Xe máy điện muốn cốp rộng, phải đánh đổi gì?

Với phần lớn người Việt, cốp xe vẫn là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua xe máy. Khoang chứa đồ đủ rộng không chỉ để mũ bảo hiểm, áo mưa mà đôi khi còn phải đáp ứng nhu cầu đi chợ, đưa đón con hoặc phục vụ cả gia đình.

Tuy nhiên, việc tạo ra một chiếc cốp rộng trên xe máy điện phức tạp hơn nhiều so với xe tay ga sử dụng động cơ xăng. Bởi không gian dưới yên lúc này không chỉ dành cho hành lý mà còn là vị trí lý tưởng để bố trí pin, bộ điều khiển cùng nhiều linh kiện điện. Do đó, mỗi lít dung tích cốp tăng thêm có thể kéo theo những "sự thỏa hiệp" về thiết kế, cách sạc pin, hay thậm chí cả đặc tính vận hành.

Bài toán bố trí pin dưới yên xe

Xăng hay nhiên liệu nói chung thường ở dạng lỏng. Vì vậy trên xe tay ga truyền thống, bình xăng có thể được thiết kế theo nhiều hình dạng khác nhau để tận dụng các khoảng trống trong thân xe. Trong khi đó, pin là một khối rắn, có kích thước cố định, lớp vỏ bảo vệ và hệ thống kết nối điện. Nếu sử dụng pin tháo rời, nhà sản xuất còn phải dành đủ không gian để người dùng cầm, nhấc và đưa pin ra khỏi xe một cách thuận tiện.

Cách bố trí pin quyết định đáng kể dung tích cốp và đặc tính vận hành của xe máy điện ẢNH: NGUYỄN DUY

Vì vậy, vị trí dưới yên thường được ưu tiên trên các mẫu xe sử dụng pin đổi nhanh. Đây là khu vực dễ tiếp cận, hạn chế việc người dùng phải cúi quá thấp hoặc thực hiện nhiều thao tác phức tạp. Tuy nhiên, pin càng lớn hoặc số lượng pin càng nhiều, diện tích dành cho khoang chứa đồ càng bị thu hẹp.

Honda CUV e: hiện nay là một ví dụ. Mẫu xe này sử dụng hai bộ pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và hoán đổi. Hai viên pin được đặt dưới yên, trong khi xe chỉ còn hộc chứa đồ nhỏ phía trước để phục vụ một số vật dụng cá nhân. Cách bố trí này giúp người dùng có thể đưa pin ra ngoài sạc hoặc đổi tại trạm, nhưng gần như phải hy sinh chiếc cốp vốn quen thuộc trên xe tay ga.

Theo một số chuyên gia trong ngành, lựa chọn này không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho việc tháo đổi pin; mà chính vị trí của bố trí pin sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phân bổ trọng lượng. Bởi pin là một trong những cụm linh kiện nặng nhất trên xe điện. Vì vậy, đặt bộ phận này gần khu vực trung tâm thân xe có thể giúp khối lượng ít bị dồn về phía trước hoặc phía sau, qua đó hỗ trợ xe phản ứng tự nhiên hơn khi chuyển hướng.

Bên cạnh đó, việc tập trung khối lượng gần trọng tâm cũng có thể giúp giảm mô-men quán tính khi xe liên tục thay đổi hướng trong điều kiện đô thị. Dù vậy, cảm giác lái không chỉ phụ thuộc vị trí pin mà còn là kết quả tổng hòa của kết cấu khung, chiều dài cơ sở, kích thước bánh, hệ thống treo, lốp, phanh và cách hiệu chỉnh động cơ.

Những mẫu xe dùng pin tháo rời thường phải hy sinh một phần không gian dưới yên để thuận tiện đổi, sạc pin ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở chiều ngược lại, muốn giữ lại cốp rộng trên một mẫu xe đổi pin, nhà sản xuất có thể phải chia pin thành nhiều module nhỏ, thay đổi hình dáng viên pin hoặc bố trí pin về một phía. Cách làm này giúp giải phóng không gian chứa đồ, nhưng có thể khiến thao tác tháo lắp phức tạp hơn, đồng thời đặt ra bài toán mới về cân bằng khối lượng.

Nếu pin quá dài, được đặt sâu hoặc phải rút theo phương thẳng đứng, người dùng có thể gặp khó khăn khi thao tác, nhất là khi mỗi viên pin nặng hàng chục ki-lô-gam. Còn nếu khối lượng bị dồn quá nhiều về một đầu hoặc một bên thân xe, nhà sản xuất phải tính toán lại kết cấu khung, hệ thống treo và nhiều bộ phận khác để duy trì độ ổn định.

Cốp rộng có thể đổi bằng quãng đường hoặc bất tiện về pin

Thực tế, sự đánh đổi giữa cốp và pin có thể thấy rõ trên một số mẫu xe cho phép lắp thêm pin phụ. Chẳng hạn, VinFast Vero X có dung tích cốp 35 lít khi sử dụng cấu hình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu lắp thêm pin vào khoang dưới yên để tăng phạm vi di chuyển, dung tích cốp giảm còn khoảng 16 lít.

Điều này đồng nghĩa người dùng phải lựa chọn giữa khả năng chứa đồ và nhu cầu đi xa. Khi chỉ di chuyển hằng ngày trong đô thị, chiếc cốp 35 lít mang lại nhiều tiện ích. Nhưng với người thường xuyên đi quãng đường dài, viên pin phụ có thể cần thiết, dù gần một nửa không gian chứa đồ phải nhường chỗ.

Cốp rộng mang lại tính tiện dụng, nhưng có thể kéo theo những đánh đổi về vị trí pin, trọng lượng và cảm giác lái ẢNH: NGUYỄN DUY

Một giải pháp khác là chuyển toàn bộ pin xuống dưới sàn xe. Honda UC3 sử dụng bộ pin LFP cố định dưới sàn, nhờ đó duy trì khoang hành lý dưới yên có dung tích 26 lít. Đổi lại, pin không được thiết kế để người dùng thường xuyên nhấc ra ngoài hoặc đổi nhanh như trên CUV e:. Người sử dụng cần đưa xe tới vị trí có nguồn điện hoặc trạm sạc phù hợp.

Một mẫu xe khác là Dat Bike Era cũng đi theo hướng ưu tiên pin cố định và không gian sử dụng. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, xe có pin 4,3 kWh, cốp dung tích đến 50 lít và phạm vi di chuyển lên tới gần 200 km mỗi lần sạc. Giải pháp động cơ đặt bên cùng bộ sạc tích hợp giúp giải phóng thêm không gian, nhưng người dùng vẫn cần một vị trí đỗ xe có thể tiếp cận nguồn điện.

Những trường hợp trên cho thấy, một mẫu xe có cốp rộng thường đi kèm với sự đánh đổi. Không có cách bố trí nào tối ưu cho tất cả. Một chiếc xe máy điện hợp lý phải cân bằng giữa tiện dụng, phạm vi di chuyển và đặc tính vận hành, đồng thời phù hợp với điều kiện sạc thực tế của khách hàng. Cốp rộng là lợi thế đáng giá, nhưng điều quan trọng hơn là người dùng có chấp nhận phần đánh đổi phía sau lợi thế ấy hay không.