi mãi. Vì thế, sau khi bàn bạc kỹ với các thành viên trong CLB, chúng tôi đã quyết định thực hiện mô hình 'Đồng hành cùng em đến trường'".

Sự tiếp sức kịp thời và bền bỉ

Khác với những đợt thiện nguyện mang tính thời điểm, mô hình của CLB Chia sẻ yêu thương chú trọng vào tính bền vững và dài hạn. Đối tượng hướng đến là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, đạt thành tích từ khá, giỏi trở lên.

Mỗi em khi được xét duyệt hỗ trợ sẽ nhận được: Hỗ trợ tài chính: 300.000 đồng/tháng, duy trì xuyên suốt 9 tháng của năm học. Nhu yếu phẩm: Gạo, quà bánh, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình. Dụng cụ học tập: Sách vở, cặp sách, đồng phục để các em tự tin bước vào lớp. Trong hơn 5 năm qua, bất kể nắng mưa hay đường sá cách trở, chỉ cần nhận được thông tin về một hoàn cảnh khó khăn, chị Trang cùng các thành viên lại lặn lội xuống tận nơi để tìm hiểu, xác minh. Sự có mặt kịp thời của CLB không chỉ mang theo kinh phí mà còn là lời động viên, là niềm tin gửi gắm đến gia đình và các em.

"Cách đơn giản nhất để yêu đời là sống tử tế với người khác" - đó là tôn chỉ mà mỗi thành viên CLB luôn khắc ghi để vượt qua những mệt mỏi trên dặm dài thiện nguyện.

Đối tượng hướng đến là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, đạt thành tích từ khá, giỏi trở lên ẢNH: TGCC

Những "đóa hoa" nở giữa nghịch cảnh

Trong số hơn 20 hoàn cảnh được hỗ trợ suốt 5 năm qua, bé Võ Huỳnh Bảo Trân (hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Gia Hòa 2) là một minh chứng điển hình cho nghị lực vượt khó.

Hoàn cảnh của Trân vô cùng khó khăn. Cha mẹ phải đi làm ăn xa, em ở cùng bà ngoại đã lớn tuổi và thường xuyên đau ốm. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai bà cháu chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bà con xóm giềng.

Dù thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ, Bảo Trân lại rất tự giác và học giỏi. Em đặc biệt nổi trội ở môn tiếng Anh với hàng loạt giấy khen qua các năm học. Kể từ khi CLB Chia sẻ yêu thương tìm đến và nhận hỗ trợ hằng tháng, gánh nặng trên vai bà ngoại vơi bớt phần nào, còn Trân có thêm điều kiện mua sách vở và tài liệu học tập. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp em yên tâm đến trường mà còn tiếp thêm động lực để cô học trò nhỏ ngày càng chăm ngoan, đạt thành tích tốt hơn trong học tập.

Trong hơn 5 năm qua, bất kể nắng mưa hay đường sá cách trở, chỉ cần nhận được thông tin về một hoàn cảnh khó khăn, chị Trang cùng các thành viên lại lặn lội xuống tận nơi để tìm hiểu, xác minh ẢNH: TGCC

Lan tỏa yêu thương bằng nguồn lực tự thân

Để duy trì mô hình hỗ trợ đều đặn cho hàng chục học sinh, bài toán kinh phí luôn là một thách thức lớn. Bên cạnh sự đóng góp của một số doanh nghiệp hảo tâm, CLB Chia sẻ yêu thương đã chọn một hướng đi rất đặc biệt: tự chủ nguồn quỹ thông qua các hoạt động lao động sáng tạo.

Các thành viên trong CLB không ngần ngại bỏ công sức để gây quỹ bằng nhiều hình thức: Bán hàng hóa, đặc sản vào các dịp lễ, tết; kinh doanh đồ ăn vặt; thậm chí là bán vé số để tích góp từng đồng tiền lời nhỏ nhất cho các em.

Những đồng tiền "đẫm mồ hôi" ấy chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến. Nó cho thấy thiện nguyện không chỉ là việc của những người giàu có, mà là việc của những người có trái tim ấm áp, sẵn lòng sẻ chia những gì mình có cho người khó khăn hơn.

Điểm đáng mừng là khi nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm biết đến mô hình, đã chủ động liên hệ để góp sức. Những phần hỗ trợ được CLB công khai minh bạch và chụp ảnh báo cáo hằng tháng. Đây vừa là động lực cho CLB vừa là cơ hội để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thắp tiếp ước mơ đến trường.

Mục tiêu của CLB không chỉ dừng lại ở một con số cụ thể, mà là không để bất kỳ một học sinh hiếu học nào trên địa bàn phải bỏ học vì nghèo khó ẢNH: TGCC

Viết tiếp những ước mơ

Hành trình 5 năm chưa phải là quá dài, nhưng những gì CLB Chia sẻ yêu thương và chị Châu Trần Quỳnh Trang đã làm được là vô cùng đáng trân trọng. Hơn 20 số phận đã được nâng đỡ, nhiều em được hỗ trợ liên tục nhiều năm nhờ duy trì thành tích học tập xuất sắc. Đó chính là những "trái ngọt" quý giá nhất.

Trong thời gian tới, CLB dự kiến sẽ mở rộng thêm các mô hình gây quỹ tự thân để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở một con số cụ thể, mà là không để bất kỳ một học sinh hiếu học nào trên địa bàn phải bỏ học vì nghèo khó.

Có thể nói, mô hình "Đồng hành cùng em đến trường" đã và đang trở thành một điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại TP.Cần Thơ. Những bước chân của chị Trang và các thành viên CLB vẫn sẽ tiếp tục in dấu trên những nẻo đường quê, mang theo hy vọng và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ. Bởi đúng như quan niệm của CLB: Khi ta sống tử tế và trao đi yêu thương, cuộc đời sẽ tự khắc trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn bao giờ hết.