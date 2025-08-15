Phong cách thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Không chỉ khẳng định vị thế trong âm nhạc, các cô gái còn chứng minh gu thẩm mỹ Gen Z cực 'chất', tạo nên một làn gió mới mẻ và đầy cuốn hút Ảnh: BTC

Khí chất thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Các "Em xinh" Ánh Sáng AZA, Chi Xê, Muội, Yeolan và Juky San xuất hiện đầy ấn tượng trong một sự kiện thời trang. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một năm hoạt động nghệ thuật hết mình của các giọng ca trẻ, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc khẳng định dấu ấn thời trang riêng biệt của mỗi nghệ sĩ. Các cô gái đã khéo léo kết hợp các sắc thái nâu chủ đạo của bộ sưu tập với các gam màu trắng - đen nền nã, tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa cá tính.

Sở hữu cái tên độc lạ và nhan sắc trong veo như nàng thơ, Ánh Sáng AZA nhanh chóng trở thành gương mặt mới đầy ấn tượng tại chương trình Em xinh say hi năm nay. Cô gái sinh năm 2006 vào showbiz khá sớm, từng là thành viên của SGO48 - nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam ở tuổi 12. Tại sự kiện, Ánh Sáng AZA chọn những thiết kế nổi bật từ bộ sưu tập Joy mới nhất của Marc Jacobs, trẻ trung, năng động đúng chất Gen Z Ảnh: BTC

Yeolan sở hữu visual “chuẩn Hàn” cùng biểu cảm tự tin, vũ đạo mạnh mẽ, tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên sân khấu. Ngoài đời, Yeolan lại yêu thích phong cách “nàng thơ” ngọt ngào và nhẹ nhàng. Từng là người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, cô sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình Ảnh: BTC

Sinh năm 2002, Muội đang là tân binh gây được nhiều chú ý trong chương trình Em xinh say hi. Với set ca rô, Muội tỏa sáng với phong cách năng động, tràn đầy năng lượng, đúng như biệt danh của cô Ảnh: BTC

Chi Xê (bên trái) lại mang đến sự ngọt ngào nhưng không kém phần tự tin, hiện đại và vô cùng sành điệu. Cuối cùng, Juky San (giữa), cô nàng từng gây sốt với những bản cover triệu view, lại có màn lột xác đầy bất ngờ với phong cách thời thượng, sành điệu, cho thấy sự "thăng hạng" rõ rệt trong phong cách Ảnh: BTC

Không chỉ là trang phục, cách các cô gái "Em xinh" kết hợp phụ kiện cũng cực kỳ khéo léo. Những chiếc túi xách, giày và trang sức được lựa chọn tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục thêm phần hoàn hảo.

Sự đồng điệu nhưng vẫn giữ được cá tính riêng của mỗi người đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và thu hút. Cụ thể, sự xuất hiện của hai mẫu túi xách mới nhất của Marc Jacobs là điểm nhấn không thể bỏ qua gồm túi Cristina mới với kiểu dáng độc đáo, thanh lịch đã được các thành viên "Em xinh" lăng xê một cách đầy tinh tế. Bên cạnh đó, chiếc túi mini Micro Sack, một phiên bản thu gọn của mẫu túi Sack đình đám trước đó, cũng được các cô gái khéo léo phối hợp, tạo nên một phong cách thời trang trẻ trung, phá cách và cực kỳ bắt mắt.

Sự kiện này không chỉ là cơ hội để nhóm "Em xinh" thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của họ trong làng giải trí với lượng lớn fan hâm mộ chờ đợi. Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới cũng thu hút nhiều KOLs đình đám như JSOL, DJ Wokeup, ca sĩ CongB, Thể Thiên...