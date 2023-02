Xem nhanh 12h ngày 6.2: Tàu "khủng" cháy trên biển Vũng Tàu | Công ty chi 5 tỉ mua cá tặng nhân viên

Quy định mới lấy phiếu tín nhiệm: Tín nhiệm thấp trên 50% phải từ chức



Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Quy định này thay thế cho Quy định 262 ban hành năm 2014 cùng về nội dung.

Quy định mới lấy phiếu tín nhiệm: Tín nhiệm thấp trên 50% phải từ chức

So với quy định cũ, Quy định 96 mới về lấy phiếu tín nhiệm có sự thay đổi trong quy định về sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm.

Cụ thể, thay vì quy định sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm để "tham khảo", Quy định 96 quy định kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm vả thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Đối với những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì ngoài việc "đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn", Quy định 96 quy định rõ: xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Đối với trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đây là những quy định mới và chặt chẽ hơn so với Quy định 262 năm 2014.

Theo quy định cũ, người có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn khi rà soát, bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.

Người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên chỉ "cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác".

Về phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, Quy định 96 tương tự Quy định 262 trước đó. Theo đó, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến cấp có đơn vị trực thuộc

Quy định 96 quy định 2 "tiêu chí" lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu).

Quy định 262 năm 2014 quy định 2 "nội dung", gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; và năng lực thực tiễn.

Tuy vậy, về cơ bản, các nội dung quy định tại 2 quy định là tương tự nhau.

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, Quy định 96 nhấn mạnh tiêu chí về lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Bên cạnh đó là ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…

Một nội dung lấy phiếu tín nhiệm khác trong tiêu chí này còn có kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

Về tiêu chí "kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao", Quy định 96 nhấn mạnh yếu tố tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Các nội dung này đều đã được quy định tại Quy định 262 năm 2014.

Ngoài ra, tương tự như quy định trước đây, Quy định 96 quy định việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).

Các mức tín nhiệm gồm 3 mức: Tín nhiệm cao - Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp

Việc công khai kết quả phiếu tín nhiệm cũng được quy định rõ hơn. Theo đó, kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư thì công khai trong Ban Chấp hành T.Ư.

Đối với chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn thì được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các chức danh, chức vụ còn lại trong hệ thống chính trị thì công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Tàu chở hàng ngàn ô tô bốc cháy trên biển Vũng Tàu

Đến 21 giờ ngày 5.2, tàu AH SHIN (quốc tịch Panama) vẫn đang neo tại vùng biển Vũng Tàu để được lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý đám cháy. Khu vực vùng biển tàu đang cháy có sóng to, gió lớn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận con tàu để dập lửa.

Tàu AH SHIN trên vùng biển Vũng Tàu CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, ngày 4.2, tàu AH SHIN đang trên đường hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bị cháy. Sau đó, tàu AH SHIN chuyển hướng và hành trình về phía cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý đám cháy.

Trên tàu lúc này có 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga. Tại thời điểm xuất hiện đám cháy, tàu AH SHIN đang chở 4.530 ô tô cùng rất nhiều nhiên liệu là dầu diesel và mazut.

Đến 3 giờ ngày 5.2, tàu AH SHIN đã giảm máy, thả trôi tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý về phía đông nam. Thuyền trưởng tàu này cho biết đám cháy được xác định ở các tầng số 8, 9, 10, riêng tại tầng số 11 và 12 có nhiều khói.

Ô tô trên tàu AH SHIN CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Các thuyền viên trên tàu đã sử dụng hết hệ thống chữa cháy CO2 của tàu để chữa cháy nhưng tình trạng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Chủ tàu tạm thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ, tìm kiếm nguồn cung cấp khí CO2 bổ sung cho tàu AH SHIN.

Lúc 7 giờ 30 ngày 5.2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thống nhất phối hợp với chủ tàu AH SHIN bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí (có trang thiết bị chữa cháy chuyên dùng) đưa lực lượng PCCC và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường.

Báo Thanh Niên sẽ thông tin về việc lực lượng chức năng xử lý đám cháy trên tàu AH SHIN.

Nhân chứng kể lại giây phút lật thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai

Chiều 5.2, Công an Đồng Nai cho biết đang phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền chở khách đi chùa khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 50 ngày 5.2, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển tàu khách số hiệu ĐN1228 chở theo 12 người (có 1 phụ thuyền) vừa viếng chùa Phước Long (nằm trên cù Lao Ba Sang thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM) về bến đò Xưa (thuộc P.Long Bình Tân) để trả khách.

