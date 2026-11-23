Tích hợp AI để tối ưu hóa trải nghiệm làm việc

Đó là dự án công nghệ OVOffice của 4 sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, gồm Nguyễn Duy Phúc (kỹ sư trưởng của OVOffice), Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Nguyễn Gia Kiệt và Huỳnh Trọng Nghĩa, với sự đồng hành của anh Phan Thanh Tùng (đồng sáng lập hệ sinh thái khởi nghiệp Geneco) và kỹ sư người Mỹ gốc Việt Thiện Nguyễn.

Những chủ nhân của OVOffice. Từ trái qua: Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Duy Phúc, Huỳnh Trọng Nghĩa và Nguyễn Nguyễn Gia Kiệt ẢNH: P.N

Dự án này chính thức giới thiệu hệ sinh thái phần mềm văn phòng chuyên dụng OVOffice (ovoffice.vn) dành cho thị trường Việt Nam, được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho khách hàng cá nhân vào ngày 1.11. vừa qua.

Nguyễn Duy Phúc cho biết: "Ý tưởng thực hiện OVOffice xuất phát từ mong muốn xây dựng một môi trường làm việc và soạn thảo tài liệu thuận tiện, tập trung và thân thiện hơn với người dùng".

Trong quá trình học tập và làm việc nhóm, nhận thấy nhu cầu tạo ra, chỉnh sửa và quản lý tài liệu ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, nhóm mong muốn xây dựng một sản phẩm không chỉ đáp ứng những nhu cầu soạn thảo cơ bản mà còn hướng đến việc tối ưu trải nghiệm làm việc, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, thao tác thuận tiện và nâng cao hiệu quả công việc.

"OVOffice cũng là cơ hội để chúng em biến những kiến thức đã học thành một sản phẩm thực tế, có thể mang lại giá trị và phục vụ nhu cầu của cộng đồng", Phúc bày tỏ.

Trong quá trình phát triển OVOffice, nhóm đã nhận được những góp ý, định hướng và sự động viên từ các thầy cô trong trường cũng như những người đi trước.

Theo Duy Phúc, nếu như các ứng dụng web khác được xây dựng theo xu hướng gọn nhẹ nhưng hạn chế tính năng, thì OVOffice lại theo đuổi định hướng "desktop-first" (ưu tiên ứng dụng máy tính nhằm khai thác tối đa sức mạnh phần cứng máy tính để mang tới hiệu năng xử lý cực nhanh, độ ổn định cao và trải nghiệm làm việc khép kín, mượt mà).

Bộ giải pháp mở ra hệ sinh thái toàn diện với bộ 3 nền tảng: VietDoc (soạn thảo văn bản), VietCel (bảng tính & phân tích dữ liệu) và VietPresent (thiết kế thuyết trình). Đặc biệt, Phúc cho biết OVOffice tạo nên sự kết nối ngữ cảnh thông minh với các tác nhân AI và biến mọi thao tác văn phòng truyền thống thành trải nghiệm tương tác đột phá nhờ nhúng trực tiếp công nghệ MCP (Model Context Protocol) vào sâu trong nhân ứng dụng".

Cụ thể, VietDoc có giao diện mượt và hiện đại, hỗ trợ tương thích với các định dạng phổ biến (.docx, .doc). Ứng dụng được tối ưu hóa chuyên sâu cho xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ dàn trang, trình bày bảng biểu phức tạp và hiển thị phông chữ chuẩn xác mà không gặp lỗi hiển thị.

VietCel sở hữu công cụ (engine) tính toán được tối ưu riêng cho kiến trúc desktop (máy tính xách tay), cho phép xử lý các tập dữ liệu lớn hàng trăm nghìn dòng với tốc độ cao. VietCel tích hợp thư viện hàm phong phú, hỗ trợ công cụ trực quan hóa số liệu và biểu đồ chuyên nghiệp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu phân tích tài chính - kế toán khắt khe.

Còn VietPresent mang đến giải pháp thiết kế slide tinh gọn và linh hoạt với thao tác kéo - thả trực quan, tích hợp kho hiệu ứng đồ họa chuyển cảnh bắt mắt, giúp người dùng dễ dàng tạo nên những bài trình bày sinh động và truyền cảm hứng.

"OVOffice được tối ưu cho thị trường Việt Nam với bộ cài gọn nhẹ. Đặc biệt, nhờ được tích hợp hoàn chỉnh toàn bộ các nhóm phím tắt quen thuộc, người dùng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc chuyển đổi từ các phần mềm quen thuộc sang OVOffice. Trong bối cảnh chi phí phần mềm và nhu cầu ứng dụng AI trong công việc ngày càng tăng, ứng dụng này hướng tới việc cung cấp một nền tảng làm việc hiện đại và dễ tiếp cận", Phúc chia sẻ.

Muốn xây dựng sản phẩm Việt có giá trị thực tế

Kỹ sư Thiện Nguyễn, từng làm việc tại Meta, Amazon và Audible, hiện là kỹ sư phần mềm cấp cao tại Flex, nhận định đây là một sản phẩm văn phòng nhìn bên ngoài có vẻ quen thuộc, nhưng phía sau là rất nhiều bài toán kỹ thuật khó.

"Khi người dùng mở một tài liệu lớn, họ không quan tâm hệ thống phía sau phức tạp thế nào, họ chỉ kỳ vọng mọi thứ phải nhanh, ổn định và chính xác. Vì vậy, chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho kiến trúc hệ thống, hiệu năng, quản lý bộ nhớ và độ ổn định của sản phẩm", kỹ sư Thiện Nguyễn cho hay.

Theo ông Thiện Nguyễn, với OVOffice, mục tiêu của đội ngũ là xây dựng một nền tảng đủ tốt để người dùng có thể thực sự sử dụng nó mỗi ngày, với tốc độ mở tài liệu tức thì, thao tác mượt mà cùng khả năng hỗ trợ từ AI, một trải nghiệm đủ sức đáp ứng những tiêu chuẩn mà người dùng đã quen thuộc từ các giải pháp quốc tế.

Nguyễn Duy Phúc (trái) và Nguyễn Thành Danh trao đổi về những tính năng quan trọng đối với người dùng OVOffice ẢNH: P.N

Trong thời gian tới, Phúc cho biết nhóm sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện OVOffice về độ ổn định, hiệu năng, khả năng tương thích tài liệu và trải nghiệm người dùng, đặc biệt là những tính năng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học tập và làm việc tại Việt Nam.

Một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dùng trong quá trình soạn thảo, xử lý dữ liệu và làm việc với tài liệu, đồng thời tiếp tục nghiên cứu những công cụ chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

Nguyễn Duy Phúc chia sẻ: "Về lâu dài, nhóm em hướng đến phát triển OVOffice thành một sản phẩm phần mềm văn phòng Việt Nam có khả năng cạnh tranh và thương mại hóa bền vững. Trong đó, định hướng duy trì phiên bản miễn phí dành cho người dùng cá nhân, đồng thời phát triển các giải pháp chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp. Mục tiêu của nhóm không chỉ là hoàn thiện một dự án công nghệ, mà còn từng bước xây dựng một sản phẩm Việt có giá trị thực tế, được người dùng tin tưởng và lựa chọn".

Theo Duy Phúc, OVOffice hiện đã chính thức có mặt trên Microsoft Store sau khi vượt qua quy trình kiểm duyệt và chứng nhận ứng dụng (Microsoft App Certification), đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chính sách phát hành của Microsoft, sẵn sàng phục vụ người dùng cá nhân hoàn toàn miễn phí tại website chính thức hoặc Microsoft Store.