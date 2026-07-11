Không được dùng điểm quy đổi từ chứng chỉ IELTS để tính điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định

Năm nay, Bộ GD-ĐT quy định thí sinh phải đạt 15 điểm điểm 3 môn tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển ĐH. Đây được coi là điểm sàn chung cho tất cả các phương thức.

Theo thống kê từ phổ điểm và bách phân vị 5 tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 của Bộ GD-ĐT, có khoảng 20-30% trong tổng số hơn 1,2 triệu thí sinh không có tổ hợp nào đạt 15 điểm trở lên.

Tuy nhiên, trong số các thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới 15, có không ít thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác mà nếu quy đổi theo quy định của các trường ĐH, thì mức điểm 3 môn trở nên cao hơn 15 điểm.

Thí sinh không được dùng điểm cộng hay điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ để tính điểm sàn trong quy định về nguồn tuyển của các chương trình đào tạo ĐH (15 điểm) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

N.T.T, cựu học sinh Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (TP.HCM), cho biết năm nay thí sinh này thi các môn toán 4,5 điểm; ngữ văn 5,5 điểm; tiếng Anh 4,75 điểm và lý 4,5 điểm, muốn sử dụng tổ hợp D01 để đăng ký ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công thương TP.HCM, nhưng tổng điểm chỉ đạt 14,75 , không đủ điều kiện xét tuyển.

Tuy nhiên thí sinh này có chứng chỉ IELTS 5.0. "Tại Trường ĐH Công thương TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang IELTS 5.0 được quy đổi thành 7 điểm. Em có thể sử dụng điểm quy đổi này để tính tổng điểm tổ hợp D01 thành 17 điểm hay không?, N.T.T thắc mắc.

Giải đáp về vấn đề này, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết: "Thí sinh cần lưu ý là không được dùng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ để tính điểm sàn".

Cụ thể, tiến sĩ Tuấn dẫn quy định tại Quy chế tuyển sinh ĐH, nêu rõ: "Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ ĐH là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026".

Như vậy, quy định 15 điểm là điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT, không cộng bất kỳ ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực hoặc điểm thưởng, điểm cộng, điểm quy đổi.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng khẳng định: "Quy định 15 điểm này là điểm mà thí sinh có được từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chỉ khi nào thí sinh có 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc toán, ngữ văn và một môn thi khác đạt 15 điểm trở lên, lúc đó nếu tổ hợp môn mà thí sinh xét tuyển có môn tiếng Anh thì thí sinh mới được dùng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ".

Tiến sĩ Tuấn lưu ý thêm, Bộ GD-ĐT còn quy định điểm sàn riêng của khối ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, sư phạm và pháp luật và cách tính điểm sàn lại khác nên nếu không chú ý sẽ dễ bị nhầm lẫn.

"Theo đó, điểm sàn 15 là quy định chung về nguồn tuyển, dành cho tất cả các phương thức xét tuyển, chịu ràng buộc về tổ hợp môn và không được cộng bất kỳ điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực hoặc điểm thưởng, điểm cộng nào. Thí sinh đạt sàn này mới được xét tuyển ĐH. Sau đó, thí sinh muốn xét khối ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, sư phạm và pháp luật lại tiếp tục phải đạt điểm sàn riêng của mỗi khối ngành. Ở điểm sàn này, thí sinh vẫn không được sử dụng điểm cộng hay điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, lại được cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và được tính điểm theo bất kỳ tổ hợp môn nào”, tiến sĩ Tuấn cho hay.