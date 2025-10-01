Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chất có nhiều trong lòng đỏ trứng chống ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao chỉ một ngụm nước trước bữa ăn cũng quan trọng với người bệnh tiểu đường?; Uống chừng này trà, cà phê và nước giúp sống thọ hơn; 3 bài tập đi bộ được chuyên gia khuyến khích...

Phát hiện sức mạnh chống ung thư từ chất dinh dưỡng có trong trứng và rau quả

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine, cho thấy zeaxanthin có khả năng tăng cường hệ miễn dịch để chống lại ung thư.

Các nhà khoa học từ Đại học Chicago (Mỹ), đã sàng lọc hàng loạt chất dinh dưỡng trong máu để xem chúng tác động ra sao đến hệ miễn dịch.

Kết quả đã phát hiện zeaxanthin có ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào T CD8+, loại tế bào đóng vai trò "chiến binh" trong việc tiêu diệt tế bào ung thư. Thử nghiệm cho thấy zeaxanthin giúp các tế bào T này hoạt động mạnh mẽ hơn, truyền tín hiệu tốt hơn và sản xuất nhiều chất chống ung thư hơn. Nói cách khác, chúng trở nên hiệu quả hơn trong việc tìm và tiêu diệt khối u.

Zeaxanthin có trong lòng đỏ trứng, các loại rau xanh đậm như cải xoăn và bông cải xanh... có tác dụng chống ung thư Ảnh: AI

Ở chuột, khi bổ sung zeaxanthin vào chế độ ăn, khối u phát triển chậm lại. Đặc biệt, khi kết hợp zeaxanthin với một loại liệu pháp miễn dịch phổ biến (ức chế điểm kiểm soát miễn dịch), hiệu quả tiêu diệt khối u còn tăng mạnh so với chỉ dùng liệu pháp đơn thuần.

Không chỉ trên động vật, các thí nghiệm với tế bào T của người cũng cho kết quả khả quan. Khi xử lý bằng zeaxanthin, các tế bào này tiêu diệt tốt hơn nhiều loại ung thư khác nhau, như ung thư da (u hắc tố), đa u tủy hay u não ác tính.

Nghiên cứu: Uống chừng này trà, cà phê và nước giúp sống thọ hơn

Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê, trà và nước với giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, trong đó có bệnh tim mạch và một số ung thư.

Nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố trên British Journal of Nutrition đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 182.770 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, được theo dõi trung bình 13,3 năm. Các yếu tố nhân khẩu học, bệnh nền, lối sống và chế độ ăn uống được thu thập, bao gồm cả việc uống nước lọc, trà và cà phê.

Nghiên cứu quy mô lớn đã tìm ra cách uống cà phê, trà và nước mỗi ngày giúp sống thọ hơn Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện lượng chất lỏng tối ưu là 7 - 8 ly mỗi ngày, bao gồm cà phê, trà và nước lọc, theo trang tin y khoa News Medical.

Đáng chú ý, tỷ lệ trà và cà phê tiêu thụ mỗi ngày hóa ra lại vô cùng quan trọng đối với tuổi thọ, nếu uống kết hợp đúng tỷ lệ, tuổi thọ còn được tăng hơn nữa.

Cụ thể như sau:

Tổng lượng nước lọc, trà và cà phê mỗi ngày đạt 7 - 8 ly (240ml một ly) giúp giảm đến 28% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tăng tuổi thọ, so với chưa tới 4 ly mỗi ngày. Nếu tổng lượng đồ uống tiêu thụ đạt mức này, thì tỷ lệ cà phê - trà cân bằng ở mức khoảng 2:3 là tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất để kéo dài tuổi thọ thông qua việc giảm nguy cơ tử vong của nhiều bệnh, như sau:

Giảm 41% nguy cơ tử vong do ung thư.

Giảm 31% nguy cơ tử vong do tim mạch.

Giảm 72% nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp.

Giảm 65% nguy cơ tử vong do bệnh tiêu hóa.

Đi bộ khoa học: 3 bài tập được chuyên gia khuyến khích

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là 3 bài đi bộ được gợi ý bởi các chuyên gia hàng đầu.

Đi bộ tối thiểu 10.000 bước mỗi ngày. Huấn luyện viên nổi tiếng người Mỹ David Kirsch cho biết: “Từ góc độ sinh lý học, đi bộ giúp tăng nhịp tim và đốt cháy calo. Nhưng nó cũng là cách tuyệt vời để tăng sự kết nối giữa thân và tâm, tập trung vào hơi thở, tận hưởng thiên nhiên, thiền định và giải tỏa căng thẳng”.

Với người mới bắt đầu, mục tiêu là đạt vài ngàn bước/ngày, mức lý tưởng để giúp tim khỏe mạnh và kiểm soát cân nặng. Sau khi đã quen, bạn có thể thử thách bản thân với mức 15.000-25.000 bước/ngày.

Đi bộ và chạy bộ xen kẽ rất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Kirsch cũng gợi ý mọi người nên chèn thêm vài động tác như jumping jack, bước gập gối, squat hoặc squat nhảy… sau mỗi vài phút đi bộ. Việc kết hợp các bài tập này sẽ giúp tăng cơ bắp, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao sức bền.

Đi bộ và chạy bộ xen kẽ. “Thêm các đoạn chạy bộ vào buổi đi bộ sẽ giúp đốt nhiều calo hơn. Cách này vừa giúp bạn tăng dần quãng đường chạy, vừa hạn chế chấn thương”, huấn luyện viên chạy bộ người Mỹ Jeff Galloway cho biết.

Cụ thể, hãy bắt đầu bằng cách chạy 5-10 giây mỗi phút trong vòng 10 phút, sau đó tăng dần lên 30 phút. Khi đã quen, có thể kéo dài thời gian chạy, ví dụ chạy 30 giây mỗi phút trong vòng 30 phút.