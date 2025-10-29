  • An Giang
Thời trang 24/7

Quỳnh Kool gợi cảm, quyến rũ trong thiết kế khoe vai trần

Thu Thủy
Thu Thủy
thuthuytnts@gmail.com
29/10/2025 17:00 GMT+7

Trên sóng phim giờ vàng, diễn viên Quỳnh Kool được xem là gương mặt ấn tượng. Ngoài đời, nữ chính 'Gió ngang khoảng trời xanh' luôn gây bão với những bộ cánh 'đốt mắt'.

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 1.

Nữ diễn viên khoe dáng gợi cảm trong đầm trễ vai họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, trẻ trung

ẢNH: FBNV

Là một trong những mỹ nhân của phim truyền hình phía bắc, Quỳnh Kool luôn gây chú ý với những bộ cánh rất nữ tính, sang trọng, có những điểm nhấn khoe body săn chắc và gợi cảm. Đặc biệt nữ diễn viên chuộng những bộ trang phục khoe vai trần từ đầm, áo trễ vai kết hợp với quần jeans, chân váy… Kiểu phối đồ này theo nữ diễn viên luôn tạo sự gợi cảm vừa phải, khoe được bờ vai nhỏ nhắn và tăng thêm sự nữ tính của phụ nữ.

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 2.

Quỳnh Kool diện kiểu đầm hồng họa tiết trễ vai nữ tính

ẢNH: FBNV

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 3.

Vẫn là kiểu đầm trễ vai nhưng được Quỳnh Kool phố với mũ khá hiện đại

ẢNH: FBNV

Có thể thấy với những bộ trang phục này, diễn viên Chúng ta của 8 năm sau chọn gam màu trung tính như xanh da trời, đen - trắng, nâu lạnh. Với những chiếc đầm trễ vai, cô thường chọn họa tiết hoa nhẹ nhàng với tông màu chủ đạo là hồng ngọt, hồng cánh sen. Nữ chính của Đừng làm mẹ cáu tiết lộ rằng cô rất thích màu hồng và thường chọn màu này làm tông chủ đạo để phối trang phục. Trắng và đen cũng là hai gam màu yêu thích của Quỳnh Kool vì dễ mặc, tôn dáng, không lỗi mốt.

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 4.

Mốt áo trễ vai phối với chân váy được Quỳnh Kool diện trên phim trường cho nhân vật Hoàng Lam

ẢNH: FBNV

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 5.

Thời trang dạo phố với áo trễ vai phối với quần jeans ống rộng rất cá tính và gợi cảm của Quỳnh Kool

ẢNH: FBNV

Là người đẹp có làn da trắng sứ, gương mặt baby nhưng nữ diễn viên 9X cũng thừa nhận cơ địa của mình dễ tăng cân. Nên việc chọn trang phục phù hợp ở từng thời điểm cũng được cô chú trọng. Phong cách thời trang của Quỳnh Kool theo cô chia sẻ thì không quá cầu kỳ, thanh lịch và đặc biệt phải nữ tính, hiện đại.

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 6.

Nữ diễn viên dự sự kiện trong chiếc áo trễ vai màu trắng với thiết kế nổi bật

ẢNH: FBNV

Quỳnh Kool ‘đốt mắt’ với thời trang khoe vai trần - Ảnh 7.

Một kiểu phối áo khoe vai trần rất lạ mắt của Quỳnh Kool

ẢNH: FBNV

Trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng, Quỳnh Kool cũng đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình, trang phục. Trong phim này, thỉnh thoảng vẫn thấy nữ diễn viên mặc trang phục áo trễ vai dù vai Hoàng Lam là nhân viên văn phòng làm việc trong một tòa căn hộ cao cấp.

