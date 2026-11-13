Mì vịt tiềm 25.000 đồng ở TP.HCM, chủ quán từng đóng cửa 3 tiệm

Từ 2 giờ sáng, anh Phạm Duy Nhất (40 tuổi, ở phường Bình Đông, TP.HCM) đã chạy xe đến chợ đầu mối Bình Điền để mua nguyên liệu. Khoảng 3 giờ 20 phút, anh trở về nhà, hâm nóng nồi nước dùng chuẩn bị từ hôm trước rồi chở thực phẩm, bàn ghế ra khu vực ngã tư đường song hành Quốc lộ 50 - Đa Phước (xã Bình Hưng).

Một tô mì vịt tiềm 25.000 đồng tại quán của anh Nhất ẢNH: PHI LONG

Đúng 6 giờ, hàng mì vịt tiềm bắt đầu đón khách. Mỗi tô mì có giá chỉ 25.000 đồng, gồm mì, thịt vịt, rau củ và nước dùng nấu cùng các loại thảo dược.

Ít ai biết rằng, trước khi đứng bán những tô mì bình dân này, anh Nhất từng làm chủ 3 quán ăn. Sau dịch Covid-19, việc kinh doanh đổ vỡ, anh phải bắt đầu lại từ đầu.

Từng có 3 quán ăn, phải làm lại từ đầu

Từ năm 2014 đến năm 2019, anh Nhất mở 3 quán phở tại khu vực Q.8, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Thời gian đầu, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các quán liên tục thua lỗ. Vợ anh khi ấy làm nhân viên văn phòng, phải dùng tiền lương để bù vào khoản thiếu hụt.

Sau khoảng một năm, hoạt động kinh doanh dần ổn định. Hai vợ chồng tiếp tục đầu tư, nâng cấp quán để phục vụ thực khách. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ thay đổi. Năm 2021, anh Nhất phải tạm dừng hoạt động quán ở Vũng Tàu. Hai quán còn lại tại TP.HCM sau đó cũng lần lượt đóng cửa.

Theo anh Nhất, mỗi buổi sáng hàng mì bán khoảng 100 tô ẢNH: PHI LONG

Có hôm, chỉ sau hơn một giờ mở bán, các nồi nước dùng anh Nhất chuẩn bị đã cạn sạch ẢNH: PHI LONG

Theo anh, cơ sở trên Quốc lộ 50 chịu thiệt hại nặng nhất vì đây là quán chính, có nhiều nhân viên làm việc. Ba quán ăn không còn hoạt động, trong khi những khoản nợ vẫn phải giải quyết, khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Áp lực tiền bạc cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng.

Anh kể, đã có lúc hai người tính đến chuyện tạm xa nhau để giảm bớt gánh nặng. “Khi đó, cả hai đã ngồi lại thảo luận rồi dự định để tôi đi làm ăn xa, còn vợ thì ở nhà chăm con. Hai chúng tôi đành phải tạm thời xa nhau để giảm bớt áp lực”, anh nhớ lại.

Giữa lúc bế tắc, một câu nói của con trai lớn khiến anh suy nghĩ lại. “Con sẽ cố gắng học để phụ ba mẹ”, cậu bé nói với cha. Nghe con nói, anh Nhất quyết định tiếp tục tìm cách xoay xở, cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh nhận làm nhiều công việc để có tiền trả nợ, sau đó dựng xe bán hủ tiếu để tích góp vốn. Khi có điều kiện, anh chuyển sang bán mì vịt tiềm như hiện nay.

“Mình đã sai ở đâu thì đứng lên làm lại từ đầu ở đó, chứ không thể vì một chút khó khăn mà buông tay gia đình được”, anh chia sẻ.

Vì sao mì vịt tiềm chỉ bán 25.000 đồng?

Ý tưởng bán mì vịt tiềm giá bình dân của anh Nhất bắt nguồn từ một kỷ niệm trong thời gian gia đình gặp khó khăn.

Thịt vịt được anh Nhất tự làm tại nhà trước khi mang ra hàng bán ẢNH: PHI LONG

Khách có thể lựa chọn các phần thịt vịt như cánh, đầu hoặc đùi ẢNH: PHI LONG

Khi ấy, vợ và hai con muốn ăn mì vịt tiềm nhưng anh không đủ tiền mua cho cả nhà. Anh định nhường phần ăn cho ba mẹ con, nhưng vợ muốn cả gia đình cùng được thưởng thức món ăn.

Kỷ niệm ấy khiến anh suy nghĩ về việc làm sao để những người có thu nhập không cao cũng có thể ăn mì vịt tiềm. “Một tô phở hay hủ tiếu thường có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng hoặc nhỉnh hơn. Nhưng còn mì vịt tiềm, giá của món ăn này khiến người ta phải suy nghĩ”, anh nói.

Tận dụng kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh quán phở, hủ tiếu, anh Nhất bắt đầu tìm tòi cách chế biến mì vịt tiềm theo công thức riêng.

Anh tự làm vịt tại nhà, chuẩn bị nước dùng cùng các loại thảo dược và rau củ. Một tô mì được bán với giá 25.000 đồng, mức giá anh muốn duy trì để học sinh, người lao động có thể dễ dàng thưởng thức.

Hơn nửa năm kể từ khi bắt đầu bán mì vịt tiềm, anh cho biết gia đình vẫn giữ nguyên giá bán. “Có lần vợ tôi hỏi bán giá này có lời không, tôi thẳng thắn trả lời: Bán không lời thì bán làm gì. Nhưng mình lời ít. Cái lời ở đây là sự thương mến của bà con”, anh kể.

Hàng mì thu hút khách trong khu vực và một số người từ các địa phương lân cận ẢNH: PHI LONG

Theo anh Nhất, hiện hàng mì đã có lượng khách quen ổn định. Buổi sáng, anh bán khoảng 100 tô, có hôm chỉ hơn một giờ đã hết nước dùng chuẩn bị sẵn.

Anh Đợi, một khách hàng từ xã Cần Giuộc (Tây Ninh), cho biết đã biết đến hàng mì từ khi tuyến đường song hành được đưa vào sử dụng. “Tôi từ nhà ở Cần Giuộc lên. Có hôm đến thì được ăn, có hôm trễ thì hết. Món ăn ở đây giá hợp túi tiền với người lao động như tôi”, anh nhận xét.

Trong số những khách quen, anh Nhất đặc biệt quý mến vợ chồng cô Hoa, sống tại xã Bình Hưng, TP.HCM. Khoảng 3 tháng trước, hai vợ chồng tình cờ ghé ăn rồi trở thành khách quen. Theo lời anh Nhất, gần như ngày nào, trừ chủ nhật, người chồng cũng chở vợ đến hàng mì. Thân thiết đến mức anh gọi hai người là “bố, má”.

“Tôi thích nhất là phần nước dùng ngọt, không dầu nên dễ ăn. Bên cạnh đó, hai vợ chồng chủ quán dễ thương, hay tâm sự nên tôi cũng thương”, cô Hoa chia sẻ.

Hiện hàng mì của anh Nhất bán hai đợt mỗi ngày: buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ tại ngã tư đường song hành Quốc lộ 50 - Đa Phước; buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ tại góc đường Đa Phước.

Sau những biến cố trong công việc và gia đình, anh Nhất cho biết điều khiến mình vui nhất là vẫn có sức khỏe để lao động và những người thân luôn ở bên cạnh. “Còn sức khỏe, còn người thân đồng hành là mình còn làm lại được tất cả”, anh nói.



