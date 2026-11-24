Cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động khi thị trường bước vào những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, ưu đãi không chỉ tập trung vào các dòng xe bán chậm hay tồn kho, mà còn xuất hiện ở nhiều mẫu xe đang giữ vị trí dẫn đầu doanh số.

Ford Everest là một trong những trường hợp điển hình. Dù đang áp đảo các đối thủ Nhật Bản trong phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông, mẫu xe thương hiệu Mỹ vẫn được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi lên tới gần 150 triệu đồng trong tháng 11.2026.

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Doanh số áp đảo vẫn phải mạnh tay kích cầu

Theo chương trình bán hàng mới nhất, Ford Việt Nam đang áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4. Với giá niêm yết 1,44 tỉ đồng, mức ưu đãi này tương đương 144 triệu đồng (tính theo lệ phí trước bạ 10%). Trong khi đó, bản Everest Platinum 2.0L 4x2 giảm trực tiếp 30 triệu đồng, bản Everest Sport và Active cùng nhận ưu đãi 35 triệu đồng.

Đáng chú ý, so với tháng 10.2026, chính sách dành cho Everest Platinum 2.0L 4x4 đã được nâng từ hỗ trợ 50% lên 100% lệ phí trước bạ. Việc tăng gấp đôi giá trị hỗ trợ cho thấy Ford vẫn chủ động điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm duy trì sức hút cho mẫu SUV chủ lực.

Dù áp đảo doanh số phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest vẫn được áp dụng chính sách giảm giá mạnh tay để duy trì sức hút ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, Everest hiện không gặp nhiều sức ép trực tiếp về doanh số từ những đối thủ truyền thống. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 10.2026, mẫu SUV này đạt doanh số lũy kế 9.552 xe, chiếm khoảng 83% tổng lượng tiêu thụ của nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông. Trong khi đó, Toyota Fortuner, đối thủ xếp thứ hai, mới chỉ bán ra 1.735 xe, thấp hơn nhiều so với mẫu xe Mỹ.

Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu không đồng nghĩa Everest duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Riêng tháng 10 vừa qua, doanh số Everest chỉ đạt 836 chiếc, giảm 240 xe, tương đương 22,3% so với tháng 9. Đây cũng là nguyên nhân chính kéo tổng lượng tiêu thụ của phân khúc giảm 15,8%.

Diễn biến này phần nào lý giải việc Ford tiếp tục tăng ưu đãi dù Everest đang bỏ xa các đối thủ. Bên cạnh sự cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc, các dòng SUV 7 chỗ khung gầm rời còn phải chia sẻ khách hàng với những mẫu crossover, MPV đa dụng có khoảng giá tương đương. Khi lựa chọn của người mua ngày càng đa dạng, lợi thế về thương hiệu hay doanh số chưa đủ bảo đảm sức bán ổn định.

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Nhiều ô tô bán chạy cũng chịu áp lực giảm giá cuối năm

Đáng chú ý, không riêng Ford Everest, tình trạng những dòng ô tô ăn khách vẫn liên tục được áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá đang trở nên phổ biến ở nhiều phân khúc.

Đơn cử, Mazda CX-5 hiện dẫn đầu nhóm xe SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) với 13.510 xe bán ra sau 10 tháng đầu năm 2026. Riêng tháng 10, mẫu xe này đạt doanh số 1.617 chiếc, tăng so với tháng trước và tiếp tục nằm trong nhóm ô tô động cơ xăng, dầu hút khách nhất thị trường. Dù vậy, trong tháng 11, Mazda vẫn áp dụng chương trình hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho CX-5, tùy phiên bản.

Mazda CX-5 tương tự, dù dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung nhưng mẫu xe Nhật vẫn được áp dụng chương trình hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ ẢNH: NGUYỄN DUY

Tương tự, Toyota Yaris Cross, mẫu SUV đô thị đạt doanh số lũy kế gần 14.000 xe sau 10 tháng, cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi. Trong tháng 11, Toyota hỗ trợ 50 triệu đồng cho phiên bản máy xăng và 74 triệu đồng đối với bản hybrid. Chính sách này giúp Yaris Cross duy trì khả năng cạnh tranh trước ngày càng nhiều đối thủ trong nhóm SUV đô thị.

Ở phân khúc MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander cũng đang được hưởng chương trình ưu đãi đáng kể. Dù đạt tổng doanh số hơn 11.000 xe sau 10 tháng đầu năm, mẫu MPV thương hiệu Nhật Bản vẫn được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản áp dụng. Trong đó, bản Xpander AT sản xuất năm 2026 nhận hỗ trợ khoảng 59 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ theo chương trình của nhà phân phối.

Việc hàng loạt mẫu xe chủ lực tiếp tục giảm giá cho thấy các hãng ô tô không chỉ cạnh tranh để thu hút khách hàng mới, mà còn phải tìm cách bảo vệ thị phần trước sự gia tăng về số lượng thương hiệu và sản phẩm. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe điện, hybrid cùng các dòng ô tô đến từ Trung Quốc đang khiến mức độ cạnh tranh ở những phân khúc phổ thông ngày càng lớn.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khiến nhiều mẫu ô tô bán chạy vẫn phải duy trì ưu đãi, giảm giá để thu hút khách hàng dịp cuối năm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về phía hệ thống phân phối, áp lực còn đến chỉ tiêu kinh doanh, khả năng duy trì dòng tiền và lượng xe tồn kho. Do đó, bên cạnh ưu đãi do hãng công bố, không ít đại lý cũng chủ động giảm lợi nhuận dự kiến trên từng xe, hỗ trợ phụ kiện, bảo hiểm hoặc chi phí lăn bánh để tăng khả năng chốt đơn. Điều này khiến giá giao dịch thực tế ở một số trường hợp tiếp tục thấp hơn mức giá sau ưu đãi chung của hãng.

Trong bối cảnh đó, cuộc đua ưu đãi nhiều khả năng tiếp tục kéo dài đến hết năm 2026. Áp lực hoàn thành kế hoạch doanh số, giải phóng lượng xe sản xuất trong năm và chuẩn bị cho các đợt phân phối sản phẩm mới được xem là những yếu tố thúc đẩy hãng xe, đại lý duy trì chính sách bán hàng cạnh tranh.

Tuy nhiên, mức giảm giá sẽ không đồng đều giữa các mẫu mã, phiên bản, bởi còn phụ thuộc nguồn cung, lượng xe tồn và sức mua thực tế. Với người tiêu dùng, đây có thể là giai đoạn thuận lợi để tiếp cận ô tô với chi phí thấp hơn.