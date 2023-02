Xem nhanh 12h: Vụ án đăng kiểm lại “nóng” | Lạ lùng chuyện thu tiền nhang khói

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 7.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Điều tra vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Chiều 6.2, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại 2 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới (ở TP.Vinh và TX.Thái Hòa) thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Cơ quan công an đang tạm giữ 13 người, trong đó có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, 4 trưởng phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm và 3 nghi can môi giới.

Điều tra vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An

Bước đầu cơ quan điều tra xác định thời gian qua, trưởng dây chuyền đăng kiểm và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã móc nối với một số đối tượng bên ngoài để nhận ô tô đến đăng kiểm. Sau đó, các "cò" môi giới thỏa thuận với trưởng dây chuyền để bỏ qua các lỗi: không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, cơi nới thành, thùng xe, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định…

Tùy vào lỗi vi phạm, ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước, trưởng dây chuyền thống nhất với "cò" để nhận tiền hối lộ và bỏ qua các lỗi trên để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện cơ giới đường bộ, số tiền từ 200.000 đến 1 triệu đồng cho một phương tiện. Đối với các phương tiện muốn được làm thủ tục đăng kiểm nhanh hoặc mắc các lỗi đơn giản, phải nộp ít nhất 200.000 đồng/phương tiện.

Tiền hối lộ được "cò" kẹp vào các giấy tờ liên quan và đưa cho các đăng kiểm viên. Ngoài ra, bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu còn móc nối với "cò" để nhận hối lộ từ các chủ xe số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng để bộ phận hồ sơ bỏ qua các lỗi như: thiếu đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng…

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét 2 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Quý Khánh (56 tuổi, giám đốc trung tâm) và 2 phó giám đốc trung tâm là Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi, ngụ xã Nghi Ân, TP.Vinh), Nguyễn Viết Đức (55 tuổi, ngụ P.Lê Mao, TP.Vinh).

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền nhận hối lộ được 3 lãnh đạo trung tâm này thống nhất chung chi theo tỷ lệ nhất định tùy theo chức năng, vị trí công việc của cán bộ nhân viên của trung tâm, định kỳ 2 tuần 1 lần.

Chuyển đơn tố cáo 'gửi tiền tại SCB thành mua bảo hiểm Manulife' sang Bộ Công an

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có phiếu chuyển đơn tố cáo của công dân về việc gửi tiền tại SCB có dấu hiệu bị lừa đảo mua bảo hiểm sang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Chuyển đơn tố cáo "gửi tiền tại SCB thành mua bảo hiểm Manulife" sang Bộ Công an

Theo đó, Bộ Tài chính đã nhận được đơn tố cáo của các công dân liên quan đến việc giới thiệu, tư vấn mua bảo hiểm của nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - đại lý của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Các đơn thư cùng tố giác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo, giả mạo để ký hợp đồng bảo hiểm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, khởi tố hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử cá nhân, tập thể lừa đảo; buộc SCB và Manulife giải quyết trả lại tiền cho người mua sản phẩm bảo hiểm.

"Căn cứ quy định của luật Tố cáo, Nghị định 31 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật Tố cáo, Thông tư số 05/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Bộ Tài chính chuyển đơn đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả tới Bộ Tài chính", phiếu chuyển đơn của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, vào tháng 1.2023, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cũng đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật về kiến nghị của người dân phản ánh việc Bảo hiểm Manulife tổ chức mạng lưới bán bảo hiểm thông qua môi giới tại SCB lạm dụng tín nhiệm, tư vấn và đưa thông tin sai lệch lừa khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm.

"Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ điều 20 Thông tư số 05/2021/TT -TTCP ngày 1.10.2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật; cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chuyển đơn của tập thể 33 khách hàng đến SCB xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời tập thể 33 khách hàng và thông báo kết quả giải quyết đến cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng", văn bản do ông Trần Đăng Phi, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, ghi rõ.

Trước đó, theo thông tin các cơ quan chức năng, hơn 50 người dân gửi tiết kiệm tố cáo bị chuyển gần 10 tỉ đồng sang mua bảo hiểm nhân thọ Tâm An Đầu tư. Người dân cho biết, họ bị tư vấn sai lệch, không có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ.

Kiên Giang: Tiệm cầm đồ bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng

Ngày 6.2, tin từ Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, các đội nghiệp vụ trực thuộc đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tiệm cầm đồ bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, tại tiệm cầm đồ Cưng 2 (KP.1, P.Bình San, TP.Hà Tiên) do ông Chang Hồi Cưng (58 tuổi) làm chủ, bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản.

