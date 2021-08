Bản tin Covid-19 ngày 10.8: TP.HCM phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước 15.9

Ngày 10.8: Ghi nhận 8.390 ca nhiễm Covid-19 mới

Bản tin tối 10.8 của Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10.8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 8.390 ca (giảm 938 ca so với 9.8). Trong ngày 10.8 cũng có 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin về 8.390 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 10.8 gồm:

- 8.385 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.115 ca trong cộng đồng. Gồm: TP.HCM (3.956), Bình Dương (1.325), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61), Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).