Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn chậm hơn?

Điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra khi bạn ăn chậm hơn?

Ăn chậm là cách đơn giản để hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe trao đổi chất.

Cuộc sống bận rộn và tất bật, hầu như mọi người chỉ ăn vội vàng, ăn trong khi đi, nếu không thì vừa ăn vừa mở màn hình điện thoại, máy tính hoặc xem TV. Nhưng ăn theo cách này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.



Ăn chậm và chăm chú giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn, cho phép cơ thể và não nắm bắt kịp lượng thức ăn tiêu thụ và có thể giúp cảm thấy no lâu hơn. Đó là cách đơn giản để hỗ trợ cân nặng và sức khỏe trao đổi chất.

Cô Caitlin Beale, chuyên gia dinh dưỡng tại công ty chăm sóc sức khỏe Signos (Mỹ), đã chỉ ra những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc ăn chậm.

Cuộc sống bận rộn và tất bật, hầu như mọi người chỉ ăn vội vàng SHUTTERSTOCK

Giúp giảm cân

Ăn chậm có thể giúp cảm thấy no sớm hơn, từ đó hấp thụ ít calo hơn. Các tín hiệu thèm ăn và no được gửi đến não để ăn hoặc ngừng ăn, ví dụ các loại hoóc môn cho não biết đã no đến mức nào.

4 mẹo tập khi nâng tạ giúp giảm cân nhanh hơn

Chìa khóa để giảm cân hiệu quả là sự kết hợp của ăn uống lành mạnh với tập thể dục thường xuyên. Trên thực tế, đôi khi chỉ cần ăn uống lành mạnh, cắt giảm calo là có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, tập luyện, đặc biệt là nâng tạ, sẽ giúp giảm cân nhanh hơn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Tập sức mạnh bằng các bài nâng tạ kết hợp với ăn kiêng sẽ đốt mỡ nhanh và giúp các khối cơ săn chắc, phát triển lớn hơn. Bằng cách tập nâng tạ thường xuyên, cơ thể có quá trình trao đổi chất nhanh và đốt thêm nhiều calo, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Tập nâng tạ thường xuyên không chỉ giúp đốt nhiều calo hơn mà còn làm các khối cơ mạnh và lớn hơn SHUTTERSTOCK

Để tối ưu hóa khả năng đốt calo và hiệu quả giảm cân, khi tập nâng tạ, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Tập trung vào các nhóm cơ lớn

Để cơ thể đốt calo nhiều hơn, điều quan trọng là cần tập các nhóm cơ lớn nhất, chẳng hạn như cơ đùi trước, đùi sau và cơ mông. Dù lượng calo tiêu hao giữa việc tập các nhóm cơ lớn nhất với nhóm cơ kích thước trung bình không quá lớn nhưng đây là cách giúp tối ưu hóa khả năng đốt calo của cơ thể.

Chế độ ăn mới có thể giúp thuyên giảm bệnh tiểu đường trong 5 năm

Chương trình giảm cân bằng chế độ ăn súp và protein lắc do Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đề xướng có thể "đảo ngược" bệnh tiểu đường loại 2.

Dữ liệu mới cho thấy phương pháp này có thể giúp bệnh nhân tiểu đường loại 2 thuyên giảm bệnh trong ít nhất 5 năm, theo trang tin Yahoo News.



Nghiên cứu trước đây do Chính phủ Anh tài trợ đã phát hiện ra rằng khoảng ¼ số bệnh nhân tiểu đường đã thuyên giảm trong 2 năm sau khi bắt đầu chế độ ăn "súp và protein lắc" ít calo. Giờ đây, từ nghiên cứu đang tiếp diễn này, các tác giả phát hiện chế độ ăn nêu trên giúp bệnh tiếp tục thuyên giảm thêm 3 năm nữa, thành 5 năm.

Những bệnh nhân ăn theo chế độ ăn "súp và protein lắc" đã giảm trung bình 9 kg đầu tiên vào thời điểm 5 năm, và đặc biệt, họ không cần phải dùng thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu nữa SHUTTERSTOCK

Chế độ ăn súp và protein lắc là gì?

Một nửa số người tham gia trong nghiên cứu mang tên "Thử nghiệm thuyên giảm bệnh tiểu đường" (DiRECT) trước đây, đã áp dụng chế độ ăn ít calo với sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế.

