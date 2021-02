Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 23.2: Tín hiệu lạc quan từ lô hàng vắc xin đầu tiên

Đến tối 24.2, Việt Nam có tổng cộng 1.513 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 820 ca.

Sau nhiều ngày trông đợi, đúng 10 giờ 54 phút ngày 24.2.2021, máy bay chở chở theo 117.600 liều vắc xin Covid-19 của Anh đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lô vắc xin Covid-19 sau khi thông quan sẽ được vận chuyển về Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C.

Trước đó, ngày 1.2.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký văn bản phê duyệt có điều kiện vắc xin do nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vắc xin phòng Covid-19 được phê duyệt ( Covid-19 vaccine AstraZeneca ) do Công ty AstraZeneca sản xuất; do VNVC nhập khẩu.