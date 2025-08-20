Các điểm đến phù hợp cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Kỳ nghỉ lễ 2.9 này không chỉ là dịp nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội gắn kết, làm mới năng lượng và lưu giữ những kỷ niệm khó quên tại những điểm đến lý tưởng bậc nhất Việt Nam. Dù lựa chọn thư giãn yên bình hay trải nghiệm sôi động, mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy niềm vui và cảm hứng mới.

La Festa Phú Quốc - điểm đến xem bắn pháo hoa ngày Quốc khánh

La Festa Phú Quốc mang đến không gian lãng mạn, lý tưởng cho các cặp đôi ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Nằm ở trung tâm khu "thị trấn Địa Trung Hải" phía nam đảo, khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi những dãy nhà nhiều màu rực rỡ, ban công sắt uốn, mái ngói đỏ và lối lát gạch ấm áp.

Vào dịp lễ 2.9, vị trí của La Festa trở thành điểm ngắm pháo hoa đắc địa: không cần rời khỏi resort, các cặp đôi có thể cùng nhau ngồi trên ban công, đồ uống trên tay, ngước nhìn những chùm pháo rực sáng bung nở trên nền trời đêm, phản chiếu xuống mặt biển ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Khoảnh khắc ấy, biển và bầu trời dường như đồng lòng tổ chức một buổi lễ riêng cho hai người.

Khi tới La Festa Phú Quốc, thực khách có dịp được trải nghiệm nhà hàng Mare - nơi mà đầu bếp người Ý Simone truyền tải linh hồn bếp Ý nguyên bản vào từng món ăn, từ mì tươi nhà làm đến các món đặc trưng vùng biển xanh. Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, Mare tựa như một bản giao hưởng thị giác cho bữa tối.

X EM PHÁO HOA MỪNG Lễ Q UỐC KHÁNH tại S HERATON H À N ỘI

Vừa được ngắm pháo hoa toàn cảnh nhân dịp đại lễ của đất nước với những ưu đãi nghỉ dưỡng và ẩm thực hấp dẫn dành cho du khách và người dân địa phương tại Sheraton Hà Nội mà không lo bị tăng giá các dịch vụ trong dịp này

ẢNH: @SHERATON HANOI HOTEL



Bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc chia sẻ: "Nhận thấy nhu cầu lưu trú và ăn uống có xu hướng tăng cao từ nay tới hết kỳ nghỉ lễ, khách sạn quyết định không tăng giá. Sheraton Hà Nội muốn tri ân người dân địa phương và du khách tới Hà Nội bằng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp trọn gói siêu ưu đãi, hy vọng có thể mang đến cho những vị khách một kỷ niệm đáng nhớ, hòa chung niềm vui trong ngày vui độc lập". Ẩm thực buffet được ưu đãi với vô vàn những món thịt nướng và hải sản tươi sống hảo hạng, điểm nhấn là các món ăn đặc sản Hà Nội, và tặng bia, rượu vang miễn phí.

Thực khách còn được lựa chọn các món mới được chế biến nóng và phục vụ tận bàn như tôm hùm nướng phô mai, bò Wagyu áp chảo vào các bữa tối, và gan ngỗng áp chảo vào buffet cuối tuần ngày 30 - 31.8 ẢNH: @SHERATON HANOI HOTEL

Nơi rừng và biển ký "bản cam kết" với người yêu thiên nhiên

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang tới trải nghiệm sâu lắng, gắn kết giữa con người và thiên nhiên hoang dã trong kỳ nghỉ lễ này ẢNH: INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - viên ngọc ẩn giữa bán đảo Sơn Trà mở ra Tháng tri ân linh trưởng vào tháng 8, một hành trình vừa tinh tế vừa sâu lắng, gắn kết con người với thiên nhiên hoang dã.

Khắp khu nghỉ dưỡng, chủ đề khỉ thắp lên sắc màu vui tươi: trò chơi và thủ công ở Planet Trekkers; hương chuối ngọt ngào trong ly cocktail, kem và món tráng miệng tại L_O_N_G Bar; rạp phim "vị chuối" độc đáo, hay lớp "Monkey Yoga" đưa người tập vào nhịp thở của rừng. Green Hub là nhịp tim của tháng lễ, nơi trưng bày những câu chuyện bảo tồn bằng hình ảnh sống động, nơi Trung Quân kể về loài voọc chà vá chân đỏ như kể về những người bạn lâu năm.

