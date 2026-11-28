Đây là một trong những đề xuất của chuyên gia tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Đổi mới hoạt động đo lường, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận năng lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)", do Trường ĐH Gia Định tổ chức hôm qua 27.11.

Đảm bảo chất lượng trong kiểm tra, đánh giá

Tham gia báo cáo tham luận tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Văn Mùi, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho rằng kiểm tra, đánh giá người học là một trong những khâu cốt lõi của giáo dục ĐH. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá hiện nay vẫn có xu hướng thiên về tái hiện kiến thức, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế cũng như quá trình phát triển của sinh viên. Trong khi đó, sự xuất hiện của AI khiến việc xác định đâu là năng lực của người học, đâu là phần đóng góp của công nghệ trở thành vấn đề cần được quan tâm.

Các chuyên gia thảo luận về cách để kiểm tra, đánh giá đúng năng lực của sinh viên khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình học tập ẢNH: Đ.T

"Không thể cấm tuyệt đối sinh viên sử dụng AI trong học tập và thi cử. Bởi khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ bước vào môi trường doanh nghiệp, nơi AI ngày càng được ứng dụng để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc. Do đó, vấn đề không nằm ở việc loại bỏ AI khỏi giáo dục, mà là xây dựng phương pháp đánh giá phù hợp để xác định năng lực của người học trong điều kiện có sự hỗ trợ của công nghệ", tiến sĩ Nguyễn Văn Mùi phân tích.

Ở góc độ đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng điều đáng lo ngại nhất khi AI tham gia vào giáo dục là nguy cơ thay thế các hoạt động học tập cơ bản của người học. Theo ông, nếu trong thị trường lao động, AI có thể thay thế một phần công việc của con người thì trong giáo dục, các cơ sở đào tạo càng phải bảo đảm sinh viên trực tiếp tham gia vào quá trình học tập, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

"Mục tiêu của hoạt động kiểm tra, đánh giá phải là bảo đảm chất lượng đào tạo. Đánh giá như thế nào, cho điểm ra sao là những vấn đề các cơ sở giáo dục phải giải quyết. Làm sao để sau khi đánh giá, sinh viên có được năng lực thực chất mới là quan trọng", ông Cường nhấn mạnh.

Yêu cầu bằng chứng quá trình thực hiện: bản nháp, dữ liệu, kiểm chứng AI

PGS-TS Bùi Văn Hồng, Viện trưởng Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh AI có thể tham gia vào hầu hết các công đoạn học tập, việc đánh giá năng lực sinh viên chỉ dựa trên sản phẩm cuối cùng không còn đủ tin cậy. Thay vào đó, giảng viên cần yêu cầu người học cung cấp các minh chứng về quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Một trong những giải pháp được PGS-TS Hồng đề xuất là yêu cầu sinh viên xây dựng nhật ký sử dụng AI trong quá trình học tập. Từ khi bắt đầu thực hiện bài tập đến khi hoàn thiện và nộp sản phẩm, người học cần lưu lại các minh chứng về quá trình tương tác với AI. Đây sẽ là cơ sở để giảng viên kiểm tra tính minh bạch, xác định mức độ sử dụng công nghệ và đánh giá năng lực của sinh viên.

"Việc đổi mới đánh giá trong kỷ nguyên AI không thể chỉ đặt trách nhiệm lên từng giảng viên, mà cần được triển khai ở cấp độ hệ thống. Nhà trường phải xây dựng những quy định cụ thể về việc sử dụng AI, nguyên tắc đánh giá và trách nhiệm của các bên liên quan, qua đó tạo cơ sở để giảng viên tổ chức đánh giá", PGS-TS Bùi Văn Hồng phân tích.

NGƯT-TS Nguyễn Kim Dung, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt, nhấn mạnh, trước khi đánh giá sinh viên, giảng viên phải kiểm tra chính công cụ đánh giá của mình. Chúng ta phải xem xét lại đề thi và thang đánh giá có đo đúng năng lực phân tích, kiểm chứng và ra quyết định hay không; có xác minh được đóng góp, phản hồi của từng cá nhân hay không; đồng thời có đủ nguồn minh chứng để kết quả đánh giá được kiểm chứng độc lập và giải trình hay không.

"Đối với những học phần cốt lõi, giảng viên cần thực hiện đánh giá người học theo 4 lớp: đưa nhiệm vụ xác thực, có bối cảnh nghề nghiệp; yêu cầu bằng chứng quá trình thực hiện như bản nháp, dữ liệu, kiểm chứng AI; kết hợp đối thoại yêu cầu sinh viên bảo vệ và xử lý những tình huống biến thể; tích hợp nhiều hình thức đánh giá như đồ án tốt nghiệp, thực tập và thực hành", tiến sĩ Dung đề xuất.

Trước những thách thức do AI đặt ra, tiến sĩ Sái Công Hồng, Viện trưởng Viện Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam, cho rằng muốn đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá, trước hết các trường cần xác định đúng chuẩn đầu ra của mỗi chương trình đào tạo, của mỗi học phần. Chuẩn đầu ra phải được đặc tả chi tiết, cụ thể hóa thành các mức độ năng lực có thể đo lường để làm cơ sở lựa chọn công cụ và phương pháp đánh giá phù hợp.



