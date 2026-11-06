Những bài tập đốt cháy calo hơn cả chạy bộ

Mỗi bài tập có cách tác động khác nhau đến cơ bắp và khả năng tiêu hao năng lượng. Cường độ và thời gian tập luyện cũng quyết định lượng calo cơ thể đốt cháy, theo trang sức khỏe Health.

Nhảy dây

Ông Stephen Sheehan, huấn luyện viên cá nhân tại Mỹ, cho biết nhảy dây giúp đốt cháy khoảng 800 đến 1.000 calo mỗi giờ.

Bài tập này huy động nhiều nhóm cơ, đồng thời tăng sức mạnh cho bắp chân, vai và cơ bụng. Nhảy dây còn cải thiện khả năng phối hợp vận động và sức bền tim mạch.

Người mới tập nên chọn dây có độ dài phù hợp với chiều cao để tránh vấp ngã.

Nhảy dây giúp đốt cháy khoảng 800 đến 1.000 calo mỗi giờ ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Tập cường độ cao ngắt quãng

Tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) giúp đốt cháy khoảng 600 đến 1.000 calo mỗi giờ. Phương pháp này xen kẽ những khoảng vận động mạnh với thời gian nghỉ ngắn. HIIT giúp tiết kiệm thời gian, tăng sức bền cơ bắp và thúc đẩy trao đổi chất.

Người mới tập có thể bắt đầu bằng động tác squat, chống đẩy vào tường và plank.

Bơi lội

Bơi lội giúp tiêu hao khoảng 700 đến 900 calo mỗi giờ. Hoạt động này huy động gần như toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cơ lưng, vai và bụng. Bơi còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà không tạo nhiều áp lực lên khớp.

Các chuyên gia cho biết, bơi khoảng 30 phút mỗi tuần có thể góp phần phòng ngừa bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Bài tập chèo thuyền trên máy

Chèo thuyền giúp đốt cháy khoảng 600 đến 900 calo mỗi giờ. Bài tập này tác động đến cơ chân, lưng, tay và bụng. Chèo thuyền vừa tăng sức mạnh cơ bắp, vừa cải thiện sức bền tim mạch.

Kickboxing

Kickboxing giúp đốt cháy khoảng 700 đến 900 calo mỗi giờ. Bài tập kết hợp các động tác đấm, đá, xoay người và di chuyển chân.

Hoạt động này giúp tăng sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp vận động, ngoài ra còn giúp giải tỏa căng thẳng.

Chống đẩy kết hợp bật nhảy

Bài tập này giúp đốt cháy khoảng 700 đến 1.000 calo mỗi giờ. Người tập liên tục thực hiện động tác ngồi xổm, chống tay xuống sàn, đưa chân ra sau, co chân về trước và bật nhảy lên cao. Chuỗi động tác khiến nhịp tim tăng nhanh và cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng.

Tập nhiều nhóm cơ cùng lúc

Các bài tập như nâng tạ từ sàn, đẩy tạ qua đầu và kéo tạ có thể giúp đốt cháy khoảng 600 đến 800 calo mỗi giờ. Người tập nên thực hiện liên tục theo từng vòng và nghỉ ngắn giữa các động tác.

Những bài tập này huy động nhiều nhóm cơ, khiến nhịp tim tăng và cơ thể cần nhiều năng lượng hơn. Quá trình phục hồi cơ bắp sau tập cũng tiêu hao năng lượng.