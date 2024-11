Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại bánh mì tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư

Phát hiện mới về loại bánh mì tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí nghiên cứu Current Developments in Nutrition, các nhà khoa học quốc tế đã nghiên cứu xem việc tiêu thụ bánh mì có làm tăng nguy cơ ung thư hay không, và tiêu thụ loại bánh mì nào là tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư.

Bánh mì là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới. Đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng một số loại cũng có chỉ số đường huyết cao, theo trang tin y khoa News Medical.

Bánh mì là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới ẢNH: PEXELS

Các nhà khoa học từ Trường Y Đại học bang Arizona, Đại học Virginia, Đại học St. Catherine, Minneapolis (Mỹ), phối hợp với Trường Y, Đại học Bristol (Anh) đã nghiên cứu xem liệu tiêu thụ bánh mì có liên quan đến nguy cơ ung thư hay không.

Thời tiết trở lạnh: cần làm gì để tránh cảm lạnh, cúm?

Thời tiết trở lạnh sẽ khiến chức năng miễn dịch của cơ thể trở nên yếu đi. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại virus gây cảm lạnh và cúm lây lan. Một số biện pháp có thể giảm nguy cơ và ngăn ngừa các đợt nhiễm bệnh theo mùa này.

Khi thời tiết chuyển sang mùa đông thì lượng ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt đất sẽ yếu đi. Da không tiếp xúc đủ với ánh nắng thì sẽ không tạo đủ vitamin D. Thiếu vitamin D sẽ khiến hệ miễn dịch không thể hoạt động hiệu quả, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Hắt hơi là triệu chứng thường gặp của cả cảm cúm và cảm lạnh ẢNH: PEXELS

Hơn nữa, thời tiết lạnh khô vào mùa đông có thể khiến lớp màng nhầy ở da, mũi, mắt và phổi giảm đi. Hệ quả là vi khuẩn, virus gây bệnh dễ xâm nhập vào cơ thể hơn. Để phòng tránh cảm lạnh và cúm khi thời tiết trở lạnh, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Rửa tay thường xuyên. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sẽ giúp loại bỏ virus gây cảm lạnh và cúm. Thói quen đơn giản này sẽ giúp ngăn ngừa virus lây lan, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các bề mặt như tay nắm cửa, bàn, ghế hay vật dụng trong bệnh viện, cao ốc văn phòng.

Trời lạnh, bác sĩ chỉ cách tốt nhất để tắm

Sau cả ngày dài làm việc, đặc biệt là trong thời tiết se lạnh, nhiều người có sở thích ngâm mình thư giãn trong nước nóng.

Mặc dù nước nóng mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng một báo cáo mới được tờ The New York Times (Mỹ) công bố, lưu ý điều này có thể gây ra các vấn đề cho da và tóc, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Sau cả ngày dài làm việc, nhiều người có sở thích ngâm mình thư giãn trong nước nóng ẢNH: PEXELS

Theo tiến sĩ Trinidad Montero-Vilchez, bác sĩ da liễu từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế về nghiên cứu, đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Virgen de las Nieves, Granada, Tây Ban Nha, nhiệt độ quá cao sẽ phá hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị khô và kích ứng hơn.

Nữ bác sĩ giải thích rằng nước nóng khiến lipid của da, bao gồm ceramide và axit béo, mất cấu trúc. Khi hàng rào này yếu đi, da dễ bị dị ứng và kích ứng hơn, và do đó, không thể giữ nước hoặc độ ẩm. Đây là kết quả của một nghiên cứu do chính cô thực hiện vào năm 2022.

