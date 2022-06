Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 dấu hiệu cholesterol đang 'vượt tầm kiểm soát'

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 12.6.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: 3 loại ung thư da phổ biến nhất bạn cần biết, Chuyên gia chia sẻ mẹo hay để tránh táo bón khi đi du lịch...

4 dấu hiệu cholesterol của bạn đang ở mức nguy hiểm

Cholesterol là bạn hay kẻ thù của bạn?

Mặc dù cholesterol rất quan trọng đối với sức khỏe con người và thực hiện các chức năng thiết yếu trong cơ thể, nhưng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Kate Kirley ở Mỹ cho biết: “Nhìn chung, cholesterol rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Chúng ta sử dụng cholesterol để làm nhiều việc khác nhau. Cơ thể chúng ta tạo ra cholesterol cho dù chúng ta ăn hay không và nó tốt cho một số chức năng bên trong cơ thể.

Nhưng có một số loại cholesterol có khả năng hữu ích và bảo vệ.

Chúng ta thường nghĩ về HDL, hoặc lipoprotein mật độ cao, cholesterol như một phần bảo vệ cho tim và mạch máu của chúng ta vì nó hấp thụ cholesterol và mang trở lại gan.

Chúng ta thường nghĩ đến LDL cholesterol, hoặc lipoprotein mật độ thấp, là loại cholesterol chính mà chúng ta tập trung vào như một loại cholesterol có khả năng gây hại cho tim vì nó tích tụ trong thành mạch máu của bạn", theo Eat This, Not That!

Theo các chuyên gia, đây là 5 dấu hiệu cho thấy cholesterol của bạn đang ở mức nguy hiểm.

1. Cholesterol cao di truyền trong gia đình không?

Các bác sĩ cho biết những người có tiền sử gia đình bị cholesterol cao nên thận trọng.

Tiến sĩ Kirley nói: “Thông thường, một trong những yếu tố lớn nhất quyết định mức cholesterol là gien của bạn”.

"Làm thế nào gien ảnh hưởng đến cholesterol của bạn là khá phức tạp, nhưng có thể an toàn để nói rằng cholesterol cao có xu hướng di truyền trong các gia đình.

Đối với hầu hết mọi người, xét nghiệm di truyền không cần thiết hoặc hữu ích trừ phi họ có mức cholesterol rất cao.

Và bởi vì gien là thứ mà chúng ta không thể thay đổi, đó là lý do tại sao thuốc là một công cụ quan trọng để điều trị cholesterol cao", tiến sĩ Kirley giải thích.

4 cách giảm cân và săn chắc mà không cần đến phòng gym

Maggie Priore, một huấn luyện viên cá nhân của Fyt, chia sẻ về một số hoạt động thú vị để trở thành thói quen thường ngày của bạn, theo Eat This, Not That!

(Dành cho những ai chưa biết, Fyt là dịch vụ đào tạo cá nhân lớn nhất ở Mỹ giúp cho việc tập thể dục dưới sự hướng dẫn chuyên môn của một chuyên gia thể dục trực tiếp hoặc ảo, được chứng nhận là thuận tiện và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người).

Dưới đây là những cách liền mạch để có được cơ thể săn chắc mà không cần đến phòng gym.

1. Đi bộ

Huấn luyện viên Priore cho biết lời khuyên số 1 mà cô đưa ra cho những khách hàng muốn giảm cân là tăng mục tiêu số bước hằng ngày của họ.

"Số lượng chuyển động bạn thực hiện trong một ngày rất quan trọng", cô giải thích và lưu ý rằng bạn nên thực hiện 8.000 đến 10.000 bước mỗi ngày.

"Tôi nhận ra rằng thật khó để đạt được nhiều bước như vậy, nhưng thậm chí thêm 1.000 bước mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Cố gắng dành cho mình 20 đến 30 phút giải lao trong ngày để đứng dậy và đi lại", cô Priore nói.





Vì vậy, hãy tìm một con đường đẹp như tranh vẽ trong khu phố hoặc cộng đồng địa phương của bạn, hoặc khám phá một nơi nào đó hoàn toàn mới. Gặp gỡ một vài người bạn đi bộ để trò chuyện vui vẻ hoặc đi một mình cũng được.

Có một điều chắc chắn: Bạn sẽ nhanh chóng tăng số bước hằng ngày lên!

2. Đi bộ đường dài

Nếu bạn sống trong một cộng đồng (hoặc gần một cộng đồng) với những con đường dài, có thiên nhiên trong lành, hãy chọn một vài trong số những con đường yêu thích đó, mang theo ba lô với nước và đồ ăn nhẹ, xỏ những đôi giày đi bộ đường dài và bắt đầu!

6 tác dụng phụ của việc cắt bỏ chuối ra khỏi chế độ ăn

Bỏ những loại trái cây lành mạnh này khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể có những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn.

Cho dù bạn đang xay chúng thành sinh tố hay cắt miếng như một món ăn nhẹ sau khi tập luyện, chuối là loại thực phẩm rẻ tiền, dễ mang đi và ngon miệng để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, như kali, magiê và vitamin C, vào chế độ ăn uống của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn nằm trong số nhiều người đã cắt bỏ những loại trái cây ngon này ra khỏi chế độ ăn như một phần của chế độ ăn kiêng low-carb, bạn có thể gặp phải một số thay đổi đáng ngạc nhiên về sức khỏe.

Hãy đọc tiếp để biết những tác dụng phụ của việc cắt bỏ chuối.

1. Hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị ảnh hưởng

Chuối - và đặc biệt là chuối chưa chín - là một nguồn tinh bột kháng tuyệt vời. Tinh bột kháng có tác dụng tiền sinh học, có nghĩa là nó cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa của bạn.

Tuy nhiên, nếu cắt bỏ chuối khỏi chế độ ăn, bạn có thể làm mất nguồn thức ăn cần thiết để vi khuẩn đường ruột sinh sôi.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2013 được xuất bản trên tạp chí Frontiers in Immunology, đầy đủ chất xơ prebiotic thậm chí có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn - nhưng việc cắt bỏ các loại thực phẩm prebiotic, như chuối, có thể khiến sức khỏe miễn dịch của bạn thiếu hụt, có khả năng khiến bạn dễ mắc bệnh hơn, theo Eat This, Not That!

2. Bạn có thể phục hồi kém hiệu quả hơn sau khi tập luyện

Bạn muốn tiếp thêm năng lượng cho quá trình tập luyện của mình mà không cần chuyển sang các thanh protein đã qua chế biến kỹ hoặc đồ uống thể thao? Hãy thử một quả chuối để thay thế!

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 517 miligram kali, hoặc 11% RDA của bạn, một sự thiếu hụt có liên quan đến chuột rút cơ bắp.

Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên PLOS One cũng cho thấy chuối có hiệu quả trong việc giảm viêm sau khi tập thể dục và tạo ra mức dopamine lưu thông ở các vận động viên sau khi tập luyện cao hơn so với đồ uống phục hồi tập thể dục dựa trên carbohydrate.

