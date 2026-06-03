Ngoài PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp làm hiệu trưởng trường y ngoài công lập, còn thêm những ai?

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp sinh năm 1976, quê Bình Dương. Ông từng là Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Trước đó, ông cũng là Trưởng phòng khám đa khoa trường, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trưởng bộ môn Y học gia đình. Hiện nay ông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ảnh: H.T

Vậy ngoài PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, hiện nay lãnh đạo trường y, khoa y của các trường ĐH ngoài công lập có đào tạo khối ngành sức khỏe đến từ đâu?

Hiệu trưởng trường y ngoài công lập thường là nguyên lãnh đạo các trường y công lập

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là trường đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó khối ngành sức khỏe là lĩnh vực trọng tâm của trường.

Hiện nay, hiệu trưởng của trường là GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình. Giáo sư Lình là nhà giáo nhân dân, một chuyên gia y tế có uy tín lớn với gần 40 năm kinh nghiệm và đã từng giữ nhiều chức vụ quản lý cấp cao tại các trường ĐH y dược công lập.

GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng ẢNH: H.B

Ông từng làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế.

Tại ĐH Phenikaa, thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Đỗ Quyết hiện là Hiệu trưởng Trường Y dược. Ông đã có hơn 40 năm cống hiến trong hệ thống quân y và là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp và ghép tạng tại Việt Nam.

Giáo sư Đỗ Quyết từng trải qua các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Học viện Quân y; Chủ nhiệm Khoa Lao và bệnh phổi kiêm Giám đốc Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Quân y 103; Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103.

GS-TS-BS Trần Hữu Dàng, Hiệu trưởng Trường Y dược ĐH Duy Tân ẢNH: D.T

Hiệu trưởng Trường Y dược ĐH Duy Tân là nhà giáo nhân dân, GS-TS-BS Trần Hữu Dàng. Ông từng là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Phó trưởng khoa Nội tổng hợp – Lão khoa Bệnh viện Trung ương Huế.

Giáo sư Dàng cũng từng làm Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế và Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE).

Đang hoặc từng lãnh đạo các bệnh viện, khoa tại bệnh viện

Nếu đa số các trường đều bổ nhiệm vị trí quản lý là người trong nước, thì Trường ĐH Tân Tạo lại có Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Y là chuyên gia tim mạch can thiệp người Mỹ gốc Việt, GS-BS Thạch Ngọc Nguyễn.

Giáo sư Thạch Ngọc Nguyễn là giáo sư trợ lý lâm sàng tại Trường Y ĐH Indiana (Mỹ), giáo sư danh dự tại Trường ĐH Y Hà Nội và Viện Tim mạch Việt Nam. Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Hội Tim mạch Mỹ và Hội Tim mạch can thiệp Mỹ (SCAI).

GS-BS Thạch Ngọc Nguyễn, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Y Trường ĐH Tân Tạo ẢNH: T.T

Ông đang giữ chức vụ Giám đốc Nghiên cứu tim mạch của Bệnh viện Methodist (Merrillville, bang Indiana, Mỹ). Đây cũng là nơi ông thường xuyên tạo điều kiện đưa các thế hệ sinh viên y khoa xuất sắc của Việt Nam sang thực tập lâm sàng. Ông từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Khoa Tim mạch của Trung tâm Y tế St. Mary (bang Indiana, Mỹ).

Mới đây, Trường ĐH Nam Cần Thơ cũng bổ nhiệm PGS-TS-BS Phillip Trần, một bác sĩ đang hành nghề lâm sàng tại Mỹ, làm Hiệu trưởng Trường Khoa học sức khỏe.

Ông là chuyên gia tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Dignity Health, Chủ tịch Hội đồng Học thuật tại Bệnh viện Dignity Health YRMC, thành viên Hiệp hội Y khoa Mỹ. PGS-TS Phillip Trần cũng giảng dạy tại ĐH Midwestern. ĐH Y khoa ATSU và ĐH Des Moines (Mỹ).

GS-TS-BS Lê Văn Cường, Hiệu trưởng Trường ĐH Phan Châu Trinh từng công tác tại Khoa Gan mật tụy Bệnh viện Bình Dân, Phòng khám Tiêu hóa Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, bác sĩ cao cấp và cố vấn chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Ông cũng từng chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và công nghệ, giảng viên cao cấp của Trường ĐH Y dược TP.HCM; Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại tại Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trưởng Khoa Y Trường ĐH Văn Lang là TS-BS Nguyễn Hùng Vĩ. Tiến sĩ Vĩ là nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Ông từng làm Chủ tịch Hội Y học tỉnh Tiền Giang, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Na Uy tỉnh Tiền Giang, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang và nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Tiền Giang;

Trong khi đó, trước khi trở thành Trưởng khoa Y của Trường ĐH Võ Trường Toản, PGS-TS-BS. Lê Anh Thư đã có hơn 40 năm cống hiến trong ngành y tế công lập và là một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nội cơ xương khớp tại Việt Nam.

Bà từng giữ chức vụ Trưởng khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) Tại đây, bà đã xây dựng và phát triển khoa trở thành một trong những trung tâm điều trị bệnh lý cơ xương khớp hàng đầu phía Nam. Sau đó, bà từng là Phó chủ nhiệm bộ môn Nội tổng quát tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bà cũng tham gia giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng và chấm luận án tiến sĩ, thạc sĩ tại các trường như Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cơ sở 2 Học viện Quân Y.

PGS-TS-BS Lê Thị Kim Nhung, Trưởng khoa Y Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng làm tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) và giữ chức vụ Trưởng khoa A3 Nội nhiễm. Tại đây, bà trực tiếp tham gia điều trị nhiều bệnh lý nặng về truyền nhiễm, gan mật và hô hấp.



