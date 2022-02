Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 lỗi nghiêm trọng người trên 60 chớ mắc phải!

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 6.2.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: 10 mẹo để có giấc ngủ ngon cho năm mới 2022, Chuyên gia: Những thức uống này giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ, Lợi ích của trà quế...

Trên 60 tuổi, chớ mắc 4 lỗi nghiêm trọng này!

Có thể không dễ dàng chấp nhận, nhưng sau tuổi 60, sức khỏe của bạn cần được chú ý hơn một chút để duy trì.

Tin tốt là bạn thực sự có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách thực hiện một số thay đổi đơn giản - chẳng hạn như tránh 4 "cạm bẫy" có thể gây nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.

1. Ăn một mình

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cô đơn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh tim và thậm chí là chứng mất trí nhớ.

Nguyên nhân? Cô đơn gây ra căng thẳng, có thể làm tổn hại đến hệ thống miễn dịch và tim mạch, đồng thời có thể khuyến khích các hành vi không lành mạnh.

Một ví dụ: Một nghiên cứu được công bố vào tháng 11.2021 của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho thấy phụ nữ lớn tuổi ăn một mình có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Ăn một mình là một yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm, có liên quan đến bệnh tim. Ngoài ra, những người ăn một mình có nhiều khả năng ăn nhanh hơn và tiêu thụ ít thực phẩm lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!

2. Căng thẳng quá nhiều

Một nghiên cứu của Đại học Yale (Mỹ) được công bố vào tháng 12.2021 cho thấy căng thẳng mạn tính có thể khiến đồng hồ sinh học của bạn hoạt động nhanh hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nghiện ngập và rối loạn tâm trạng.

Nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất, làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn liên quan đến béo phì như tiểu đường.

Tin tốt: Những người có sức khỏe tâm thần tốt hơn (được đo lường bằng khả năng điều tiết cảm xúc và kiểm soát bản thân) sẽ già đi chậm hơn.

4 thói quen có hại cho chuyện ăn uống cần phải tránh

Vào dịp tết, nhiều người chúng ta sẽ ăn nhiều hơn, uống rượu bia nhiều hơn và tập thể dục ít đi. Kết quả sau những ngày này là tăng cân.

Các chuyên gia sức khỏe luôn khuyến cáo mọi người bên cạnh việc tận hưởng kỳ nghỉ nhiều ngày là duy trì các hoạt động lành mạnh, hạn chế thói quen có hại cho sức khỏe, đặc biệt là với ăn uống, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That!.

Dưới đây là các thói quen có hại cho ăn uống mọi người cần tránh vào dịp tết:

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa ăn sáng sẽ khiến cơ thể đói và tăng cảm giác thèm ăn, cuối cùng khiến chúng ta ăn nhiều hơn trong suốt cả ngày hôm đó. Thay vì bỏ bữa sáng, cách tốt là vẫn ăn sáng và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và các món giàu protein.

Với nhiều người, tết là một trong những khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Tuy nhiên, mọi người cũng có xu hướng uống nhiều rượu bia hơn vào những ngày này.

Rượu không chỉ chứa nhiều calo với 7 calo/gram mà còn kích thích cảm giác thèm ăn. Do đó, khi uống rượu bia, mọi người thường sẽ ăn nhiều hơn, cuối cùng dẫn đến tăng cân.

10 thay đổi nhỏ giúp bạn ngăn ngừa tăng cân trong năm 2022

Trong độ tuổi từ 20 đến 55, hầu hết mọi người tăng từ 0,5 đến 1 kg mỗi năm, điều này cho thấy một số người sẽ trở nên thừa cân hoặc béo phì theo thời gian.

Sự tăng cân này thường không phải do ăn quá nhiều. Mà nguyên nhân thường là do ăn một lượng nhỏ - thêm khoảng 100-200 calo - nhiều hơn mức cần thiết mỗi ngày.

Rất may là là mọi người có thể ngăn ngừa tăng cân bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ.

Nghiên cứu gần đây cho thấy ăn ít hơn 100-200 calo hoặc đốt cháy thêm 100-200 calo mỗi ngày, có thể đủ để ngăn tăng cân về lâu dài. Đây được gọi là “phương pháp thay đổi nhỏ”, được James Hill, một chuyên gia người Mỹ về béo phì, đề xuất lần đầu tiên nhằm giúp mọi người kiểm soát cân nặng, theo báo News24.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích đánh giá 19 thử nghiệm, bao gồm gần 3.000 người trong các thử nghiệm ngăn ngừa tăng cân và 372 người trong các thử nghiệm giảm cân.

Kết quả những người áp dụng phương pháp “thay đổi nhỏ để ngăn ngừa tăng cân”, đã tăng ít hơn gần 1 kg so với những người không áp dụng phương pháp này - trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 tháng.

Sau đây là một số kỹ thuật thành công được áp dụng trong các thử nghiệm này:

1. Đi bộ thêm 10-15 phút mỗi ngày

Điều này có thể giúp đốt cháy tới 60 calo. Nếu được 2 vòng có thể đốt cháy tới 120 calo.

2. Bỏ qua món khoai tây chiên đi kèm trong món ăn

Các phần nhỏ của khoai tây chiên đi kèm với các bữa ăn chính chứa hàng trăm calo. Nói không với những món này - hoặc thay bằng salad hoặc rau - có thể giúp giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày lên đến 200 calo.

3. Uống trà thay cho nước ngọt

Cách chuyển đổi này có thể làm giảm lượng calo tiêu thụ xuống 145 calo.

Kính chúc các bạn ngày chủ nhật vui tươi và an lành.