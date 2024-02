Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn kiêng ngay sau tết, nên không?

Ngày tết ăn vặt món này giúp ngăn ngừa huyết áp cao

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports cho thấy ăn sô cô la có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp, nhưng phải là sô cô la đen!

Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong trên toàn thế giới, với ước tính có 523 triệu ca mắc bệnh tim mạch trong năm 2019.



Do bệnh tim mạch có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao, một số nghiên cứu đã tìm hiểu các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học muốn khám phá liệu ăn sô cô la đen có giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Những người có nguy cơ cao bị tăng huyết áp có thể chọn sô cô la đen làm đồ ăn nhẹ thay cho đồ ngọt để cải thiện sức khỏe tim mạch SHUTTERSTOCK

Các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về lượng sô cô la đen tiêu thụ từ trang web của Đơn vị Dịch tễ học Tích hợp MRC, Đại học Bristol (Anh), của 64.945 người tham gia.

Sau đó, họ phân tích dữ liệu để xác định mối quan hệ nhân quả giữa lượng sô cô la đen tiêu thụ và nguy cơ mắc 12 bệnh tim mạch, bao gồm huyết áp cao và huyết khối tĩnh mạch.

Có nên ăn kiêng ngay sau tết không?

Sau những ngày nghỉ tết với các món ăn và thức uống nhiều calo thì việc muốn áp dụng ngay chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt là điều hết sức bình thường. Không có gì lạ khi chúng ta phát hiện mình tăng cân và muốn mau chóng lấy lại vóc dáng cũ.

Ăn kiêng để giảm cân là tốt nhưng cần có cách tiếp cận đúng, đặc biệt là sau tết. Nếu áp dụng chế độ ăn kiêng không đúng cách có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn, theo theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Để giảm cân bền vững, các chuyên gia khuyến cáo nên áp dụng chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với tập thể dục thường xuyên thay vì ăn kiêng khắt khe SHUTTERSTOCK

Một trong những điều mọi người cần cân nhắc khi quyết định ăn kiêng ngay sau tết là có thể khiến cơ thể bị sốc. Điều này là do trong tết, nhiều người đã ăn uống rất thoải mái. Nên sau tết, việc áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế calo đột ngột, thậm chí cắt bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm có nhiều tinh bột đường có thể gây sốc, thậm chí làm kế hoạch ăn kiêng thất bại.

Hành vi ăn uống không kiểm soát sau đó còn có thể gây tăng cân trở lại. Hơn nữa, áp dụng chế độ ăn kiêng sau tết sẽ cần hạn chế một số loại thực phẩm và giảm đáng kể lượng calo nạp vào. Điều này có thể tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Bác sĩ chia sẻ mẹo hay để giải rượu nhanh

Ngày tết với những cuộc họp mặt và những lời chúc tụng, chắc chắn không thể thiếu chén rượu.

Các chuyên gia y tế đưa ra những lời khuyên khôn ngoan để "giải rượu" nhanh, giúp bạn có thể tận hưởng ngày tết vui vẻ nhất có thể.



Sau đây, các chuyên gia chỉ ra một số mẹo hay cho bạn như sau:

Bổ sung chất điện giải và uống nước

Ngày tết với những cuộc họp mặt và những lời chúc tụng, chắc chắn không thể thiếu chén rượu SHUTTERSTOCK

Cảm giác đau đầu và buồn nôn khi say rượu có thể là do mất nước.

Rượu làm tăng nhu cầu đi tiểu, khiến mất nhiều nước hơn. Tiến sĩ Ross Perry, bác sĩ đa khoa đang làm việc tại Anh, chỉ ra giải pháp đơn giản là uống nước.

Ông cũng khuyên nên ăn thực phẩm có nhiều kali. Say rượu không chỉ do cơ thể thiếu nước mà còn do lượng chất điện giải thấp.

Chất điện giải, nếu bị thiếu, có thể gây buồn nôn và nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và khó chịu.

Ông nói: Uống rượu sẽ ngăn chặn việc sản xuất một loại hoóc môn giúp cơ thể giữ nước, do đó dẫn đến mất nước và mất các chất điện giải như kali và natri.

Vì vậy, bạn ăn những thực phẩm chứa kali như chuối, cam, mơ, bưởi, dưa hấu, các loại rau lá xanh, rau bó xôi, bông cải xanh, khoai tây, nấm và đậu Hà Lan để giúp giảm bớt tình trạng sau rượu và bổ sung lượng chất điện giải bị mất đi, giải rượu nhanh hơn, theo tờ Express.

