Ô tô gia đình cỡ nhỏ: Tìm lại đà tăng, xe điện chiếm ưu thế

Sau giai đoạn chững lại, thị trường xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực về sức mua khi bước sang tháng 9.2026. Hàng loạt mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Toyota Veloz hay KIA Carens đều cải thiện doanh số. Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn chưa đủ làm thay đổi cán cân cạnh tranh, khi xe điện VinFast tiếp tục chiếm ưu thế về lượng tiêu thụ.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng 9 vừa qua, 10 mẫu xe gia đình cỡ nhỏ có công bố doanh số đạt tổng cộng 9.024 xe, tăng 2.037 xe, tương đương hơn 29% so với tháng 8. Đây cũng là tháng ghi nhận sức mua cải thiện rõ rệt sau giai đoạn sụt giảm trước đó.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam tháng 9.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Đáng chú ý, kết quả trên chưa bao gồm doanh số VinFast MPV 7 do hãng xe Việt không công bố riêng lượng xe bàn giao mẫu này trong hai tháng gần đây. Nếu cộng cả doanh số MPV 7 đã được công bố đến hết tháng 7, tổng lượng xe gia đình cỡ nhỏ ghi nhận từ đầu năm 2026 đạt ít nhất 88.108 chiếc.

Xét về cơ cấu doanh số, ô tô điện tiếp tục giữ ưu thế. Thống kê từ VinFast cho thấy, trong tháng 9.2026, riêng mẫu MPV điện Limo Green đã đạt lượng xe bàn giao 5.027 chiếc, tăng 824 xe, tương đương gần 20% so với tháng trước. Kết quả này giúp Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, đồng thời nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 40.018 xe.

Đáng nói, riêng Limo Green đã chiếm gần 56% tổng doanh số của 10 mẫu xe có số liệu trong tháng 9. Lượng xe điện VinFast bán ra thậm chí còn cao hơn tổng doanh số của cả 9 mẫu MPV xăng, hybrid cộng lại, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa hai nhóm xe.

Thực tế, dù phục hồi đáng kể, nhóm MPV sử dụng động cơ đốt trong vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với xe điện. Trong tháng 9, tổng doanh số 9 mẫu xe xăng và xe hybrid đạt 3.997 xe, tăng 1.213 xe, tương đương gần 44% so với tháng trước. Có tới 7 trong số 9 mẫu xe ghi nhận sức bán cải thiện, nhưng tổng lượng tiêu thụ vẫn thấp hơn riêng Limo Green tới 1.030 xe.

Xe MPV điện của VinFast vẫn đang nắm giữ miếng bánh thị phần lớn tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Toyota Innova Cross là cái tên gây chú ý nhất khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong tháng 9, Toyota bán ra tổng cộng 1.461 xe Innova Cross, gồm các phiên bản xăng và hybrid của Innova Cross, tăng 632 xe, tương đương hơn 76% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng doanh số tuyệt đối lớn nhất trong nhóm MPV xăng, hybrid.

Kết quả này giúp Innova Cross vượt Mitsubishi Xpander nếu xét riêng lượng xe bán ra trong tháng 9. Tuy nhiên, Innova Cross có kích thước, mức giá và định vị sản phẩm cao hơn phần lớn các mẫu MPV phổ thông cỡ nhỏ như Xpander hay Veloz Cross.

Ở nhóm MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander cũng cho thấy sự trở lại sau tháng 8 sụt giảm mạnh. Theo VAMA, mẫu xe Nhật Bản đạt doanh số 954 xe trong tháng 9, tăng 286 xe, tương đương gần 43% so với tháng trước. Kết quả này giúp Xpander tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu nhóm MPV phổ thông sử dụng động cơ đốt trong.

Trong khi đó, Toyota Veloz đạt doanh số 602 xe, tăng 48 xe so với tháng 8. Dù tiếp tục cải thiện sức bán, mẫu MPV Toyota vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với Xpander. Trái lại, chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe đã tăng từ 114 xe trong tháng 8 lên 352 xe trong tháng 9. Cộng dồn 3 quý đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander đã bán ra 10.496 xe, trong khi Toyota Veloz mới đạt 7.152 xe. Như vậy, Xpander tiếp tục duy trì lợi thế khá lớn trong cuộc cạnh tranh doanh số giữa hai mẫu MPV phổ thông này.

Toyota Innova là mẫu MPV trang bị động cơ đốt trong ghi nhận doanh số ấn tượng nhất trong tháng 9.2026 ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở nhóm còn lại, KIA Carens và Honda BR-V cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong đó, Carens bán ra 363 xe, tăng 92 xe so với tháng trước. Honda BR-V đạt 225 xe, tăng 94 xe, tương đương gần 72%. Hyundai Stargazer cũng cải thiện doanh số, từ 153 xe trong tháng 8 lên 200 xe tháng 9, trong khi Suzuki XL7 tăng từ 91 lên 113 xe.

Ở chiều ngược lại, Toyota Avanza và Hyundai Custin là hai mẫu xe hiếm hoi tiếp tục ghi nhận doanh số giảm. Trong đó, Avanza chỉ bán được 25 xe, giảm 1 xe so với tháng trước; còn Custin đạt 54 xe, giảm 7 xe.

Nhìn chung, kết quả bán hàng tháng 9.2026 cho thấy sức mua phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam đang dần phục hồi, đặc biệt ở nhóm MPV sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn chưa đủ làm thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh. Trong khi VinFast Limo Green tiếp tục áp đảo về doanh số, các mẫu xe xăng, hybrid dù cải thiện sức bán vẫn phải đối mặt với khoảng cách khá lớn trong cuộc đua giành thị phần những tháng cuối năm.