Nhân chứng kể lại giây phút lật thuyền chở người đi chùa trên sông Đồng Nai

Khi thuyền rời bến khoảng 200 m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL15108, do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển đang lưu thông từ hướng TP.HCM - Đồng Nai).

Cú va chạm khiến thuyền chở khách bị lật, toàn bộ khách trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, những thuyền ở gần đó cùng lực lượng chức năng đã đến ứng cứu, đưa người bị nạn lên bờ, tuy nhiên do bị đuối nước nên chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) đã tử vong.

Hiện trường vụ việc P.V

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Đồng Nai đã huy động lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.HCM đến hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người (gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền) lên bờ an toàn. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hương được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Một nạn nhân trên tàu cho biết: "Tài xế chạy quá ẩu. Tàu bên kia (Tàu chở hàng - PV) cũng đi chậm lắm nhưng mà tài xế chạy ẩu thế là va luôn vào đằng trước của tàu kia nên tàu mới bị lật. Nếu tàu mình đi chậm lại có khi thắng được".

Hiện nguyên nhân vụ chìm thuyền đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tặng nhân viên dịp Rằm tháng giêng

Ngày 5.2, thông tin từ Công ty Tuyển than Cửa Ông (P.Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa chi gần 5 tỉ đồng mua cá song tươi sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động nhân dịp Rằm tháng giêng.

Công ty than chi gần 5 tỉ đồng mua cá tặng nhân viên dịp Rằm tháng giêng

Trước đó, vào ngày 27.1, Công ty Tuyển than Cửa Ông (Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam) đã có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Cung cấp cá song biển tươi sống nhân ngày Rằm tháng giêng 2023 (tức 5.2)".

Theo thông báo trên, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu là 4,99 tỉ đồng (đã bao gồm VAT và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó, có thuế, phí và lệ phí). Đây là loại hợp đồng có đơn giá cố định và hiệu lực đến hết ngày 5.2.

Với gói thầu này Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ và đã trúng thầu.

Đáng chú ý, trong dịp Rằm tháng giêng năm ngoái (2022), Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng chi hơn 4,5 tỉ đồng để mua cá song tươi sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đơn vị trúng gói thầu tiền tỉ này cung cấp cá song này là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi; 2 doanh nghiệp khác bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu.

Trước đó, năm 2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng chi hơn 4,5 tỉ đồng mua cá song tươi sống cho người lao động. Khi đó, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả.

Được biết, Công ty Tuyển than Cửa Ông có hơn 3.600 lao động. Trong những năm qua, hễ đến ngày Rằm tháng giêng, công nhân lại có cá song mang về.

Không chỉ riêng Công ty Tuyển than Cửa Ông mà nhiều đơn vị khác của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cũng mua hải sản, trong đó có cá song để tặng quà nhân viên, người lao động dịp Tết, ngày Rằm tháng giêng. Đặc biệt là trong những năm xảy ra dịch Covid-19, các đơn vị ngành than đã chung tay cùng tỉnh Quảng Ninh "giải cứu" hàng nghìn tấn hải sản bị ùn ứ do ngư dân không thể xuất bán.

Cá song tươi sống đặc sản Quảng Ninh NH

Cá song là loại hải sản nổi tiếng ở Quảng Ninh được nuôi bán tự nhiên ở vùng biển Vân Đồn (vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh). Hiện nay tại một số chợ truyền thống ở Quảng Ninh, loại cá song này có giá khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg tùy loại.

Người bán hồ sơ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có bị xử lý hình sự?

Ngày 6.2, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này bước đầu đã xác định hành vi lấy hồ sơ, tài liệu đem đi bán của nữ nhân viên Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã vi phạm pháp luật hình sự, quy định tại điều 342, bộ luật Hình sự 2015.

Tìm ra người lấy hồ sơ tại BQL đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

Người lấy hồ sơ, tài liệu của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đem bán cho người thu mua sắt vụn, giấy vụn là bà L.T.L (34 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), nhân viên của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Hành vi của nữ nhân viên L.T.L được xác định vi phạm điều 342, bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, điều luật này quy định xử lý về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.2, cán bộ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phát hiện bị mất hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ ở số 45 Hạc Thành (P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa). Đây là trụ sở cũ của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Hiện đơn vị này đã chuyển trụ sở làm việc về số 46 đường Bùi Khắc Nhất (P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa).

