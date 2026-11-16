Cạnh tranh gay gắt, nhiều ô tô hút khách cũng liên tục đua giảm giá

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm, kéo theo cuộc đua ưu đãi, giảm giá ngày càng quyết liệt. Đáng chú ý, không chỉ những mẫu xe tiêu thụ chậm hoặc tồn kho mới được giảm giá để kích cầu; ngay cả nhiều dòng xe đang duy trì doanh số hàng nghìn chiếc mỗi tháng cũng không đứng ngoài cuộc.

Xe bán chạy vẫn mạnh tay giảm giá

Đáng chú ý trong nhóm SUV đô thị là Toyota Yaris Cross, mẫu xe đang giữ vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota tại Việt Nam. Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9, Yaris Cross đã bán ra 12.646 xe, tiếp tục là dòng xe bán chạy nhất của hãng Nhật; đồng thời dẫn đầu nhóm SUV đô thị sử dụng động cơ xăng, hybrid tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross dù thuộc nhóm SUV đô thị bán chạy nhất Việt Nam vẫn đang được hãng hỗ trợ đến 74 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, Toyota vẫn duy trì chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Yaris Cross trong tháng 11.2026. Cụ thể, phiên bản máy xăng có giá niêm yết 650 triệu đồng được hỗ trợ 50 triệu đồng; trong khi bản hybrid giá 733 triệu đồng nhận ưu đãi tối đa 74 triệu đồng. Nếu quy đổi ưu đãi thành chi phí mua xe, mức tương đương lần lượt còn khoảng 600 - 659 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản chi phí lăn bánh.

Tương tự Yaris Cross, Mitsubishi Xpander dù vẫn là một trong những mẫu MPV phổ thông được người Việt ưa chuộng cũng đang được ưu đãi đáng kể. Sau 9 tháng đầu năm 2026, dòng xe này đạt doanh số 10.496 chiếc, đóng góp khoảng một phần ba tổng lượng ô tô Mitsubishi bán ra tại Việt Nam.

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Trong tháng 11, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản Xpander sản xuất năm 2026. Trong đó, bản AT có giá niêm yết 598 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 59 triệu đồng lệ phí trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng. Phiên bản MT cũng được hỗ trợ khoảng 57 triệu đồng lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung, Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định sức hút khi dẫn đầu doanh số với 1.449 xe bán ra trong tháng 9.2026, tăng gần 33% so với tháng trước. Kết quả này nâng tổng lượng xe CX-5 tiêu thụ sau 9 tháng đầu năm lên 11.893 chiếc, bỏ xa nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Mazda CX-5 dẫn đầu doanh số phân khúc SUV, crossover cỡ trung sau 9 tháng đầu năm 2026, nhưng vẫn được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ để tăng sức cạnh tranh ẢNH: NGUYỄN DUY

Tuy nhiên, lợi thế doanh số không khiến Mazda đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong chương trình công bố đầu tháng 11, hãng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho CX-5, tùy phiên bản và thị trường. Ngoài ra, khách hàng có thể nhận các ưu đãi, quà tặng tại hệ thống đại lý. Chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh, đồng thời tăng sức cạnh tranh cho CX-5 trước các đối thủ cùng phân khúc.

Không kém cạnh Mazda, Ford Territory cũng tiếp tục được hãng xe Mỹ tung ưu đãi trong tháng 11.2026. Đây là mẫu SUV, crossover cỡ trung có sức bán khá tốt tại Việt Nam, đạt 1.285 xe trong tháng 9, tăng gần 111% so với tháng trước và chỉ kém Mazda CX-5 khoảng 164 chiếc.

Hiện tại, Ford Territory có giá niêm yết từ 739 - 916 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, bản Trend được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; các bản Titanium, Titanium X và Platinum cũng được giảm trực tiếp 58 triệu đồng. Như vậy, nếu áp dụng đầy đủ mức giảm tiền mặt từ hãng, giá bán tương ứng của ba phiên bản này còn khoảng 761 triệu, 817 triệu và 858 triệu đồng, chưa tính chi phí lăn bánh. Chính sách ưu đãi tiếp tục giúp Territory duy trì lợi thế cạnh tranh khi đối đầu trực tiếp với Mazda CX-5 và nhiều mẫu SUV cùng phân khúc.

Hãng ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026?

Vì sao ô tô hút khách vẫn phải giảm giá?

Việc những mẫu ô tô bán chạy vẫn liên tục được ưu đãi cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường Việt Nam. Nếu trước đây, các chương trình giảm giá sâu thường tập trung vào xe tiêu thụ chậm hoặc tồn kho, thì hiện nay ưu đãi đã trở thành một phần trong chiến lược bán hàng của nhiều thương hiệu, kể cả với các dòng xe chủ lực.

Cuộc đua ưu đãi, giảm giá ngày càng gay gắt khiến ngay cả những mẫu ô tô bán chạy cũng phải điều chỉnh chính sách bán hàng để duy trì sức cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới, đặc biệt ở nhóm SUV đô thị và crossover cỡ trung, giúp khách hàng có thêm lựa chọn về thiết kế, trang bị và công nghệ trong cùng khoảng ngân sách. Bên cạnh đó, sự phát triển của ô tô điện và xe hybrid cũng tạo sức ép lên các dòng xe xăng truyền thống. Khi một mẫu xe điều chỉnh giá hoặc tăng mức ưu đãi, các đối thủ cũng phải cân nhắc chính sách tương ứng để duy trì sức hút.

Ngoài ra, giai đoạn cuối năm là thời điểm các hãng và đại lý đẩy mạnh bán hàng nhằm hoàn thành mục tiêu doanh số, đồng thời chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo. Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp giá bán hay tặng các gói dịch vụ giúp tăng sức hấp dẫn của sản phẩm mà không nhất thiết phải thay đổi giá niêm yết.

Với người tiêu dùng, cuộc đua này mở ra cơ hội tiếp cận những mẫu ô tô vốn đã có sức hút trên thị trường với chi phí hợp lý hơn. Tuy nhiên, giá trị ưu đãi công bố không đồng nghĩa toàn bộ được trừ trực tiếp vào giá xe. Người mua cần đối chiếu mức giảm thực tế, điều kiện áp dụng và chi phí lăn bánh trước khi quyết định.