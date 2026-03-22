Phối thông minh để biến đồ thể thao thành thời trang hằng ngày

Từ sàn diễn quốc tế đến nhịp sống đô thị, trang phục thể thao được "tái định nghĩa" bằng cách phối đồ linh hoạt, biến những món đồ vốn thiên về chức năng thành lựa chọn thời trang có tính ứng dụng cao.

Phong cách athleisure đời mới vì thế không còn dừng lại ở ranh giới "từ phòng tập ra phố", mà đã phát triển thành một ngôn ngữ thời trang hoàn chỉnh - nơi tính tiện dụng song hành cùng thẩm mỹ.

Phối áo polo dệt kim siêu ngắn bên ngoài sơ mi trắng là cách xử lý trang phục mang hơi hướng trang phục khởi động của các vận động viên tennis hoặc golf trước kia, nhưng được tái định nghĩa bằng phom dáng hiện đại tạo nên phong cách khỏe khoắn, trẻ trung ẢNH: FILA

Athleisure 2.0: Khi thể thao là tiện dụng và là chiến lược phối đồ

Điểm khác biệt của athleisure đời mới không nằm ở việc mặc nguyên set đồ tập ra phố, mà ở cách cân bằng giữa tính thể thao và tính thời trang. Một trong những công thức dễ ứng dụng nhất là kết hợp quần legging hoặc quần thể thao ôm với áo sơ mi dáng rộng hoặc blazer mỏng. Sự đối lập giữa phom dáng ôm và rộng tạo nên hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp bản phối vừa gọn gàng vừa có chiều sâu. Đây cũng là cách nhiều tín đồ thời trang lựa chọn để đưa chất "sporty" vào môi trường công sở mà không làm mất đi sự chỉn chu.

Athleisure không còn ở phòng tập - nó đã bước ra đường phố, mang theo nhịp sống và cả tuyên ngôn phong cách. Hơn thế, nó còn được các nghệ sĩ nâng cấp thành một phong cách thời trang có chủ đích, giàu tính hình ảnh và phong cách sống ẢNH: VĂN MAI HƯƠNG

Mẹo pha trộn để các nàng đẹp trong mọi hoàn cảnh

Ở chiều ngược lại, áo tank top, muscle tee (áo sát nách) hoặc áo thể thao khi phối cùng quần âu, skinny hoặc chân váy ngắn lại mang đến cảm giác mới mẻ. Thay vì giữ nguyên tinh thần năng động, bản phối được "làm dịu" bằng những món đồ mang tính thanh lịch, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai phong cách. Chính sự pha trộn này giúp athleisure không còn bị đóng khung, mà trở thành một ngôn ngữ thời trang linh hoạt.

Bản phối phiên bản thể thao với các gam trắng - đen - đỏ làm chủ đạo, phản ánh tinh thần ready-to-move đầy cuốn hút. Không chỉ thế, set đồ còn "giải quyết" bài toán vận động cường độ lớn tại sự kiện ngoài trời mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ thời thượng ẢNH: VŨ NGỌC ANH

Một công thức khác đang được ưa chuộng là set đồ thể thao đơn sắc kết hợp cùng phụ kiện tinh giản như túi xách đứng phom hoặc kính râm. Khi bảng màu được tiết chế, tổng thể sẽ trở nên hiện đại và dễ ứng dụng hơn, tránh cảm giác "đồ tập" thuần túy. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những ngày bận rộn, khi người mặc cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh chỉn chu.

Không thể bỏ qua yếu tố giày - điểm nối quan trọng của athleisure. Sneaker trắng tối giản hoặc những thiết kế mang phom cổ điển giúp hoàn thiện bản phối mà không phá vỡ sự cân bằng. Thay vì chọn giày quá hầm hố, xu hướng hiện tại nghiêng về những đôi giày có thể "đi được nhiều nơi", từ công việc đến gặp gỡ bạn bè.

Điều cốt lõi của athleisure đời mới nằm ở tư duy: không mặc đồ thể thao, mà đang phối đồ theo tinh thần thể thao. Khi các món đồ được tiết chế và đặt đúng vị trí, tổng thể sẽ giữ được sự thoải mái vốn có, đồng thời nâng cấp về mặt thẩm mỹ ẢNH: VŨ NGỌC ANH



