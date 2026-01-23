Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

SUV 7 chỗ năm 2025: Ford Everest bán kỷ lục, đều đặn mỗi tháng trên 1.000 xe

Đình Tuyên
Đình Tuyên
23/01/2026 14:02 GMT+7

Trong khi các đối thủ vẫn "ì ạch", Ford Everest lại ghi nhận một năm bứt phá với doanh số đạt trên 13.000 xe, tức trung bình hơn 1.000 xe/tháng. Qua đó tiếp tục "một mình một chợ" ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Năm 2025 vừa qua, trong bối cảnh thị nhu cầu tiêu thụ ô tô trong nước dần hồi phục trở lại, phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời rời (body-on-frame) tại Việt Nam cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Đa số mẫu mã duy trì lượng xe bán ra ổn định, thậm chí tăng trưởng mạnh so với năm 2024.

SUV 7 chỗ năm 2025: Doanh số Ford Everest cao gần gấp 4 lần Toyota Fortuner

Cụ thể, theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc năm vừa qua, phân khúc SUV 7 chỗ phổ thông với sự góp mặt của 4 mẫu xe (gồm Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport) đã bán ra tổng cộng 16.999 xe, tăng gần 1.700 xe, chiếm gần 11% so với năm 2024.

SUV 7 chỗ năm 2025: Ford Everest bán kỷ lục, đều đặn mỗi tháng trên 1.000 xe - Ảnh 1.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam năm 2025

NGUỒN: VAMA

Đây có thể xem là kết quả ấn tượng với một phân khúc xe có tầm giá trên dưới 1 tỉ đồng, đặc biệt trong bối cảnh người dùng trong nước nhìn chung vẫn đang cố thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm trở lại đây, nhóm xe SUV 7 chỗ gầm cao ghi nhận lượng xe bán ra tiệm cận kỷ lục hơn 17.000 xe (năm 2022); bất chấp số lượng mẫu mã đã giảm đáng kể do nhiều tên tuổi đã "khai tử" hoặc rút khỏi thị trường.

Mặc dù vậy, có một thực tế là doanh số tăng trưởng của nhóm SUV 7 chỗ vẫn chủ yếu đến từ đóng góp của mẫu xe trụ cột Ford Everest. Theo đó, thống kê của VAMA cho thấy, năm 2025, mẫu xe xuất xứ từ Mỹ ghi nhận lượng xe bàn giao đến 13.056 xe, tăng 2.215 xe (tương đương hơn 20%) so với năm ngoái. Nếu so với đối thủ bám đuổi gần nhất trên bảng xếp hạng doanh số trong phân khúc này là Toyota Fortuner, lượng xe Everest bán ra năm qua cao gấp gần 4 lần.

SUV 7 chỗ năm 2025: Ford Everest bán kỷ lục, đều đặn mỗi tháng trên 1.000 xe - Ảnh 2.

Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế áp đảo ở nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong năm 2025, Toyota chỉ bàn giao đến tay người dùng 3.449 xe Fortuner, giảm 62 xe so với năm 2024. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp Toyota Fortuner ghi nhận doanh số "ì ạch", không vượt nổi mốc 4.000 xe. Tình trạng này trái ngược hoàn toàn sự bứt phá không ngừng của Ford Everest. Từ lượng xe bán ra chưa đến 7.000 xe của năm 2022, đến năm 2025 vừa qua, doanh số mẫu xe Mỹ đã tăng trưởng gần gấp đôi (đạt hơn 13.000 xe).

Trong khi đó, ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport gần như vẫn chỉ sắm vai những mẫu xe "lót đường". Bởi, đóng góp doanh số của hai mẫu xe này vào thị phần chung của phân khúc không đáng kể.

SUV 7 chỗ năm 2025: Ford Everest bán kỷ lục, đều đặn mỗi tháng trên 1.000 xe - Ảnh 3.

Isuzu mu-X chưa tạo nên khác biệt ở phân khúc SUV 7 chỗ dù đã tung ra thị trường Việt Nam bản nâng cấp từ giữa năm 2025

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Isuzu mu-X dù đã trình làng thị trường phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 6.2025, tuy nhiên kết quả bán hàng vẫn không có nhiều bứt phá. Khép lại năm vừa qua, mẫu xe này chỉ bán ra tổng cộng 314 xe. Doanh số này mặc dù tăng 67 xe so với năm ngoái, nhưng nếu so sánh với hai đối thủ Toyota Fortuner và Everest vẫn không đáng kể.

Mitsubishi Pajero Sport thậm chí còn "bết bát" hơn. Năm 2025, mẫu xe này chỉ ghi nhận doanh số cộng dồn 180 xe, trở thành mẫu xe sa sút nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ. Thực tế, nguyên nhân khiến lượng xe bán ra của Pajero Sport sụt giảm mạnh trong năm qua chủ yếu bởi mẫu xe này có thời gian dài gián đoạn phân phối. Cụ thể, các đại lý Mitsubishi đã tạm ngưng phân phối Pajero Sport kể từ sau quý 1 và chỉ bắt đầu bàn giao xe trở lại trong hai tháng cuối năm.

SUV 7 chỗ năm 2025: Ford Everest bán kỷ lục, đều đặn mỗi tháng trên 1.000 xe - Ảnh 4.

Các chuyên gia dự báo, cuộc đua doanh số ở nhóm xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam năm 2026 sẽ không có nhiều xáo trộn

ẢNH: N.D

Nhận định về cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam năm 2026, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng nhóm xe này sẽ không có nhiều biến động. Ford Everest khả năng cao vẫn là trụ cột chính. Lợi thế lớn nhất của mẫu xe Mỹ nằm ở kiểu dáng thiết kế bắt mắt cùng trang bị tiện nghi, công nghệ vượt trội. Ngoài ra, Everest cũng đa dạng tùy chọn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn.

Trong khi đó, 3 cái tên còn lại nhìn chung khó có thể kỳ vọng. Toyota là đối trọng lớn nhất có thể so kè doanh số với Ford Everest. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản nhiều năm gần đây không có nâng cấp đáng kể. Vì vậy, khả năng tạo nên màn "lội ngược dòng" là không cao.

