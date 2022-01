Bản tin Covid-19 ngày 9.1: Cả nước 23.181 ca | Vì sao có thể cần đến 7 mũi vắc xin?

Ngoài hành vi bị khởi tố là “Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân”, ông Lê Tùng Vân và một số người ở Tịnh thất Bồng lai còn đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An, tiếp tục làm rõ hành vi “Loạn luân”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…