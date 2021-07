Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 28.7: TP.HCM chuyển dần chiến lược điều trị

+ Tại Long An ngày 22-26.7: 9 ca

- Trong tối 28.7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng thông báo về 106 ca tử vong do (từ 525-630) từ ngày 19-26.7 tại 6 tỉnh, thành phố, gồm:

- 6.555 ca ghi nhận trong nước; trong đó có 1.184 ca trong cộng đồng. Gồm; TP.HCM (4.449 ca), Bình Dương (631), Đồng Nai (271), Đồng Tháp (244), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (120), Trà Vinh (92), Bến Tre (84), Hà Nội (74), Cần Thơ (71), Phú Yên (64), Bà Rịa - Vũng Tàu (56), Đà Nẵng (50), Bình Thuận (32), Tiền Giang (30), Ninh Thuận (25), An Giang (24), Đắk Lắk (13), Sóc Trăng (12), Vĩnh Phúc (12), Quảng Nam (11), Hải Dương (6), Hậu Giang (6), Thái Nguyên (5), Gia Lai (4), Ninh Bình (4), Hà Giang (3), Bình Phước (3), Bình Định (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Cà Mau (2)Đắk Nông (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1).

Bản tin tối 28.7 của Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 28.7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.698 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 6.559 ca. Trong bản tin này, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng thông báo có 106 ca tử vong do do Covid-19 từ ngày 19-26.7 tại 6 tỉnh, thành phố. Đồng thời, trong ngày cũng có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Do vậy, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khâu lưu thông, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phạm Anh Tuấn đưa ra 4 đề xuất. Cụ thể:

Shipper rơi nước mắt vì bị phạt 2 triệu do sau 18 giờ vẫn “nhận đơn”

Theo quy định mới đây từ UBND TP.HCM, từ 26.7, TP.HCM yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để phòng chống dịch Covid-19. Các chốt kiểm soát của Q.Phú Nhuận sẽ hoạt động 24/24 để kiểm soát người dân ra đường không lý do. Sau 19 giờ, chỉ có 5 nhóm đối tượng được phép hoạt động, trong đó không có người giao hàng.

Cũng sau 18 giờ cùng ngày, một shipper là đối tác của Ahamove bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Anh cũng đưa thông báo được phép hoạt động từ ứng dụng của hãng để giải thích với lực lượng chức năng. Lý do này không được lực lượng chức năng chấp nhận và ra quyết định lập biên bản lỗi ra đường không có lý do cần thiết. Người này đã bật khóc sau khi biết mức lỗi này là 2 triệu đồng.

Mặc dù người này đã đưa thông báo từ ứng dụng và giải thích rằng công ty thông báo người của hãng được phép hoạt động nên mới nhận đơn để chạy. Tuy nhiên, lý do này không được lực lượng chức năng chấp nhận vì anh hoạt động là không đúng với nội dung công văn 2490 của UBND TP.HCM.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường để chống dịch Covid-19 khiến người dân cần đến các shipper nhiều hơn để mua hàng hóa thiết yếu. Các bác tài an toàn khỏe mạnh cũng giúp khách hàng, cộng đồng yên tâm hơn.

Chiều 27.7.2021, chương trình tiêm vắc-xin cho các đối tác tài xế công nghệ Grab đợt 1 tại TP.HCM bắt đầu từ 13h30, ở 5 điểm tiêm tại quận 7. Việc tiêm vắc-xin cho các đối tác tài xế công nghệ được triển khai giúp cả shipper lẫn khách hàng an tâm hơn trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Ngày 28.7.2021,ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An, cho biết vào rạng sáng 28.7, lực lượng chức năng đã huy động xe tải, xe buýt để đưa hơn 300 lao động người Miền Tây bị kẹt lại trên Quốc lộ 1 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện Bến Lức (giáp ranh TP.HCM - Long An) rời khỏi địa bàn tỉnh.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều đến 22 giờ đêm 27.7, hơn 300 lao động miền Tây được các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương test nhanh kháng nguyên Covid-19 và có kết quả âm tính nên họ đã lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy theo Quốc lộ 1 về quê tránh dịch Covid-19. Thế nhưng, tới Trạm kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An đặt tại ranh giới giáp với huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì bị chặn lại.

Hàng trăm người cố gắng thuyết phục, chứng minh mình không nhiễm Covid-19 với lực lượng chức năng để “thông chốt”. Nhưng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An vẫn kiên quyết không cho qua.

Sau 22 giờ, lực lượng trực chốt của tỉnh Long An thông báo yêu cầu họ vào nghỉ tạm qua đêm trong một trường học gần đó, đồng thời phát nước uống và thức ăn nhanh. Rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã huy động động nhiều xe buýt, xe tải để chở cả người và xe của họ qua địa bàn tỉnh Long An.

Trong số hơn 300 người bị kẹt ngoài Quốc lộ 1 tại Bến Lức có 11 người dân Long An và họ đã được đưa đi cách ly tại Long An theo quy định. Những người còn lại được tỉnh Long An phối hợp với các tỉnh đưa họ về để cách ly.

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Long An, từ 24.7, ngoài các phương tiện vận tải cho phép theo quy định, Long An đã chặn xe máy, ô tô con ra vào địa phận tỉnh, kể cả đi ngang qua Quốc lộ 1 để về miền Tây. Trong khi đó, liền kề với Long An là tỉnh Tiền Giang vẫn cho phép xe máy quá cảnh qua địa bàn bằng các tuyến lộ lớn, với điều kiện người di chuyển qua phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính không quá 3 ngày.