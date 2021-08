Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Nỗ lực "hạ nhiệt" các điểm nóng dịch bệnh

Chị Savannah, một người Mỹ đang sống và làm việc tại Bình Dương, cũng được mời tiêm vắc xin Covid-19 lần này cảm thấy may mắn và an tâm khi được tiêm vắc xin Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh phức tạp này.

Người Mỹ “cảm thấy may mắn” vì được tiêm vắc xin Covid-19 ở Việt Nam

Đối tượng tiêm vắc xin các đợt được chia làm 13 nhóm trong đó có công nhân, người lao động, người nghèo, tài xế, bưu chính, lao động tự do, giáo viên…

Theo nghị quyết này, Bình Dương hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân, người lao động một lần, trong tháng 8 là 300.000 đồng. Ngoài ra, các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cũng được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người nhưng không quá 800.000 đồng/tháng.

Đối với những công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp “3 tại chỗ” được hưởng các chính sách của doanh nghiệp và lao động tự do được hưởng các chế độ hỗ trợ do Sở LĐ-TBXH Bình Dương chi trả, nên không thuộc diện được hưởng chế độ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương chi trả.