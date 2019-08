Có thể hồi tố nếu dự án ảnh hưởng an ninh quốc phòng

Trong báo cáo về FDI tại VN do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) công bố năm 2017 cũng chỉ ra rằng, khu vực FDI đã và đang tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đất nước, mà nổi bật nhất là tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái, gây thiệt hại to lớn đến tài sản và sức khỏe của cộng đồng. Nhiều vụ ô nhiễm môi trường trầm trọng của các dự án FDI đã gây những hậu quả rất nặng nề cho hệ sinh thái và làm giảm tính bền vững.

Điều đáng nói là VN chưa có hệ thống số liệu thống kê theo dõi và cập nhật tình hình xử lý chất thải, nước thải, các biện pháp bảo vệ môi trường, cũng như mức độ gây ô nhiễm môi trường của các DN. Báo cáo cũng dẫn lại số liệu theo nghiên cứu của ông Đinh Đức Trường tại 80 DN FDI hoạt động trong ngành có khả năng gây ô nhiễm cao như sản xuất giấy, chế biến thực phẩm, dệt may/nhuộm, thuộc da, hóa chất, thép. 20% DN FDI chọn VN để tiết kiệm dưới 10% chi phí môi trường so với ở nước mẹ, 68% dự kiến tiết kiệm được từ 10 - 50% và 12% cho rằng sẽ tiết kiệm được 50%.

Cũng trong Nghị quyết 50 này, ngoài vấn đề về môi trường, lần đầu tiên, an ninh quốc phòng cũng đã được nêu ra một cách cụ thể.

Bà Phạm Chi Lan cho rằng, vấn đề an ninh quốc phòng là yêu cầu chính đáng của VN để bảo vệ an ninh quốc gia. “Tôi nói nghị quyết được đưa ra đúng lúc trong bối cảnh Trung Quốc đang gây hấn chèn ép VN ngoài biển khơi. Chúng ta có thể không đồng ý nhà đầu tư Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc - Nam tại thời điểm này. Bởi không ai đang gây hấn ngoài cổng nhà mình, mình lại mở cổng mời họ ngồi vào sân, vào nhà cả. Thứ hai, cần xét đến từng yếu tố gây phương hại đến lợi ích quốc gia để loại bỏ thu hút đầu tư. Như lạm dụng lao động nước ngoài, đưa công nghệ lạc hậu, điện hạt nhân, sản xuất vũ khí, quân trang quân dụng, khai thác rừng, cảng... Những vùng, sản phẩm quá nhạy cảm để đầu tư, nên cân nhắc loại bỏ thu hút FDI”, bà Lan nêu quan điểm.

Ông Hiện lưu ý, khi một vấn đề đã đưa vào Nghị quyết của Bộ Chính trị, xét thấy dự án nguy hại đến an ninh quốc phòng, đều có thể xử lý hồi tố, hoặc rút giấy phép đã cấp, hoặc đổi dự án khác... Đặc biệt, tại những vùng có địa thế nhạy cảm an ninh quốc gia, các dự án trồng rừng và khai thác rừng hàng ngàn héc ta sát biên giới, rừng đầu nguồn, hải cảng... có thể áp dụng hồi tố bởi luật cho phép. Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh liên quan hoạt động an ninh quốc gia như an ninh viễn thông, an ninh mạng, cột thu phát sóng... phải chặn và kiên quyết không có cửa cho nhà đầu tư FDI.