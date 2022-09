Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mẹo đi bộ giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 5.9.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Express: Mặc quần áo ám khói thuốc của người nghiện cũng có thể mắc ung thư, Nghiên cứu cho thấy HIV làm tăng tốc quá trình lão hóa tế bào, Đâu là tách cà phê được yêu thích nhất?...

Bí quyết đi bộ để đốt cháy nhiều chất béo hơn

"Đi bộ là một lựa chọn lý tưởng về mặt hoạt động thể chất. Nó không yêu cầu kỹ năng chuyên biệt - mọi người đều biết cách đi bộ. Nó ít tác động và an toàn".

Tiến sĩ Cedric Bryant, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Hội đồng Tập thể dục Mỹ, nói với TODAY như trên.

Có một số cách bạn có thể áp dụng để đốt cháy nhiều calo hơn nữa trong khi đi bộ, theo Eat This, Not That!

1. Đi bộ vào buổi chiều

Bạn ghét ý tưởng tập thể dục vào buổi sáng? Và nếu giảm cân là động lực đi bộ chính của bạn, thì có thể bạn nên đi bộ vào buổi chiều.

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn vào giữa ngày.

Nghiên cứu cụ thể này, được công bố trên tạp chí Physiological Reports, đã theo dõi một nhóm đàn ông thừa cân khi họ tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Những người tham gia hoạt động vào buổi chiều sẽ giảm được nhiều chất béo trong cơ thể hơn những người khác thực hiện cùng một thói quen vào buổi sáng.

Hơn nữa, những người tập thể dục buổi chiều cũng có những cải thiện lớn hơn trong việc kiểm soát đường huyết và kháng insulin của họ.

Nếu bạn không thể không cảm thấy uể oải vào buổi chiều, hãy cân nhắc uống một ly cà phê nhanh trước khi ra ngoài đi bộ.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho thấy việc thưởng thức một tách cà phê mạnh khoảng 30 phút trước khi hoạt động thể chất sẽ làm tăng tốc độ đốt cháy chất béo - đặc biệt là vào buổi chiều!

Các tác giả nghiên cứu kết luận: “Sự kết hợp giữa lượng caffein cấp tính và tập thể dục ở cường độ vừa phải vào buổi chiều dường như là kịch bản tốt nhất cho những cá nhân tìm cách tăng lượng chất béo sử dụng trong quá trình tập thể dục liên tục”.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Bí quyết đi bộ để đốt cháy nhiều chất béo hơn trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 5.9.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về đi bộ như: Cách đi bộ tốt nhất khi bạn chỉ có 5 phút, 6 mẹo đi bộ giúp bạn giảm cân nhanh hơn...

Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể mắc bệnh bạch cầu

Theo Viện Ung thư Quốc gia (NCI, Mỹ), hơn 60.000 người sẽ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (còn gọi là bệnh máu trắng) trong năm nay và 24.000 người sẽ tử vong.

NCI giải thích, “Không có hệ thống phân giai đoạn tiêu chuẩn cho bệnh bạch cầu. Căn bệnh này được mô tả là không được điều trị, thuyên giảm hoặc tái phát".

Và mặc dù không có cách nào để ngăn chặn ung thư, nhưng có những lựa chọn lối sống như không hút thuốc sẽ giúp giảm nguy cơ.

Các chuyên gia nói về bệnh bạch cầu?

1. Bệnh bạch cầu là gì?

Phòng khám Mayo (Mỹ) cho biết: "Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư của các mô tạo máu của cơ thể, bao gồm tủy xương và hệ thống bạch huyết.

Có nhiều loại bệnh bạch cầu tồn tại. Một số dạng bệnh bạch cầu phổ biến hơn ở trẻ em. Các dạng bệnh bạch cầu khác hầu hết xảy ra ở người lớn.





Bệnh bạch cầu thường liên quan đến các tế bào bạch cầu. Các tế bào bạch cầu của bạn là những “chiến binh” chống nhiễm trùng mạnh mẽ - chúng thường phát triển và phân chia một cách có trật tự, khi cơ thể bạn cần chúng.

Nhưng ở những người bị bệnh bạch cầu, tủy xương tạo ra quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, không hoạt động bình thường", theo Eat This, Not That!

2. Những điều cần biết về bệnh bạch cầu

NCI cho biết: “Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư bắt đầu từ mô tạo thành máu.

Hầu hết các tế bào máu phát triển từ các tế bào trong tủy xương được gọi là tế bào gốc.

Ở một người bị bệnh bạch cầu, tủy xương tạo ra các tế bào bạch cầu bất thường. Các tế bào bất thường là tế bào bệnh bạch cầu.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể mắc bệnh bạch cầu trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 5.9.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về ung thư như: Bác sĩ: 5 cách đơn giản để phòng tránh ung thư nguy hiểm nhất, 4 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể bị ung thư bàng quang...

4 thói quen ăn vặt khiến não của bạn mau già

Điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, chống viêm và giàu chất chống oxy hóa để giữ cho tinh thần và thể chất của bạn khỏe mạnh

Lisa Moskovitz, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Core 3 Healthy Eating Plan ở Mỹ, cho biết: “Mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi, nhưng một số thói quen ăn uống có thể giúp chống lại tác động của lão hóa hoặc có khả năng đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nói chung, điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, chống viêm và giàu chất chống oxy hóa để giữ cho tinh thần và thể chất của bạn khỏe mạnh".

Chuyên gia Moskovitz cũng cho rằng mặt trái, việc ăn vặt một cách vô tâm với các loại thực phẩm chế biến cực nhanh và ít calo như kẹo, nước ngọt và khoai tây chiên có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Nếu bạn muốn tránh một số tổn thương thêm về nhận thức, hãy xem 4 thói quen ăn vặt có thể khiến não của bạn lão hóa nhanh hơn, theo Eat This, Not That!

1. Tiêu thụ quá nhiều đường

Mặc dù đồ ăn có đường là một món ăn nhẹ dễ ăn và có thể làm hài lòng người hảo ngọt, nhưng chúng không có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Trên thực tế, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe não bộ của bạn.

Chuyên gia Moskovitz cho biết: “Đường bổ sung có trong đồ ăn nhẹ như bánh nướng, kem, kẹo, một số loại ngũ cốc và thanh kẹo có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Lượng đường trong máu cao kinh niên có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối chức năng của não, theo thời gian, có thể góp phần gây ra chứng co rút và teo não".

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 4 thói quen ăn vặt khiến não của bạn mau già trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 5.9.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về thói quen như: 5 thói quen bạn cần làm từ tuổi 50 để nhiều năm nữa 'vẫn chạy tốt', Đâu là những thói quen làm tăng nguy cơ đột quỵ?...

Kính chúc các bạn một tuần mới tràn đầy nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả.