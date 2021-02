Trước 'Chúng ta của hiện tại', Sơn Tùng M-TP từng bị tố đạo beat một loạt MV

Chúng ta không thuộc về nhau

Chúng ta không thuộc về nhau là một trong các sản phẩm dính nhiều "phốt" nhất của Sơn Tùng M-TP ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thậm chí, style thời trang của Sơn Tùng M-TP cũng bị mỉa mai là “học tập” từ nhóm nhạc nam Kpop NCT U của SM Entertainment . Trong khi đó, MV bị nghi là “chắt lọc” từ MV Monster của EXO, Crayon và That XX hay One of a Kind của G- Dragon … Vẫn như cũ, sao phim Chàng trai năm ấy giữ im lặng.

Không phải dạng vừa đâu

Adele. Không phải dạng vừa đâu cũng là một trong những ca khúc từng “làm mưa làm gió” trên thị trường Vpop vào năm 2015. Không phải dạng vừa đâu cũng bị nghi ngờ sao chép ca khúc Set fire to the rain của nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới

Đạo diễn của MV Không phải dạng vừa đâu từng khẳng định không hề có ý xúc phạm đến các bậc tiền bối ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nội dung MV cũng khiến đa phần khán giả khó chịu khi cho rằng nam ca sĩ “đá xéo" hai nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Phó Đức Phương. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cả hai từng công khai chỉ trích Sơn Tùng M-TP về việc đạo beat. Trước những luồng dư luận trái chiều, phía công ty của nam ca sĩ trẻ đã quyết định thu hồi MV Không phải dạng vừa đâu này và thay bằng một MV có nội dung phù hợp hơn.

Remember me

Ca khúc được Sơn Tùng M-TP lần đầu giới thiệu đến khán giả trong liveshow đầu tiên mang tên Chuyến bay đầu tiên với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả. Bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng vì phần rap là tâm tư của nam ca sĩ sau những ồn ào trong suốt thời gian trước đó. Tuy nhiên, ca khúc lại một lần nữa vướng nghi án "vay mượn" từ bài hát Nhật Bản mang tựa đề Dream In The Sky của nam ca sĩ Sloth và TOC. Theo đó, ngay từ những giai điệu mở đầu và phần beat xuyên suốt ca khúc Remember me, người ta đều nhận thấy sự tương đồng với Dream In The Sky.

Ngay sau khi những tranh cãi nổ ra, đại diện của Sơn Tùng M-TP đã có phản hồi. Phía này khẳng định phần beat của Remember me đã được mua từ trang web cung cấp beat Platinum Sellers Beats. Thông báo này cũng nhấn mạnh họ ghi rõ nguồn gốc của phần beat ca khúc này. Dù phía nam ca sĩ gốc Thái Bình đã hợp thức hóa các thủ tục nhưng một số khán giả vẫn cho rằng đây chỉ là một hình thức "vay mượn có ý thức". Một số trang báo thời điểm đó cũng cho rằng đây là một trong những hình thức PR để thu hút sự chú ý của khán giả.

Âm thầm bên em MV Âm thầm bên em bị tố là sản phẩm "kết hợp" từ nhiều MV nhạc Hàn ẢNH: CẮT TỪ CLIP Năm 2015, Âm thầm bên em ra mắt và thắng giải Làn Sóng Xanh ở hạng mục Đĩa đơn của năm. Âm thầm bên em may mắn thoát khỏi nghi vấn “mượn beat”, nhưng cũng dính đến chuyện “ăn cắp ý tưởng”. Cụ thể, MV Âm thầm bên em được cho là “cóp nhặt” từ các MV Crooked của G-Dragon, Let's not fall in love của Big Bang, Empty của Winner. Chủ đề và MV Âm thầm bên em đạo cảnh quay MV Kpop từng được bàn luận sôi nổi lúc bấy giờ, trở thành cuộc chiến giữa fan và anti-fan trên khắp các diễn đàn âm nhạc và mạng xã hội. Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP lại không lên tiếng giải đáp.

Chắc ai đó sẽ về

Vụ lùm xùm bản quyền của ca khúc Chắc ai đó sẽ về được xem như một trong những scandal ầm ĩ nhất trong sự nghiệp ca hát của Sơn Tùng M-TP. Ngay sau khi trình làng vào năm 2015, ca khúc đã trở thành đề tài tranh cãi “nảy lửa” của dư luận thời điểm đó khi bài hát này có giai điệu giống với ca khúc Because I miss you của nam ca sĩ Hàn Quốc - Jung Yong Hwa (nhóm CNBlue ).

Chắc ai đó sẽ về từng gây xôn xao dư luận một thời ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những tranh cãi xoay quanh sản phẩm âm nhạc này từng khiến bộ phim Chàng trai năm ấy phải hoãn chiếu. Sau những luồng ý kiến từ công chúng cũng như giới chuyên môn, Chắc ai đó sẽ về được phía công ty FNC Entertainment (Công ty quản lý nghệ sĩ có trụ sở tại Hàn Quốc, trong đó có Jung Yong Hwa) xác nhận ca khúc của Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc , mặc dù giai điệu của hai ca khúc bị nhiều người nhận xét là có phần tương đồng.

Em của ngày hôm qua

Phát hành vào năm 2014, có thể nói, Em của ngày hôm qua là “bệ phóng” đưa tên tuổi của Sơn Tùng M-TP lên tầm cao mới. Tuy nhiên, bản hit do chính giọng ca sinh năm 1994 sáng tác và cũng “góp công” lớn khiến lượng anti-fan của anh tăng vọt vì nghi án “mượn nhạc” lộ liễu. Lúc bấy giờ, Em của ngày hôm qua được cho là có nhiều đoạn nhạc giống với bài hát Every Night của nhóm nhạc nữ Kpop EXID

Dù vướng thị phi, Em của ngày hôm qua vẫn được xem là một trong những bản hit đỉnh nhất của Sơn Tùng M-TP ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chưa kể, phần hình tượng và phong cách của Sơn Tùng M-TP trong MV Em của ngày hôm qua bị tố bắt chước G-Dragon Big Bang ). Đồng thời, phần vũ đạo lại gần giống với ca khúc Now của Trouble Maker . Bất chấp các luồng dư luận trái chiều, chàng trai gốc Thái Bình vẫn giữ im lặng.

Nắng ấm xa dần