Ngày mới với tin tức sức khỏe: Khẩu trang nào bảo vệ bạn tốt hơn trước Omicron?

F0 tiêm vắc xin có khả năng chống lại Covid-19 đến 90%, kéo dài 15 tháng, Bác sĩ cũng sốc: Phát hiện 1 tinh hoàn cùng bộ phận sinh dục nữ trong bụng người đàn ông...

Khẩu trang loại nào có thể bảo vệ bạn tốt hơn trước Omicron?

Nhiều chuyên gia ở Mỹ cho rằng khẩu trang vải có thể sẽ không đủ để bảo vệ mọi người trước khả năng lây lan của biến thể Omicron. Ngoài khẩu trang vải, người dùng có thể chọn khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang KN95 hay N95.

Khả năng lây lan của biến thể Omicron mạnh hơn do số lượng virus trong cơ thể người mắc nhiều hơn, cần ít virus hơn để lây cho người khác và dễ lây qua không khí, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khẩu trang vải được nhiều người lựa chọn có thể tái sử dụng và dễ tìm. Một số loại khẩu trang vải có thể lọc các hạt nhỏ và giọt bắn có đường kính nhỏ hơn 10 micron, trong khi 1 micron bằng 1/1000mm.

Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả lọc của khẩu trang vải giảm khoảng 20% sau khi giặt đến lần thứ tư. Khi đó, khẩu trang vải có thể khó vừa khít với mũi và miệng, để lộ nhiều khoảng trống. Điều này khiến khó lọc hiệu quả các giọt bắn chứa virus. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất nên chọn các loại khẩu trang sau:

Khẩu trang phẫu thuật

Khẩu trang phẫu thuật còn được gọi là khẩu trang y tế hay khẩu trang dùng một lần. Với loại khẩu trang này, mọi người không nên mang 2 khẩu trang cùng lúc vì sẽ gây các vết hằn trên mặt.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Science cho thấy khẩu trang phẫu thuật giảm lây nhiễm Covid-19 tốt quả hơn khẩu trang vải, đặc biệt là với nhóm trên 60 tuổi.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Science cho thấy khẩu trang phẫu thuật giảm lây nhiễm Covid-19 tốt quả hơn khẩu trang vải, đặc biệt là với nhóm trên 60 tuổi.

Chế độ ăn uống số 1 để tránh bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn kiêng này đã được các chuyên gia yêu thích vì những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của nó.

Gan đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh và những lựa chọn thực phẩm bạn đưa ra có thể giúp ích hoặc cản trở hoạt động của cơ quan quan trọng này.

Ví dụ, chọn thực phẩm có nhiều chất xơ và vitamin C và E có thể giúp giữ cho gan khỏe mạnh, trong khi uống nhiều rượu hoặc ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể gây ra hậu quả thực sự.

Bằng chứng mới cho thấy việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp chống lại một bệnh gan phổ biến: bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong nghiên cứu được công bố tháng 1.2022 trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một nhóm hơn 1.400 người tham gia từ 65 tuổi trở lên, đánh giá hàm lượng chất béo trong gan và mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải của họ.

Họ không chỉ phát hiện ra rằng việc tuân thủ chặt chẽ hơn chế độ ăn kiêng này có liên quan đến hàm lượng mỡ gan thấp hơn, mà còn ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn và uống nhiều rượu hơn có liên quan đến hàm lượng mỡ gan cao hơn, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, ăn thịt trắng và protein có nguồn gốc thực vật và cắt giảm rượu cũng có thể có tác động tích cực đến gan của bạn.





Bệnh gan nhiễm mỡ thường là "một căn bệnh thầm lặng, ít hoặc không có triệu chứng", theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận (NIDDK) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, một bộ phận của Viện Y tế Quốc gia.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường là "một căn bệnh thầm lặng, ít hoặc không có triệu chứng", theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận (NIDDK) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, một bộ phận của Viện Y tế Quốc gia.

Chuyên gia dinh dưỡng: Những cách dễ dàng để bắt đầu giảm cân ngay

Giảm cân không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. "Ăn kiêng, tập thể dục và đảm bảo bạn luôn khỏe mạnh trong quá trình này đôi khi dường như là điều không thể", chuyên gia dinh dưỡng Ronald Smith, của EatDrinkBinge.com, cho biết.

Tuy nhiên, có nhiều cách giúp bạn đạt được mục tiêu dễ dàng hơn. Hơn hết, chúng không phải tốn nhiều thời gian hay khó khăn.

Dưới đây là tổng hợp các mẹo nhỏ và không tốn nhiều công sức để giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng và dễ dàng.

1. Uống nước

Chuyên gia Smith nói: “Uống nước tốt cho làn da và sự trao đổi chất của bạn, hai yếu tố ảnh hưởng đến việc bạn có giảm cân hay không. Ngoài ra, hãy uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn: nó sẽ giúp bạn no nhanh hơn”, theo Eat This, Not That!

Đừng quên, nếu bạn thêm chanh vào nước của mình, bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn.

2. Thực hành chỉ ăn đến 80% là no

Hãy thực hành việc chỉ ăn đến 80% là no. Bill Bradley, tác giả cuốn Foods of Crete, Traditional Recipes from the Healthiest People in the World (với Koula Barydakis), người đã giảm được 50 pound (22,6 kg) chỉ với thói quen giảm cân đơn giản.

"Thói quen của tôi là cảm thấy hơi đói suốt cả ngày, chỉ là cảm giác đói rất nhẹ. Điều này đã cải thiện năng lượng của tôi và khiến tôi cảm thấy tự tin rằng tôi đã làm đúng để giảm cân. Tôi nghĩ đó sẽ là một thói quen khó, nhưng hóa ra lại là một trong những thói quen dễ dàng nhất”, chuyên gia Bradley kể.

Chìa khóa ở đây không phải là tính lượng calo mà là có thói quen không ăn quá nhiều, ông Bradley tiếp tục trích dẫn nghiên cứu này.

3. Ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy

Nếu bạn là người bỏ bữa sáng, bạn có thể muốn xem xét lại thói quen của mình.

Chuyên gia Smith nói: “Nếu bạn đợi quá lâu vào buổi sáng, cơ thể bạn sẽ chuyển sang chế độ đói và tích trữ thêm calo dưới dạng chất béo thay vì đốt cháy chúng để lấy năng lượng”, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Smith nói: "Nếu bạn đợi quá lâu vào buổi sáng, cơ thể bạn sẽ chuyển sang chế độ đói và tích trữ thêm calo dưới dạng chất béo thay vì đốt cháy chúng để lấy năng lượng", theo Eat This, Not That!

Kính chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả.