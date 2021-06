499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 10.6, Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) tổ chức họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Tại họp báo, Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng HĐBCQG Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 748 về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử ĐBQH khóa XV.

Ông Cường cho biết tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là gần 69,3/69,5 triệu cử tri cả nước (đạt 99,6%). Trong ngày 23.5, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. Tuy nhiên, quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, HĐBCQG đã quyết định không xác nhận tư cách của 1 người trúng cử ĐBQH khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của pháp luật tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương . Do đó, Nghị quyết của HĐBCQG công bố danh sách 499 người trúng cử ĐBQH.

Trình độ chuyên môn của ĐBQH khóa XV cao hơn

Theo ông Cường, trong 499 ĐBQH được công bố chính thức, có 194 ĐB do các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan Đảng; 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 126 người thuộc cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Văn phòng QH; 15 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an); 12 người thuộc khối quân đội (cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 người thuộc Bộ Công an; 22 người thuộc cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; TAND tối cao; Viện KSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi nơi 1 người. Danh sách trúng cử còn có 301 người do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu. Có 4/7 người tự ứng cử trúng cử.

Tính riêng số ĐB hoạt động chuyên trách, ông Cường cho biết ở T.Ư có 126 ĐB trúng cử còn ở địa phương là 67 người. Trong 499 người có 151 là nữ (30,26%); ĐB là người dân tộc thiểu số là 89 người (17,84%); ĐB trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (9,42%); 14 ĐB là người ngoài Đảng (2,81%); 203 người là ĐB khóa XIV tái cử hoặc đã từng là ĐBQH các khóa trước (40,68%); 296 người lần đầu tham gia QH (59,32%). Xét về trình độ chuyên môn, có 392 người trình độ trên đại học (78,55%), trong đó trình độ tiến sĩ là 144 người, thạc sĩ là 248 người; đại học là 106 người (21,24%). Chỉ 1 người có trình độ dưới đại học (0,20%). Ngoài ra, còn có 12 người trúng cử có học hàm giáo sư (2,40%) và 20 người học hàm phó giáo sư (4%).

Đánh giá về kết quả trên, ông Cường cho rằng cơ cấu thành phần ĐBQH khóa XV đã giảm ĐB kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ ĐB hoạt động chuyên trách. Dù tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ QH, tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt tới 38,6% tổng số ĐBQH.

Vẫn theo ông Cường, các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ ĐB trẻ tuổi, ĐB là người dân tộc thiểu số, ĐB tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ QH, tỷ lệ ĐBQH là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của những người trúng cử ĐBQH khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,55%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

Ủy ban kiểm tra T.Ư xác định Bí thư Bình Dương có vi phạm

Trả lời báo chí tại họp báo về trường hợp không được công nhận tư cách ĐBQH tại Bình Dương, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác ĐB của Ủy ban Thường vụ QH, cho biết HĐBCQG đã có Nghị quyết 747 không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Theo bà Thanh, HĐBCQG không nhận được đơn xin rút, xin thôi không làm ĐBQH khóa XV của ông Trần Văn Nam vì lý do sức khỏe , mà xem xét và quyết định không công nhận tư cách ĐB của ông Trần Văn Nam trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư về tiêu chuẩn ĐBQH. “Đối chiếu các quy định nêu trên, ông Nam không đủ tiêu chuẩn của ĐBQH”, bà Thanh thông tin.

Phóng viên dự họp báo đã hỏi về “tiêu chuẩn” cụ thể mà ông Trần Văn Nam không đáp ứng được khiến không được công nhận tư cách, bà Thanh cho biết Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Qua kiểm tra bước đầu, ông Trần Văn Nam có một số vi phạm, khuyết điểm. “Sắp tới Ủy ban Kiểm tra T.Ư sẽ có kết luận. HĐBCQG chỉ có thẩm quyền xem xét đối với ĐBQH, còn với vai trò Ủy viên T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét”, bà Thanh cho biết và thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xác định rất rõ các vi phạm của ông Trần Văn Nam.

Cụ thể, theo bà Thanh, đó là vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó là vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của ông Trần Văn Nam từ khi còn là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong quyết định liên quan đến quản lý nhà nước, nhất là vấn đề về đất đai gây ra hậu quả nghiêm trọng. “Đối chiếu với các quy định của pháp luật, thấy ông Trần Văn Nam vi phạm pháp luật của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là 2 lý do cụ thể, rõ ràng để HĐBCQG xem xét và đối chiếu để không xác nhận tư cách ĐBQH đối với ông Trần Văn Nam”, bà Thanh nêu rõ.

Danh sách 499 đại biểu Quốc hội

(Thứ tự xếp theo danh sách của Hội đồng Bầu cử quốc gia)