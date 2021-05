Chloé Zhao và bạn trai - cặp 'bài trùng' quyền lực mới ở Hollywood?

Không chỉ gắn bó trong đời sống tình cảm, Chloé Zhao và James Richards còn hợp tác ăn ý trong công việc. Cặp đôi đã cùng thực hiện 3 bộ phim: Songs My Brother Taught Me (2015), The Rider (2017) và Nomadland (2020). Tất cả đều do Chloé Zhao làm đạo diễn và James Richards phụ trách quay phim. Để tìm được tiếng nói chung trên phim trường, họ trao đổi ý tưởng với nhau như những cộng sự thân thiết. "Tôi học được rất nhiều điều từ Chloé Zhao", Richards nói với đồng nghiệp - nhà quay phim Kenny McMillan trong một tập podcast.