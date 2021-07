Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 23.7: Tăng cường Chỉ thị 16, TP.HCM bước vào 2 tuần quyết định

Bản tin dịch Covid-19 tối 23.7.2021 cho biết cả nước có thêm 3.409 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được công bố trong ngày lên con số kỷ lục là 7.307 ca. Có tới 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23.7.

Thông tin cụ thể về 7.307 ca mắc mới như sau:

- 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 7.295 ca ghi nhận trong nước; trong đó có 1.274 ca trong cộng đồng. Gồm: TP.HCM (4.913 ca), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa-Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1).