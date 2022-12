Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi vệ sinh giờ nào tốt nhất trong ngày?

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 19.12.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Trà xanh rất tốt nhưng 10 nhóm người này chớ nên uống, Người đàn ông sớm phát hiện ung thư não nhờ... sếp kêu đi khám...

Chuyên gia nói gì về giờ đi vệ sinh tốt nhất trong ngày?

Nên “đi” bao lâu một lần?

Tại sao người ta thường “đi” vào buổi sáng?

Bởi có rất nhiều ý kiến xung quanh chuyện tế nhị này, nên khó có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục về việc “đi” lúc nào, như thế nào là tốt nhất.

Lý tưởng nhất là “đi” vào buổi sáng

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chế độ đi đại tiện lý tưởng thực sự là mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng, theo trang tin Yahoo News.

Thực tế đi đại tiện vào buổi sáng không quá quan trọng, nhưng chắc chắn đó là thói quen lành mạnh vì nó đảm bảo việc đi đại tiện diễn ra một cách thường xuyên đều đặn, tiến sĩ Pasricha, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Delaware (Mỹ), được đào tạo tại Harvard, cho biết.

Như vậy, tính nhất quán đều đặn là quan trọng nhất đối với nhu cầu rất bình thường này. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trẻ sơ sinh.

Những mẹo giảm cân hiệu quả sau tuổi 60

Bạn có thể yên tâm khi biết rằng bất kể tuổi tác, bạn có thể cải thiện thể lực và biến đổi cơ thể của mình.

Ngoài ra, việc giữ cân nặng của bạn ở mức bình thường là điều cần thiết để lão hóa khỏe mạnh, theo Viện Lão hóa Quốc gia (Mỹ).

Thừa cân, đặc biệt là ở người lớn tuổi, có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe mạn tính và có khả năng gây tử vong, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, tăng huyết áp và đột quỵ.

May mắn thay, việc giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe này trong khi biến đổi cơ thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Blanca Garcia, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Health Canal, chia sẻ các mẹo giảm cân tốt nhất của bà để biến đổi cơ thể bạn sau 60 tuổi, theo Eat This, Not That!

1. Uống nhiều nước hơn

Mọi người đều biết giữ đủ nước là điều cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng uống nhiều nước hơn cũng có thể giúp bạn giảm cân và thay đổi cơ thể sau 60 tuổi.

Ví dụ, một đánh giá nhỏ được công bố trên Frontiers in Nutrition kết luận rằng uống nhiều nước hơn sẽ thúc đẩy giảm cân và giảm các yếu tố nguy cơ béo phì và tiểu đường loại 2.

Chuyên gia dinh dưỡng Garcia giải thích: "Để biến đổi cơ thể của bạn sau 60 tuổi, nước là thứ cần thiết. Khi có tuổi, bạn dễ bị mất nước hơn do nhiệt độ tăng nhẹ hoặc lượng nước uống không đủ. Ngoài ra, nước rất cần thiết trong chương trình giảm cân vì nó giúp bạn giữ cân bằng và tối ưu hóa khả năng đốt cháy chất béo", theo Eat This, Not That!

5 loại thực phẩm phổ biến có thể gây mệt mỏi kinh niên

Mệt mỏi là điều khá phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt nếu bạn đang có lối sống bận rộn và không ngủ đủ giấc.

Nếu bạn mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính, đây là 5 loại thực phẩm có thể liên quan đến hội chứng này. Việc hạn chế hoặc tránh những loại thực phẩm này có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và ít gặp phải các triệu chứng hơn, theo Eat This, Not That!

1. Thịt nhiều mỡ

Những miếng thịt nhiều mỡ có xu hướng chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, dữ liệu quan sát được công bố bởi tạp chí Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND) cho thấy việc ăn chất béo không tốt cho sức khỏe có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Những miếng thịt nạc hơn, chẳng hạn như thịt gà trắng, bít tết sườn và sườn heo, có thể mang lại một số lợi ích cho bạn.

2. Bánh mì trắng tinh chế

Bánh mì trắng tinh chế có xu hướng ít chất xơ hoặc có thể hoàn toàn không có chất xơ tùy thuộc vào nhãn hiệu bạn chọn.

Dữ liệu quan sát nói trên do JHND công bố cho thấy rằng ăn một chế độ ăn ít chất xơ có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Lựa chọn bánh mì ngũ cốc nguyên hạt có thể cung cấp nhiều chất xơ hơn cho cơ thể bạn.

Các nội tạng của chúng ta thực sự nặng bao nhiêu?

Trọng lượng của các cơ quan nội tạng có thể khác nhau tùy người. Điều này tùy thuộc vào một số yếu tố. Các nghiên cứu cho thấy trọng lượng của các nội tạng sẽ dao động quanh một mức trung bình.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Forensic Science International đã tìm ra trọng lượng trung bình của một số cơ quan nội tạng bên trong cơ thể người. Kết quả cho thấy gan là cơ quan nội tạng nặng nhất, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một lá gan của người sẽ có trọng lượng trung bình dao động từ 1,475 đến 1,677 kg. Cơ quan nội tạng nặng thứ hai sau gan là phổi. Một lá phổi thường nặng từ 467 gram đến 663 gram. Tuy nhiên, điều thú vị các nhà nghiên cứu nhận thấy là phổi bên phải thường nặng hơn bên trái.

Trái tim có trọng lượng từ 312 đến 365 gram. Trong khi đó, mỗi quả thận nặng bằng một nửa trái tim. Cụ thể, mỗi quả thận sẽ có trọng lượng từ 135 đến 162 gram.

