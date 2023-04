Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 429, Wagner sắp rã; Mỹ tính kịch bản Ukraine phản công không thành công?

Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Crimea Mikhail Razvozhaev thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2 và toàn bộ lực lượng an ninh và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Sevastopol là thành phố nằm trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nga thời gian qua nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine dùng UAV và xuồng tự sát tập kích hạ tầng trên bán đảo Crimea, nhưng Kyiv luôn phủ nhận liên quan đến các sự việc này.

Vụ cháy kho nhiên liệu ở Crimea diễn ra sau khi Moscow tiến hành đợt tập kích đường không quy mô lớn đầu tiên vào Ukraine sau gần hai tháng.

Một loạt các thành phố và khu vực ở nhiều nơi của Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa và UAV, và phía Ukraine cho biết ít nhất 23 dân thường thiệt mạng.

Ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát, hôm 28.4 một quan chức do Nga bổ nhiệm ở đây là ông Denis Pushilin cáo buộc phía Ukraine làm thiệt mạng 7 người khi một quả rốc két do lực lượng Kyiv bắn ra đã làm cháy một xe buýt nhỏ ở thành phố Donetsk.

Theo Reuters, ông Pushilin nói toàn bộ hành khách trên xe buýt “bao gồm cả trẻ em” đã chết và người duy nhất sống sót là tài xế. Phía Ukraine chưa có bình luận về thông tin này.

Khi cuộc phản công chưa bắt đầu, tâm điểm chú ý của xung đột Nga-Ukraine vẫn xoay quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. Đây là nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên trong 10 tháng qua nhưng thắng thua vẫn chưa được phân định.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 tuyên bố họ đã giành thêm được 4 khối nhà ở Bakhmut, theo hãng tin TASS.

Góp phần lớn trong các bước tiến của Moscow tại thành phố này chính là công ty quân sự tư nhân Wagner, lực lượng đóng vai trò xung kích. Người đứng đầu Wagner là ông Yevgeny Prigozhin, một nhà tài phiệt và cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, kể từ khi lực lượng của ông tham gia vào các hoạt động tác chiến, giao tranh với phía Ukraine, nhiều mâu thuẫn và vấn đề đã nảy sinh giữa tổ chức Wagner và Bộ Quốc phòng Nga. Và mới đây, một video phỏng vấn ông Prigozhin đã lan truyền trên mạng xã hội, trong đó người sáng lập Wagner bất ngờ nói rằng nhóm của ông sẽ sớm giải tán.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.4.2023 của Báo Thanh Niên.