Xây dựng 'phòng thí nghiệm sống' trong trường ĐH

Ngày 28.10, Trường ĐH Văn Lang và Trường Phát triển bền vững Doerr thuộc ĐH Stanford (Stanford Doerr School of Sustainability) chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập khuôn khổ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, 2 trường ĐH sẽ tập trung vào các cơ hội nghiên cứu, thí điểm giải pháp năng lượng sạch và phát triển bền vững, với Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là địa bàn ưu tiên triển khai thí điểm.

Hợp tác đặt trọng tâm vào việc xây dựng mô hình Living Lab (phòng thí nghiệm sống) tại Trường ĐH Văn Lang. Living Lab là mô hình kết nối nghiên cứu khoa học với quá trình phát triển và thử nghiệm giải pháp trong điều kiện thực tế, có sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, Trường ĐH Văn Lang và Stanford Doerr hướng tới phát triển năng lực Living Lab, với trọng tâm ban đầu là những cơ hội nghiên cứu và thí điểm giải pháp năng lượng sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua mô hình này, các nhóm nghiên cứu có thể phối hợp cùng đối tác địa phương xác định nhu cầu năng lượng, lựa chọn hướng nghiên cứu và tổ chức thử nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế. Việc đánh giá không chỉ tập trung vào hiệu quả công nghệ, mà còn xem xét chi phí, khả năng vận hành, điều kiện hạ tầng và mức độ phù hợp với nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng.

Đây là những yếu tố đặc biệt có ý nghĩa đối với các giải pháp năng lượng sạch phục vụ hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chế biến tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các lĩnh vực và dự án thí điểm cụ thể sẽ được hai bên xác định trong giai đoạn triển khai, trên cơ sở nhu cầu địa phương và ưu tiên nghiên cứu chung.

Bên cạnh các hoạt động tại thực địa, khuôn viên Trường ĐH Văn Lang cũng được định hướng trở thành không gian thử nghiệm những giải pháp liên quan đến năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Hai trường ĐH sẽ đặt trọng tâm xây dựng mô hình "phòng thí nghiệm sống" để kết nối các nhà khoa học, sinh viên, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các giải pháp phát triển bền vững ẢNH: T.M

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, nhấn mạnh: “Những thách thức phức tạp như tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi tri thức khoa học, mà còn cần sự am hiểu sâu sắc điều kiện địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa trường ĐH, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Bằng cách kết hợp những thế mạnh bổ trợ của hai bên, trường kỳ vọng phát triển các nghiên cứu vừa chặt chẽ về mặt khoa học, vừa gắn với nhu cầu địa phương và có khả năng đóng góp vào những giải pháp thực tiễn”.

Theo PGS-TS Mỹ Diệu, hợp tác này giúp trường đưa tri thức và phương pháp nghiên cứu quốc tế vào giải quyết các vấn đề tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để những kết quả và kinh nghiệm từ Việt Nam đóng góp vào tri thức về phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Tại sự kiện, tiến sĩ Jimmy Kuo-Wei Chen, Giám đốc điều hành sáng kiến StorageX, Viện Năng lượng Precourt, Trường Phát triển bền vững Stanford Doerr, cho biết mô hình Living Lab đã được Stanford vận hành hiệu quả suốt 20 năm qua.

"Đây là nền tảng thúc đẩy học tập, trải nghiệm cho sinh viên, đồng thời cho phép nghiên cứu ở cấp độ hệ thống để đánh giá toàn diện các yếu tố liên kết. Động lực cốt lõi của Living Lab là đưa các ý tưởng nghiên cứu vào kiểm chứng ngay trong môi trường học thuật dưới những điều kiện thực tế, từ đó tạo ra giải pháp thực thi", tiến sĩ Jimmy Kuo-Wei Chen chia sẻ.