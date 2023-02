Xem nhanh 12h ngày 20.2: Vì sao bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca | Thổ Nhĩ Kỳ lại động đất

Vì sao thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt khẩn cấp?

Với cáo buộc liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp.

Diễn biến này xuất phát từ vụ án hình sự trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là vụ án phức tạp, có nhiều người liên quan, trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 18.2.2023, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và thành phố Hải Phòng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng tại xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) và bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca ngay trong đêm.

Đến sáng 19.2, người dân xã Kênh Giang mới hay việc Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện khám nhà và bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, nhiều người tỏ ra khá ngỡ ngàng.

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Hữu Ca có quan hệ với giám đốc một doanh nghiệp là người Hải Phòng đang bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi lập nhiều công ty "ma", nhằm mục đích buôn bán hóa đơn VAT trái phép liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản...

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi) có nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hải Phòng và trải qua các chức vụ khác nhau.

Từ tháng 7.2013 cho đến khi nghỉ hưu, ông mang hàm thiếu tướng và là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Đỗ Hữu Ca được nhiều người biết tới khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) sau khi anh em ông Vươn dùng súng hoa cải, bom tự chế chống trả lực lượng cưỡng chế khiến nhiều cán bộ chiến sĩ công an, quân đội bị trọng thương vào năm 2012.

Tháng 2.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra kết luận, chỉ ra rằng các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Vươn đều trái luật; nhiều cán bộ có liên quan sau đó bị xử lý do chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

Đến đầu năm 2019, được nhà nước cho về nghỉ theo chế độ, ông trở về quê ở xã Kênh Giang sinh sống.

24 chiến sĩ công an cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước an toàn

Chiều 19.2, đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 cán bộ, chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và trao viện trợ nhân đạo đã trở về Việt Nam an toàn, khỏe mạnh. Máy bay chở đoàn đáp Sân bay Nội Bài vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày.

Đón đoàn công tác có 2 Thứ trưởng Bộ Công an là trung tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Nguyễn Văn Long; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, và đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam…

Tại lễ đón đoàn công tác, trung tướng Lê Quốc Hùng trao bằng khen của Bộ Công an cho 24 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế được lãnh đạo Bộ giao.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho đoàn công tác. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao bằng khen cho các cán bộ, chiến sĩ.

Báo cáo kết quả, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, trưởng đoàn công tác, cho biết những ngày làm việc ở TP.Adiyaman, đoàn đã di chuyển qua nhiều nơi để cứu nạn, cứu hộ.

TP.Adiyaman là một trong 3 vùng thiệt hại nặng nề nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây có khoảng 70% công trình, nhà cửa bị đổ sập và hàng nghìn người mắc kẹt.

Đoàn công tác đã dùng camera siêu nhỏ và các dụng cụ cứu hộ mang theo từ Việt Nam để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Đại tá Khương cho hay, dưới thời tiết khắc nghiệt, từ âm 6 độ C đến âm 10 độ C, đoàn Việt Nam đã phối hợp cùng lực lượng các nước giải cứu thành công một người còn sống khỏi khu sập đổ, đưa 14 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho cơ quan y tế địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho đoàn công tác TRẦN CƯỜNG

"Các thành viên trong đoàn chia làm 2 ca làm việc hết công suất để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Bữa ăn của cả đoàn thường xuyên là mì tôm, thịt hộp, kết hợp với bánh mì khô và nước lọc", đại tá Khương nói.

Theo đại tá Khương, đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó và trở về an toàn, mạnh khỏe.

Cựu tử tù Hàn Đức Long mòn mỏi chờ tiền bồi thường để sửa nhà, trả nợ

Từng 4 lần bị tuyên án tử hình, ông Hàn Đức Long (64 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng khi phải ngồi tù oan suốt 11 năm. Đây cũng là một trong những vụ án mà người bị oan phải chịu cảnh giam cầm lâu nhất.

Năm 2017, ông được TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai. Tiếng oan giết người mà ông và gia đình phải chịu đựng suốt hơn một thập niên được gột rửa; thế nhưng, hơn 11 năm trời đi kêu oan, gia cảnh lâm vào kiệt quệ nhưng gia đình ông Long vẫn đang móng ngóng khoản tiền bồi thường oan sai.

Khởi tố giám đốc thuê “giang hồ” tạt sơn đòi nợ

Ngày 19.2.2023, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hoàng Vũ (biệt danh là Vũ Tình, 52 tuổi, hiện ở tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Ông Vũ là giám đốc Công ty TNHH Hào Gia Nghi có địa chỉ là xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Cùng bị khởi tố với giám đốc Đặng Hoàng Vũ trong vụ án này còn có 4 người khác gồm Nguyễn Văn Vui (biệt danh Vui Bà Đằng, 38 tuổi); Nguyễn Minh Hùng (biệt danh là Mạnh, 22 tuổi); Phạm Thanh Hiền(biệt danh Cu Đen, 29 tuổi); Trần Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Bò, 44 tuổi.

Giám đốc Đặng Hoàng Vũ (tức Vũ Tình) được xác định là người cầm đầu, chỉ đạo nhóm đòi nợ thuê đến nhà một người đàn ông ở xã Thân Cửu Nghĩa, (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để đòi tiền.

Nguyên nhân vì bị can Đặng Hoàng Vũ và nạn nhân có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu khai thác cát trên sông Cửa Đại (thuộc tỉnh Bến Tre).

Từ ngày 16.1.2023 đến nay, nhóm đòi nợ thuê đã 5 lần đến nhà nạn nhân ném sơn, chất bẩn, xăng dầu. Đồng thời, giám đốc Đặng Hoàng Vũ và bị can Phạm Thanh Hiền thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, buộc nạn nhân trả tiền.

Nạn nhân đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 10 triệu đồng cho nhóm này, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, bị can Đặng Hoàng Vũ được xác định là người cầm đầu, tổ chức. Ngoài ra, Công an tỉnh Tiền Giang còn xác minh được nhóm này cũng đã gây ra một số vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng và khai thác cát trái phép trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long...

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Ukraine rất khó đánh bật Nga, xung đột sẽ cần đàm phán

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 16.2, ông Milley cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ chấm dứt trên bàn đàm phán.

Ông Milley nói: "Người Nga gần như không thể nào đạt được các mục tiêu chính trị của họ bằng biện pháp quân sự. Khó có khả năng Nga sẽ vượt qua Ukraine. Điều đó sẽ không xảy ra".

Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Mỹ cũng cho rằng: "Trong năm nay, rất khó cho Ukraine để đẩy bật người Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ. Nói như vậy không phải điều này là không thể xảy ra, nhưng là cực kỳ khó. Và nó cũng cần sự sụp đổ của quân đội Nga".

