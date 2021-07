Bản tin Covid-19 ngày 15.7: Công bố 69 ca tử vong ở TP.HCM; đề xuất chỉ thị chống dịch mới

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 rà soát các ca được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 , các ca khỏi bệnh và ca tử vong do Covid-19 (nếu có) và nhanh chóng cập nhật thông tin về những ca này trên hệ thống đăng ký ca mắc mới và hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 , để Bộ Y tế có cơ sở thông báo chính thức về các trường hợp mắc mới, trường hợp khỏi bệnh và trường hợp tử vong.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho hay tính đến 17 giờ ngày 15.7.2021, TP.HCM đã ghi nhận thêm 22 ca tử vong do Covid-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19. Bộ Y tế sẽ thông báo về các ca tử vong này khi có đủ thông tin.

Cụ thể từ 20 giờ ngày 14.7.2021 đến 5 giờ 30 ngày 15.7.2021, hệ thống phần mềm của Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do Covid-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn TP.HCM. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7.6.2021 tới ngày 15.7.2021.

Ngay sau đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP.HCM để rà soát lại các ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn và đề nghị Sở cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Chiều 14.7.2021, tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, báo cáo của UBND Thành phố cho hay từ ngày 27.4.2021 đến ngày 14.7.2021 tại TP.HCM đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do Covid-19 . Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Ngày 14.7.2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3416 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2. Quyết định 3416 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 14.7.2021 thay thế Quyết định 2008 của Bộ Y tế ( ban hành ngày 26.4.2021) về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2.

Đối với các địa bàn ở trạng thái bình thường mới, dự thảo Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn.

Trong dự thảo chỉ thị mà Bộ Y tế trình Thủ tướng ban hành, quan điểm chống dịch là “ Chống dịch như chống giặc ”; tập trung mọi nguồn lực nhằm dập dịch nhanh nhất, sớm nhất có thể, sớm ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại bình thường; đặt sức khỏe , tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết; không để bất kỳ ai bị đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh.

Trước đó, từ ngày 9.7, hơn 200 chốt kiểm soát của các quận, huyện được lập khắp TP để kiểm tra người dân ra đường không lý do trong bối cảnh TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau đó, số lượng các chốt tăng lên 322 (bao gồm cả 12 chốt ở khu vực cửa ngõ).

Lãnh đạo một đội CSGT – Trật tự khu vực trung tâm TP.HCM thông tin, tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các trường hợp trên đường, thời điểm vắng, có thể kiểm tra các xe qua chốt. Ngoài ra, các quận, huyện còn có tổ tuần tra lưu động để kiểm tra xử lý người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Tùy từng thời điểm, các chốt sẽ kiểm tra ' giấy thông hành ' của người ra đường để xác định các trường hợp ra đường không lý do theo chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu trình CMND/CCCD kèm giấy xác nhận đi lại chứng minh lý do ra đường cần thiết hay không.

Trước đó, từ 14 giờ ngày 14.7, lực lượng chức năng đã bắt đầu thiết lập lại lều, dù che nắng ở khu vực các chốt. Đến sáng 15.7, các chốt đều có lực lượng trực để kiểm tra "giấy thông hành" của người dân ra đường như: CSGT, cảnh sát trật tự, công an phường, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, tình nguyện viên,...

Qua làm việc, tổ công tác giải thích lý do của anh là không cấp thiết và lập biên bản xử phạt. Ngoài ra, anh cũng không xuất trình được giấy tờ xe nên buộc tổ công tác phải tạm giữ xe theo quy định. Bị tạm giữ phương tiện, anh liên tục năn nỉ và mong CSGT không giữ xe vì đây là phương tiện chính trong gia đình.

Khi tổ công tác tuần tra đến đường Đình Phong Phú thì bắt gặp 2 thanh niên đang ngồi lề đường nên kiểm tra. Tại đây, thanh niên áo đen cho biết mình đang đợi lấy tiền từ một người bạn. Do trời tối nên anh sợ nguy hiểm và rủ thêm một người em đi cùng.

Tổ công tác tuần tra trên nhiều tuyến đường thuộc Khu Công nghệ cao , Lê Văn Việt, Đình Phong Phú… qua đó xử lý nhắc nhở nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Tối 14.7.2021, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Thủ Đức , TP.HCM đã tuần tra, xử lý người vi phạm giao thông và những trường hợp ra ngoài khi không thật sự cần thiết theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng chính phủ.

Một người phụ nữ ở Gò Vấp (TP.HCM) đã bật khóc khi bị CSGT thổi phạt vì ‘ ra đường không cần thiết’ , không đội mũ bảo hiểm. Chị rối rít mong CSGT thông cảm, bỏ qua và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Người phụ nữ này đã bật khóc khi nghĩ đến mức phạt vì ra đường không cần thiết gần bằng nửa lương của mình, trong khi cả tháng nay chị đã không có việc làm. Tối 14.7, chị chạy xe máy ra đường để đi lấy nước mắm về nấu cơm cho gia đình nhưng không đội mũ bảo hiểm thì bị Tổ công tác CSGT – Trật tự Công an Q.Gò Vấp bắt gặp.

Sau khi nghe chị trình bày lý do và hoàn cảnh, CSGT đã nhắc nhở chị phải đội mũ bảo hiểm khi chạy xe tham gia giao thông, phải mang theo các giấy tờ tùy thân và nhắc chị hạn chế ra đường khi TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tối 14.7, tổ công tác gồm CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, an ninh Công an Q.Gò Vấp tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Tổ công tác di chuyển lưu động trên nhiều tuyến đường như: Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm,… 7 tổ công tác khác của Công an Q.Gò Vấp được phân công đi các tuyến đường còn lại. Ngoài trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra cũng bắt gặp một số người không mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe khi lưu thông ngoài đường.