Không gian lưu trú đẳng cấp giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Courtyard by Marriott Danang Han River sở hữu “tọa độ vàng” bên bờ sông Hàn, thuận tiện kết nối đến sân bay quốc tế, các trung tâm thương mại, khu hành chính và những điểm đến du lịch nổi tiếng ẢNH: @COURTYARDBYMARRIOTTDANANG

K hách sạn gồm 300 phòng nghỉ được thiết kế hiện đại, hệ cửa kính tràn viền mở ra tầm nhìn đắt giá hướng sông H àn, cầu Rồng hoặc trung tâm thành phố, mang lại cảm giác thư thái và tiện nghi cho cả khách công vụ, nghỉ dưỡng và du lịch M ICE.



Đặc biệt chỉ sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Courtyard by Marriott tại Việt Nam đã chính thức được công nhận đạt chuẩn khách sạn 5 sao bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Courtyard by Marriott Danang Han River chính thức được công nhận là khách sạn đạt chuẩn 5 sao ẢNH: @COURTYARDBYMARRIOTTDANANG

Đây không chỉ khẳng định vị thế của khách sạn trên bản đồ lưu trú và hội nghị cao cấp, mà còn ghi nhận những nỗ lực trong việc mang đến trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực quốc tế. Với đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm và hệ thống tiện ích hiện đại, Courtyard by Marriott Danang Han River đã nhanh chóng chinh phục du khách cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Thưởng thức thực đơn Địa Trung Hải mới tại Pink Pearl by Olivier E

Câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, tinh thần sáng tạo và niềm tự hào nguyên liệu bản địa thông qua thực đơn đậm dấu ấn Địa Trung Hải tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay sẽ khiến thực khách mê đắm ẢNH: JW MARRIOTT PHU QUOC

Pink Pearl by Olivier E chào đón thực khách với phong cách ẩm thực Pháp - Địa Trung Hải tinh tế của đầu bếp Olivier Elzer với thực đơn 5 món và 7 món hoàn toàn mới, tôn vinh sản vật tự nhiên và mùa vụ từ nông dân, ngư dân địa phương, kết hợp nguyên liệu nhập khẩu tuyển chọn, đưa hương vị sang trọng của French Riviera đến với bờ biển nguyên sơ của đảo.

Những sáng tạo tiêu biểu như bào ngư Phú Quốc nướng kiểu Rossini, hòa quyện truffle và gan ngỗng - màn gặp gỡ xa hoa giữa Đông và Tây, hay thăn bò Wagyu A5 Nhật Bản mềm mượt ăn kèm khoai tây giòn và sốt vang Pomerol, đưa thực khách từ biển khơi đến miền đồng cỏ. Mỗi bữa tiệc khép lại với kiệt tác tráng miệng sô cô la Marou hương lài.

Đặc biệt, tại Tempus Fugit - nhà hàng ven biển sang trọng nhưng phóng khoáng, một trải nghiệm ẩm thực mới mang tên Pho-losophy Menu nâng tầm món phở trứ danh Việt Nam thành hành trình bốn món đầy sáng tạo. Khởi đầu bằng gỏi cuốn bò và thảo mộc lấy cảm hứng từ phở, tiếp nối với phở sườn bò hầm truffle được biến tấu tinh tế của phở Hà Nội truyền thống. Kết thúc bất ngờ với tráng miệng phở gồm kem khoai môn, sữa hạnh nhân, húng quế, siro dừa và sả; và để hoàn thiện trải nghiệm, thực khách có thể nhâm nhi cocktail phở pha chế riêng biệt.

Nơi gia đình cùng vui vầy, nuôi dưỡng thật nhiều kỷ niệm ấm áp

Công viên nước “Rainforest" của Radisson Blu Resort Cam Ranh là điểm vui chơi lý tưởng dành cho trẻ em và gia đình ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Công viên nước "Rainforest" tọa lạc trên diện tích 4.480 m², có thiết kế độc đáo với 6 máng trượt hiện đại, an toàn. Các máng trượt kết nối 3 hồ bơi ở độ cao khác nhau, tạo nên trải nghiệm thú vị từ cảm giác phiêu lưu mạo hiểm đến thư giãn nhẹ nhàng giữa thiên nhiên. Công viên được bao quanh bởi không gian xanh mát, mô phỏng một khu rừng nhiệt đới thực thụ, lý tưởng cho gia đình và trẻ em với các trò chơi vận động sáng tạo.

Ẩm thực tại resort cũng chiều lòng mọi thế hệ: hải sản tươi nướng tại chỗ, món Việt đậm đà cho ông bà và cha mẹ, thực đơn riêng cho trẻ em. Buổi tối, gia đình có thể xem phim ngoài trời, ngắm sao hoặc dự tiệc BBQ bên bãi cát.