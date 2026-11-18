Đà phục hồi của phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam đã không thể duy trì, khi hàng loạt mẫu xe đồng loạt sụt giảm doanh số trong tháng 10.2026. Đáng chú ý, ngay cả Mitsubishi Xpander - mẫu MPV máy xăng vốn duy trì sức bán khá tốt và liên tục được hãng ưu đãi kích cầu, cũng ghi nhận kết quả thấp hơn đáng kể so với tháng trước.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng 10 vừa qua, 11 mẫu xe gia đình 7 chỗ thuộc nhóm thống kê đã bán ra tổng cộng 7.353 xe, giảm 1.671 xe, tương đương 18,5% so với tháng 9. Đáng nói, mức giảm này được ghi nhận dù số liệu tháng 10 đã tính thêm 1.319 xe VinFast MPV 7 (mẫu xe không được hãng công bố doanh số riêng trong tháng trước).

Doanh số xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 10.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Nếu chỉ xét 9 mẫu xe sử dụng động cơ xăng, tổng lượng xe gia đình cỡ nhỏ đến tay người dùng cũng giảm từ 3.997 xe trong tháng 9 xuống còn 3.077 xe vào tháng 10, tương đương mức giảm 23%. Kết quả này cho thấy sức mua nhóm xe này đang có dấu hiệu chững lại, bất chấp hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá được các hãng triển khai.

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Giảm giá gần 100 triệu đồng, Mitsubishi Xpander vẫn hụt hơi

Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu xe có biến động doanh số đáng chú ý nhất. Theo báo cáo từ VAMA, trong tháng 10.2026, mẫu MPV Nhật Bản chỉ bán được 606 xe, gồm 535 xe nhập khẩu và 71 xe lắp ráp trong nước. So với mức 954 xe tháng 9, doanh số Xpander giảm 348 xe, tương đương 36,5%. Kết quả này thậm chí còn thấp hơn mức 668 xe ghi nhận trong tháng 8, cho thấy nhịp phục hồi trước đó chưa được duy trì.

Đáng chú ý, doanh số Xpander sụt giảm mạnh dù Mitsubishi Motors Việt Nam liên tục tung các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. Theo đó, trong tháng 10, các phiên bản Xpander đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, đồng thời nhận thêm phiếu nhiên liệu tùy phiên bản. Riêng bản Xpander AT có giá niêm yết 598 triệu đồng được áp dụng tổng giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 59 triệu đồng và phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng. Các phiên bản MT, AT Premium cũng được hỗ trợ hàng chục triệu đồng.

Mitsubishi Xpander tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc xe gia đình 7 chỗ ẢNH: TÂM VÕ

Mặc dù vậy, doanh số Xpander vẫn sụt giảm. Điều này cho thấy chính sách giá chưa đủ để bảo đảm sức mua. Bên cạnh áp lực cạnh tranh từ những mẫu MPV phổ thông có tầm giá bán tương đương, Xpander còn phải đối mặt với sự mở rộng lựa chọn của người tiêu dùng, đặc biệt là các dòng MPV điện hướng đến cả khách hàng gia đình lẫn kinh doanh vận tải.

Ở cuộc cạnh tranh với Toyota Veloz Cross, Xpander vẫn duy trì lợi thế nhưng khoảng cách đang thu hẹp đáng kể. Trong tháng 10, doanh số Veloz Cross đạt 498 xe, giảm 104 xe so với tháng trước. Như vậy, chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe chỉ còn 108 chiếc, trong khi tháng 9 lên tới 352 chiếc. Dù vậy, tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất trong nhóm, với 11.102 xe. Tuy nhiên, lợi thế này đang chịu sức ép khi Toyota Innova Cross đã đạt tổng doanh số 10.037 xe, chỉ còn kém Xpander 1.065 chiếc.

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Xe điện VinFast tiếp tục chiếm ưu thế

Không riêng Mitsubishi Xpander, phần lớn các mẫu xe gia đình 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong đều ghi nhận doanh số đi xuống trong tháng 10. Đáng chú ý, Toyota Innova Cross dù vẫn dẫn đầu với tổng cộng 1.078 xe bán ra, nhưng vẫn giảm 383 xe, tương đương 26,2% so với tháng trước. Trong đó, phiên bản máy xăng đóng góp 611 xe, còn bản hybrid đạt 467 xe, chiếm khoảng 43,3% tổng doanh số Innova Cross.

Toyota Innova Cross tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ, với hai lựa chọn động cơ xăng và hybrid ẢNH: NGUYỄN DUY

Hyundai Stargazer giảm từ 200 xe bàn giao tháng trước xuống chỉ còn 153 xe trongthansg 10. Suzuki XL7 từ 113 xuống còn 65 xe. Toyota Avanza Premio cũng chỉ đạt 22 xe, trong khi Hyundai Custin bán ra 40 xe. Đây đều là những mẫu xe có doanh số khá khiêm tốn so với các đối thủ dẫn đầu.

Ngược lại, KIA Carens và Honda BR-V là hai mẫu xe hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, Carens đạt 383 xe, tăng 20 xe; còn BR-V bán được 232 xe, tăng 7 xe so với tháng 9. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp đà giảm của các mẫu xe còn lại.

Ở nhóm xe điện, VinFast Limo Green tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn phân khúc với 2.957 xe bán ra trong tháng 10. Dù vậy, doanh số mẫu MPV điện này cũng giảm tới 2.070 xe, tương đương 41,2% so với tháng trước. Kết quả này cho thấy xu hướng sụt giảm sức mua không chỉ xuất hiện ở nhóm xe trang bị động cơ đốt trong.

Phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam ngày càng đa dạng về mẫu mã, công nghệ và lựa chọn hệ truyền động ẢNH: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, VinFast đã công bố doanh số riêng của VF MPV 7 trong tháng 10, với 1.319 xe bàn giao đến khách hàng, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm của mẫu xe này lên 13.297 xe. Trước đó, hãng không công bố doanh số riêng của mẫu xe này trong tháng 9.

Cộng gộp doanh số bộ đôi MPV điện của VinFast tháng 10 vừa qua bàn giao 4.276 xe, chiếm khoảng 58% thị phần phân khúc. Điều này cho thấy ô tô điện tiếp tục nắm giữ lợi thế lớn về lượng tiêu thụ, dù bản thân Limo Green cũng không tránh khỏi xu hướng giảm doanh số.

Nhìn chung, kết quả bán hàng tháng 10.2026 cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe gia đình 7 chỗ tại Việt Nam ngày càng quyết liệt. Việc hàng loạt mẫu xe giảm doanh số dù liên tục được ưu đãi phản ánh áp lực duy trì sức mua khi thị trường có thêm nhiều lựa chọn về giá bán, công nghệ và chi phí sử dụng. Với Mitsubishi Xpander, thách thức không chỉ nằm ở việc bảo vệ vị thế trước các đối thủ MPV sử dụng động cơ đốt trong, mà còn là duy trì sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng rõ nét từ xe điện.