Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 8.9: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn ca nhiễm mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu UBND TP.Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường , không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND TP.Hà Nội triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội

Theo đó, liên quan đến việc cấp giấy đi đường, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài; không để tập trung đông người và ùn tắc giao thông, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, có hướng dẫn cụ thể đối với kiến nghị của Hiệp hội vận tải TP.HCM về việc thực hiện xét nghiệm đối với tài xế đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 , vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương về việc trang bị phương tiện học tập, sách giáo khoa phục vụ việc học tập theo hình thức trực tuyến.

Trưa 8.9, theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid -19.

Cụ thể, 8 quận huyện đạt tỷ lệ 100% tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi gồm: Q.7 (tổng số dân trên 18 tuổi là 238.290 người); Q.Phú Nhuận (131.601 người); Q.6 (178.873 người); Q.1 (174.939 người); Q.5 (133.521 người); Q.11 (173.600 ngươi); H.Củ Chi (319.115 người) và H.Cần Giờ (59.314 người).

Bên cạnh đó, có một số quận huyện có tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 còn thấp như: Q.Tân Bình đã tiêm vắc xin cho 237.941 người (đạt 62.71% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 379.401 người); Q.8 đã tiêm vắc xin cho 240.035 người (đạt 72,99% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 328.842 người); Q.Bình Tân đã tiêm cho 388.384 người (đạt 76,29% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 509.233 người); Q.10 đã tiêm 129.259 người (đạt 78,66% so với tổng số dân trên 18 tuổi là 164.317) người...

Theo Sở Y tế, ngày 7.9, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 188.882 người. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định.

Như vậy từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 (từ ngày 8.3.2021) đến hết ngày 7.9 đã tiêm được 6.884.159 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó 708.646 người tiêm mũi 2. TP.HCM cũng đã tiêm vắc xin Vero Cell cho 1.400.115 người. Tất cả đều an toàn.

Kết quả xác minh 63 F0 phát hiện lưu thông trên đường, có 10 F0 đã khỏi bệnh, 17 F0 đang cách ly tập trung, còn lại là đang cách ly tại nhà.

Trả lời thêm về vấn đề này, sáng 8.9, Công an TP.HCM cho biết hiện nay thông tin F0 được Sở Y tế TP.HCM cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các F0 được phát hiện khi qua các chốt kiểm soát, người dân khai báo qua phần mềm, phần mềm này lưu lại lộ trình di chuyển của người dân nên lực lượng phát hiện F0 lưu thông trên đường. Việc khai báo trên phần mềm này rất tiện lợi vì việc truy vết F0 sẽ diễn ra nhanh chóng.

Khi phát hiện F0 ngoài đường, Công an TP.HCM cho biết nếu nằm trong danh sách F0 lưu thông trên đường sẽ bị cưỡng chế đưa về địa phương cách ly, làm rõ và xử lý theo quy định.

“Trường hợp 17 F0 cách ly tập trung, cách ly tại nhà lại lưu thông ngoài đường thì hiện nay lực lượng công an đang phối hợp với Sở Y tế để xử lý nghiêm vì vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 theo quy định để răn đe, phòng ngừa. Nếu ai trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế , cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch có thể bị phạt tiền và xử lý hình sự”, nguồn tin từ Công an TP cho biết thêm.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, hiện nay Công an TP đang phối hợp với Sở Y tế, cùng các cơ quan nghiệp vụ cập nhật dữ liệu F0 vào dữ liệu dân cư.

