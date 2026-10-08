Loạt ô tô 7 chỗ kích cầu, giá thực tế thấp hơn niêm yết cả trăm triệu

Sau giai đoạn sức mua chững lại trong tháng Ngâu, thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào mùa bán hàng cao điểm cuối năm. Đây cũng là giai đoạn các hãng xe và hệ thống đại lý đồng loạt gia tăng ưu đãi nhằm kích cầu, chạy đua doanh số và giải phóng lượng xe tồn trước khi bước sang năm mới.

Đáng chú ý, cuộc đua giảm giá đang lan rộng trong nhóm xe gia đình 7 chỗ. Từ các dòng MPV phổ thông có giá quanh mức 500 - 700 triệu đồng đến nhóm xe SUV, crossover có giá quanh 1 tỉ đồng, đều đang được áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi. Một số mẫu có tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng, khiến giá chào thực tế tại đại lý thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Xe 7 chỗ đua giảm giá, ưu đãi lan rộng nhiều phân khúc

Nhóm MPV phổ thông tiếp tục là một trong những phân khúc cạnh tranh quyết liệt nhất. Trong tháng 10.2026, Mitsubishi Motors Việt Nam áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu cho mẫu Xpander. Tùy phiên bản, tổng giá trị ưu đãi lên đến khoảng 90 - 95 triệu đồng. Xpander Cross cũng nhận ưu đãi tương đương khoảng 90 triệu đồng, trong khi mẫu crossover 7 chỗ Destinator bản Premium được hỗ trợ khoảng 78 triệu đồng. Nhiều đại lý thậm chí sẵn sàng giảm thêm vài chục triệu đồng nếu khách chấp nhận chốt mua xe sớm.

Nhiều mẫu xe 7 chỗ dành cho gia đình đang được hãng và đại lý áp dụng mức ưu đãi hàng chục triệu đồng trong tháng 10.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda BR-V cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản G và L trong tháng 10. Riêng bản L còn được tặng bảo hiểm thương hiệu Honda. Toyota Veloz Cross cũng nằm trong chương trình kích cầu của hãng với mức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, kết hợp bảo hiểm vật chất, tổng giá trị tùy phiên bản khoảng 73 - 75 triệu đồng.

Thực tế tại đại lý, mức giảm ở một số mẫu còn cao hơn chương trình chính hãng. Veloz Cross Top có giá niêm yết 660 triệu đồng nhưng đang được nhiều tư vấn viên bán hàng chào bán ở mức khoảng 535 - 549 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất hơn 110 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá có thể thay đổi phụ thuộc màu xe, lượng xe tồn và điều kiện đi kèm, không đại diện cho mặt bằng chung toàn hệ thống.

Cuộc đua giảm giá cũng lan sang nhóm xe có giá cao hơn. Mazda CX-8 trong tháng 10 được ưu đãi đến 95 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 889 triệu đồng. Ford Everest cũng tiếp tục được kích cầu khi bản Platinum 4x4 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, còn các bản Platinum 4x2, Sport và Active được giảm trực tiếp từ 30 - 35 triệu đồng.

Áp lực doanh số cuối năm và lượng xe tồn kho khiến mặt bằng ưu đãi trên thị trường ô tô được dự báo tiếp tục duy trì trong quý 4/2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hyundai cũng gia tăng ưu đãi trong tháng này. Stargazer có tổng giá trị khuyến mãi tối đa 117 triệu đồng, trong khi Santa Fe lên tới 220 triệu đồng. Tuy nhiên, các con số này không hoàn toàn là tiền mặt được trừ trực tiếp vào giá xe mà bao gồm phần giảm từ hãng, đại lý cùng một số quyền lợi hậu mãi. Palisade cũng được áp dụng mức ưu đãi tối đa 68 triệu đồng.

MG G50 cũng nằm trong nhóm xe gia đình được kích cầu mạnh. Chương trình dành cho xe sản xuất năm 2025 có tổng quyền lợi từ 96 - 110 triệu đồng tùy phiên bản, bao gồm bảo hiểm vật chất và hỗ trợ tài chính.

Việc nhiều mẫu xe cùng lúc được hỗ trợ lớn cho thấy cạnh tranh giá trong nhóm xe gia đình 7 chỗ đang diễn ra trên diện rộng, thay vì chỉ tập trung ở một vài dòng MPV giá rẻ như trước.

Thời điểm thuận lợi để mua xe?

Việc các hãng tiếp tục duy trì ưu đãi lớn khi bước sang quý 4/2026 phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh trên thị trường. Trong tháng 8.2026, doanh số của các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chỉ đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng trước đó. Nếu cộng thêm Hyundai và VinFast, lượng ô tô tiêu thụ đạt khoảng 48.484 xe, giảm 17,9%.

Thực tức mua đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9, nhưng cuộc đua khuyến mãi không vì thế hạ nhiệt. Bởi đây là giai đoạn các hãng phải tăng tốc hoàn thành mục tiêu doanh số năm, đồng thời nhiều đại lý phải đối mặt với nhiều áp lực khi phải xử lý xe tồn kho trước khi thị trường bước sang năm 2027.

Áp lực doanh số cuối năm và lượng xe tồn kho khiến mặt bằng ưu đãi trên thị trường ô tô được dự báo tiếp tục duy trì trong quý 4/2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở góc độ người tiêu dùng, đây có thể xem là thời điểm khá thuận lợi để mua xe, đặc biệt với những khách hàng đã xác định rõ nhu cầu. Nhiều mẫu xe cùng giảm giá giúp người mua có thêm lựa chọn và vị thế thương lượng tốt hơn về giá, phụ kiện cũng như chi phí lăn bánh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, hiện rất khó khẳng định mặt bằng giá xe đã xuống mức thấp nhất trong năm hay chưa.

Dù vậy, với áp lực doanh số và lượng xe tồn kho vẫn hiện hữu, mặt bằng ưu đãi nhiều khả năng còn được duy trì trong những tháng cuối năm, thậm chí có thể tăng thêm ở một số mẫu, phiên bản hoặc xe sản xuất từ năm trước. Điều này đồng nghĩa cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô nói chung, nhóm xe gia đình 7 chỗ nói riêng chưa dễ hạ nhiệt.

Với người có nhu cầu mua xe thực sự, giai đoạn hiện tại vì thế vẫn được xem là khá thuận lợi để xuống tiền. Không chỉ bởi mức giảm đã tương đối lớn, sự cạnh tranh giữa các hãng và đại lý còn giúp người mua có thêm lựa chọn, dễ so sánh và thương lượng hơn. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi một mức giá được xem là "đáy", yếu tố quan trọng hơn vẫn là lựa chọn được mẫu xe phù hợp nhu cầu với mức giá thực tế hợp lý.