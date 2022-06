Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 mẹo giảm cân mà không cần 'tập thể dục'

Ngoài ra, trong ngày thứ sáu 24.6.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Có gì trong bánh trôi ngô khiến 4 người nguy kịch, 1 người tử vong?, Ăn kiêng khắc nghiệt, người phụ nữ sụt 40 kg, chỉ còn 25 kg, bị suy đa tạng...

5 mẹo giúp bạn giảm cân mà không cần 'tập thể dục'

“Bạn muốn hoạt động nhiều nhất có thể để tối đa hóa sự thon thả và lượng calo đốt cháy. Nó tạo ra sự khác biệt lớn ngay cả khi bạn đã tập luyện trong ngày”.

Tim Liu, một huấn luyện viên (HLV) thể dục và dinh dưỡng trực tuyến, đã giải thích tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động thể chất hằng ngày như trên.

Và HLV Liu đã chia sẻ một số gợi ý tuyệt vời mà bạn có thể bắt đầu để giảm cân mà không cần tập thể dục, theo Eat This, Not That!

1. Đi bộ bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có thể

Trước hết, HLV Liu khuyên bạn nên đi bộ nhiều hơn. Đi bộ là một cách tuyệt vời để đốt cháy lượng calo không mong muốn.

Theo Mayo Clinic, chỉ cần 30 phút đi bộ nhanh trở thành thói quen của bạn mỗi ngày có thể đốt cháy thêm khoảng 150 calo.

Hãy nhớ rằng bạn di chuyển càng nhanh và càng nhiều bước thì lượng calo bạn đốt cháy càng lớn.

Cố gắng có ý thức để đỗ xe xa hơn mức cần thiết ở bất cứ nơi đâu bạn đến và tập thói quen đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy.

Đi bộ xuống mọi lối đi trong siêu thị ngay cả khi bạn không cần thứ gì đó ở. Bạn sẽ ngạc nhiên khi các bước đi cộng lại nhiều như thế nào!

2. Tăng hoạt động bình thường hằng ngày của bạn

Cố gắng tăng cường vận động mỗi ngày. Người ta đã chứng minh rằng để giảm cân đòi hỏi phải hoạt động thể chất.

Chưa kể, hoạt động lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc rất nhiều bệnh mạn tính, bao gồm tiểu đường, đột quỵ, đau tim, một số loại ung thư và bệnh tim mạch.

Nó cũng sẽ làm giảm huyết áp cao, đau khớp, lo lắng, trầm cảm, nguy cơ loãng xương...

Hãy sáng tạo trong khi dành thời gian làm việc nhà và làm cỏ. Cân nhắc việc tự cắt cỏ hoặc dắt chó đi quanh khu nhà hoặc đến công viên thường xuyên hơn.

Thực hiện một vài chuyến đi để cất đồ giặt sạch sẽ thay vì đóng gói tất cả vào giỏ.

Lên kế hoạch đạp xe với bạn bè hoặc hàng xóm để tăng cường vận động. Các khả năng thực sự là vô tận.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 5 mẹo giúp bạn giảm cân mà không cần 'tập thể dục' trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 24.6.2022.

10 thói quen ăn tối tồi tệ nhất khiến bạn tăng cân

Mặc dù tự nấu ăn bữa tối là một cách để giúp cho kế hoạch giảm cân của bạn, nhưng bạn có thể mắc phải một số thói quen xấu khiến bạn lại bị… tăng cân.

Dưới đây là 10 thói quen ăn tối tồi tệ nhất khiến bạn tăng cân, theo Eat This, Not That!

1. Thêm quá nhiều muối

Thêm một chút muối có thể là một cách để tăng thêm hương vị cho bữa tối mì ống của bạn, nhưng có một điều là nó có quá nhiều natri.





Trên thực tế, bạn có thể bị tăng cân nếu thường xuyên ăn quá nhiều muối.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin phát hiện ra rằng tiêu thụ natri dư thừa có thể khiến bạn thèm ăn và ăn nhiều thức ăn béo hơn.

Thêm vào đó, bạn có thể phát triển chứng nghiện thực sự.

Một nghiên cứu trên tạp chí Oxford Journal's Nephrology Filter Transplantation cho thấy rằng chứng nghiện muối là có thật, và nó được xử lý bởi vùng dưới đồi trong não của bạn.

2. Chọn sai nước sốt

Nếu bạn là người thích chế biến một bữa ăn có cả “tấn” sốt cà chua, thì bạn không hề đơn độc. Pasta cần nước sốt, đúng không? Nhưng có một cách lựa chọn nước sốt của bạn có thể nguy hiểm.

Nhiều loại nước sốt mì làm từ cà chua đóng hộp mua ở cửa hàng thực sự chứa nhiều natri và đường, và chúng thường chứa các thành phần như dầu đậu nành và chất bảo quản.

Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra kỹ nhãn trước khi mua hàng tại siêu thị. Hoặc tại sao không thử làm nước sốt của riêng bạn?

3. Bạn đang chiên thức ăn của mình

Bạn có nghĩ rằng chiên gà ở nhà thì tốt cho sức khỏe hơn gọi món ở nhà hàng không? Hãy suy nghĩ lại: Theo một nghiên cứu, khi bạn chiên thức ăn, bạn đang tước đi các khoáng chất quan trọng.

Thêm vào đó, khi chiên, thực phẩm chứa nhiều calo và chất béo bão hòa hơn.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 10 thói quen ăn tối tồi tệ nhất khiến bạn tăng cân trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 24.6.2022.

7 bí quyết giúp bạn trẻ ra hàng chục tuổi

Trang tin Bright Side đã chia sẻ một số bí quyết của người Trung Quốc (TQ) để giúp người ta trẻ ra hàng chục tuổi.

1. Ăn chay 1 ngày mỗi tuần

Người TQ thường làm chúng ta ngạc nhiên với cách họ giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Y học cổ truyền TQ cho rằng một trong những điều quan trọng nhất của sắc đẹp và tuổi trẻ là giải độc. Bên cạnh việc ăn thực phẩm tươi và tránh các thói quen xấu, việc ăn chay ít nhất 1 ngày mỗi tuần có thể rất hữu ích.

2. Hạn chế ăn mặn

Các nhà nghiên cứu cho biết, muối có thể là một yếu tố quan trọng trong các phản ứng miễn dịch dị ứng. Một điều nhỏ như giảm lượng natri có thể làm chậm quá trình lão hóa.

3. Uống trà lá sen

Trà lá sen có nhiều lợi ích như lợi tiểu, giảm cân và giúp chữa các bệnh về dạ dày. Nó đặc biệt được khuyến khích cho những người tăng cân do ăn thức ăn béo và nhiều dầu mỡ. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên nên uống 3 - 4 tách trà lá sen mỗi ngày khi bụng đói, theo Bright Side.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 7 bí quyết giúp bạn trẻ ra hàng chục tuổi trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 24.6.2022.