Theo thượng tá Hà, trong bối cảnh F0 trong cộng đồng nhiều như hiện nay, việc khai báo y tế sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện ngay F0 lưu thông ngoài đường để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Ngày 8.9.2021, theo TS.BS Võ Thành Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất , đơn vị vừa đưa vào vận hành khoa Hồi sức và Phục hồi chức năng sau Covid-19. Đây là đơn vị điều trị hậu Covid-19 đầu tiên được hình thành tại TP.HCM. Hiện nay nhiều người xuất viện sau khi khỏi Covid-19 có nhu cầu tiếp tục điều trị bệnh lý nền hoặc phục hồi các vấn đề về thể chất, tinh thần do Covid-19 để lại. Các tài liệu y văn từ những quốc gia từng trải qua khủng hoảng về Covid-19 cũng cho thấy, có đến 20 - 30% bệnh nhân phải nhập viện vì suy kiệt, bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, bệnh mạch vành tiếp tục diễn tiến nặng trong và sau khi điều trị Covid-19. Lần đầu tiên TP.HCM có nơi điều trị “hậu Covid-19” cho F0 xuất viện Do đó, khoa Hồi sức và Phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị Covid-19 được phân luồng riêng như một vùng đệm, tách biệt với các khoa khác trong bệnh viện. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm PCR định kỳ, nếu âm tính sẽ được chuyển lên các chuyên khoa điều trị thông thường. Người tái nhiễm sẽ được chuyển đi đến cơ sở điều trị Covid-19. Khoa Hồi sức và Phục hồi chức năng sau Covid-19 có quy mô 40 giường, trong đó 20 giường hồi sức, dự kiến có thể mở rộng quy mô đến 100 giường. Trong thời gian đầu hoạt động, khoa sẽ có 7 bác sĩ, 18 điều dưỡng và lực lượng tình nguyện viên đảm trách công việc chăm sóc bệnh nhân sau khi điều trị Covid-19. Đồng thời, đội ngũ điều trị từ nhiều chuyên khoa sẽ kết hợp các phương pháp hiện đại lẫn y học cổ truyền , vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nâng cao dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân. Người bệnh sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự bệnh nhân thông thường khác.

Đó là những ổ bánh mì thịt hay bịch rau củ quả, trứng gà, gạo, mì… từ nhóm thiện nguyện của anh Đỗ Thành Huấn (42 tuổi, chủ quán hải sản Bình Ba ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Những ngày quán phải tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, anh Huấn cùng nhân viên và bạn bè đã tận dụng cơ sở kinh doanh làm nơi san sẻ khó khăn với người nghèo bằng việc tổ chức trao các suất ăn miễn phí hay tặng những phần quà lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Tiệm bánh mì 0 đồng được anh Huấn cho khai trương khoảng hai tuần gần đây. Từ sáng sớm, nhóm thiện nguyện phải tự đi mua thịt, cá, nguyên liệu về để nấu chuẩn bị nhân bánh mì. Buổi chiều, quán nhận bánh và bắt tay làm từng ổ bánh mì.

Đều đặn mỗi ngày, khoảng 200 ổ bánh mì nhân thịt khìa, chả cá được chuẩn bị và đem phát tận nhà cho người dân. Người nhận chủ yếu là lao động tự do mất việc làm, những người khó khăn hay sinh viên nghèo ở các khu nhà trọ quanh nội ô TP.Cần Thơ...

"Giai đoạn này ai cũng khó khăn nhưng dù sao mình còn cầm cự được, trong khi bà con lao động tự do, bán vé số, bán hàng rong không biết lấy gì sống. Nghĩ vậy nên tôi và bạn bè mới suy tính làm cái gì thiết thực nhất cho bà con trong khả năng của mình và chúng tôi chọn cách nấu cơm, làm bánh mì ", anh Huấn nói.

Cũng theo anh Huấn, trước khi có tiệm bánh mì miễn phí, nhóm của anh đã tổ chức quán cơm 0 đồng mỗi ngày phát cho người dân 150 - 200 phần cơm. Những suất ăn luôn đầy đủ cơm, canh, đồ xào, món mặn. Hôm thì cá kho tiêu, bữa thì thịt kho mặn, thịt kho hột vịt , tôm kho, đùi gà chiên…

Toàn bộ nguyên liệu để làm ổ bánh mì đều do nhóm tự làm ĐÌNH TUYỂN

Tuy nhiên, hoạt động được một thời gian nhận thấy khó giữ khoảng cách người đến nhận cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên nhóm của anh Huấn đã chuyển sang hình thức hỗ trợ tận nhà cho người dân.

Toàn bộ thực phẩm để làm nhân bánh mì đều được nhóm thiện nguyện của anh Huấn tự chế biến, chăm chút từng khâu cho đến khi bỏ từng ổ bánh mì vào bọc riêng đem tặng.

Tuy ổ bánh mì trị giá không bao nhiêu nhưng cách làm và đem trao bánh mì tận nhà cho những người dân của nhóm anh Huấn thực sự ấm áp, đầy tình cảm, tiếp sức cùng người dân TP.Cần Thơ vượt qua khó khăn bởi dịch Covid-19.