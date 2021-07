Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 3.7: TP.HCM hứng 'bão' với 714 ca bệnh trong ngày

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 3.7 cho biết cả nước có thêm 353 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP.HCM chiếm nhiều nhất với 250 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 922 ca. Trong ngày cũng có 248 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam kể từ đầu dịch đã vượt qua 19.000.

Thông tin cụ thể về 922 ca mắc mới được công bố trong ngày 3.7 như sau:

+ 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7 ca), An Giang (1 ca).

+ 914 ca ghi nhận trong nước; trong đó 792 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cụ thể: TP.HCM (714 ca), Bình Dương (38 ca), Phú Yên (37 ca), Đồng Nai (32 ca), Quảng Ngãi (16 ca), Nghệ An (14 ca), Đồng Tháp (12 ca), Tiền Giang (12 ca), Hưng Yên (10 ca), Bình Định (5 ca), Lâm Đồng (4 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (4 ca), Bạc Liêu (3 ca), Vĩnh Long (3 ca), Bắc Ninh (2 ca), Long An (2 ca), Trà Vinh (2 ca), Khánh Hoà (1 ca), Bình Phước (1 ca), An Giang (1 ca), Đắk Lắk (1 ca).