Một lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết số hồ sơ, tài liệu bị mất là những hồ sơ từ 7 - 8 năm trở lên, nên không ảnh hưởng tới công việc và hoạt động hiện tại của đơn vị này.

Kho lưu hồ sơ xảy ra việc mất cắp là khu nhà cũ, trong các phòng lưu trữ được khóa cửa, lắp hệ thống camera an ninh.

Mỗi giờ làm việc một người Việt Nam tạo ra bao nhiêu tiền?

Theo báo cáo về năng suất lao động giai đoạn 2011 - 2020 của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy trong năm 2020, năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành ước tính đạt 150,1 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 6.466 USD/lao động), gấp 2,1 lần năm 2011 (tức thời điểm đạt mức 70 triệu đồng/lao động).

Báo cáo của Tổng cục Thống kê còn cho thấy năng suất lao động của Việt Nam đã dần được cải thiện về giá trị và tốc độ nhưng giá trị tạo ra trên một giờ làm việc vẫn còn chưa bằng nhiều nước.

Mỗi giờ làm việc một người Việt Nam tạo ra bao nhiêu tiền?

Kết quả Điều tra lao động việc làm, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của một lao động đang làm việc ở Việt Nam đã giảm dần từ 45,6 giờ trong năm 2011 xuống 41,9 giờ năm 2020.

Theo giá hiện hành, năng suất lao động trên mỗi giờ làm việc năm 2011 mới chỉ đạt 29.000 đồng; đến năm 2016 đạt 45.700 đồng; Năm 2017 đạt 52.100 đồng; Năm 2018 đạt 55.500 đồng; Năm 2019 đạt 63.700 đồng; Năm 2020, năng suất lao động trên mỗi giờ làm việc theo giá hiện hành đạt 67.600 đồng, cao hơn 3.800 đồng so với năm 2019 và gấp 2,3 lần năm 2011.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê nhận định rằng khoảng cách và thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt để có thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước có trình độ phát triển hơn là khá lớn.

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo trên mạng

Ngày 5.2, Công an TP.HCM có cảnh báo về chiêu trò lừa đảo thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo trên các sàn giao dịch.

Theo Công an TP.HCM, lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo bằng cách kêu gọi người chơi bỏ tiền tham gia đầu tư, mua - bán, giao dịch các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa trên các sàn giao dịch nhị phân (Binary Option - BO), sàn đầu tư ngoại hối… không phải là một hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo trên mạng

Các tổ chức lừa đảo tạo ra nhiều quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất cao gấp nhiều lần, cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư. Mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư. Các tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Để tìm kiếm nhà đầu tư, các tổ chức lừa đảo tạo ra các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời người chơi vào nhóm. Những người đứng ra chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư tự xưng là các chuyên gia tài chính với hồ sơ cá nhân giàu có, sang trọng. Những "chuyên gia" này thường đăng những bức ảnh dự tiệc, tham dự hội thảo, và những dòng chia sẻ triết lý kinh doanh. Thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao dịch nhận tiền từ những người cùng tham gia đầu tư trên nhóm, các giao dịch tiền lời lên đến hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Công an cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo CTV

Khi người chơi đã tin tưởng và đồng ý tham gia đầu tư, thì các tổ chức sẽ dẫn dụ. Thời gian đầu, các sàn đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Khi người chơi tin tưởng, đầu tư với những khoản tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền.

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Sau khi chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên bầu trời Mỹ, Hãng Reuters ngày 5.2 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối gay gắt và bày tỏ sự không hài lòng về việc Mỹ dùng vũ lực tấn công khinh khí cầu này, đồng thời cáo buộc phía Washington đã có phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế".

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn trên bầu trời gần bang Nam Carolina, Mỹ ngày 4.2 REUTERS

Trước đó thì nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc, tại khu vực cách bờ biển bang Nam Carolina khoảng 6 hải lý.

Mặc dù phía Trung Quốc đã khẳng định đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết bị lệch hướng, không phải mục đích giám sát, thì giới chức Mỹ lại cho rằng lời giải thích này "thiếu bất cứ mọi yếu tố đáng tin cậy".

Trước vụ việc lời qua tiếng lại này giữa Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tò mò và bắt đầu tìm hiểu về khinh khí cầu giám sát, vai trò của một khinh khí cầu giám sát là gì và mục đích sử dụng trong quân sự là như thế nào.

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.