Tiệm cầm đồ ở Kiên Giang bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng

Thông tin với cơ quan chức năng, bà Trương Thị Mỹ Hoa (vợ ông Cưng) cho biết, khoảng thời gian trên, gia đình phát hiện có 2 người đột nhập vào nhà rồi đến tủ đựng đồ lấy 5 xâu nữ trang, ước giá trị gần 1 tỉ đồng. Đến khoảng 1 giờ 15 phút, cả 2 người này rời khỏi hiện trường.

Cũng theo bà Hoa, do sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên đợi khi 2 tên trộm bỏ đi thì vợ chồng bà mới dám tri hô và trình báo công an.

Hiện, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hà Tiên và Công an tỉnh Kiên Giang đã phong tỏa tiệm cầm đồ Cưng 2 và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người có mặt để điều tra làm rõ vụ mất trộm vàng.

Thiếu nữ ở Quảng Ninh bị tung tin thất thiệt trong lễ giao nhận quân

Ngày 6.2, thông tin từ Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm những tài khoản mạng xã hội tung tin thất thiệt về một thiếu nữ bị choáng ngất tại buổi lễ giao nhận quân đầu năm 2023.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều trang mạng xã hội và nhiều tài khoản cá nhân đưa hình ảnh một thiếu nữ bị ngất, đang được các y tá chăm sóc. Thiếu nữ này không thể tự đi lại, được người thân bế vào lều quân y bố trí tại buổi lễ. Sau một lúc, sức khỏe của thiếu nữ bình phục và trở về nhà.

Thiếu nữ Quảng Ninh bị tung tin thất thiệt trong lễ giao nhận quân

Tuy nhiên, nhiều fanpage, tài khoản người dùng mạng xã hội Facebook, Tik Tok đăng nội dung cho rằng thiếu nữ khóc ngất vì đưa tiễn người yêu. Khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người dùng bình luận với nội dung tiêu cực.

Người nhà cho biết, thiếu nữ trong ảnh học lớp 8, là em gái ruột của một tân binh lên đường nhập ngũ trong sáng 6.2.

Chị Vi Thị Trang (TP.Hạ Long), cho biết: "Sáng nay (6.2) em gái tôi cùng gia đình đưa tiễn anh Vi Văn T. lên đường nhập ngũ. Vì trời lạnh, sức khỏe không được tốt nên em gái bị ngất, được đội ngũ y tế chăm sóc. Vậy mà một số người không hiểu chuyện đưa ảnh em gái tôi lên mạng xã hội và còn bình luận là yêu đương sớm, cùng nhiều lời phản cảm".

Một fanpage tung tin thất thiệt về thiếu nữ trong lễ giao nhận quân ở TP.Hạ Long CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi rất mong các quản trị mạng xã hội xóa những hình ảnh, nội dung chưa được kiểm chứng để tránh làm tổn thương đến em gái tôi. Em mới 14 tuổi, đang học lớp 8", chị Trang cho biết.

Đến chiều 6.2, một số tài khoản đăng thông tin cải chính. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, đơn vị đã giao Công an TP.Hạ Long vào cuộc rà soát các tài khoản tung tin thất thiệt để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 6.2, tại quảng trường 30.10 (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) diễn ra buổi lễ giao nhận quân của TP.Hạ Long. Sự kiện diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân, thanh niên tới tham dự để tiễn 355 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'đuổi' ra khỏi lớp: Một người bị kỷ luật Đảng

Chiều 6.2, nguồn tin riêng mà PV Thanh Niên có được, chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), nơi xảy ra việc nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp dùng tay cưỡng chế "đuổi" ra khỏi lớp, đã ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với cô giáo Hồ Thị Tâm (người bị "đuổi" ra khỏi lớp).

Theo đó, ngày 2.2 cô Tâm bị chi bộ của trường ra quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì đã có những vi phạm liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận.

Để có thông tin đa chiều về sự việc, PV Thanh Niên đã liên hệ với cô Hồ Thị Tâm. Qua trao đổi, cô Tâm cho biết lý do khiến bản thân bị kỷ luật là vì không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và các hoạt động của Đảng, báo cáo sai sự thật, vi phạm quy chế dân chủ…

Cô Tâm cho biết thêm, dù trong sự việc có rất nhiều người liên quan, tuy nhiên chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng chỉ kỷ luật một mình cô vì các hành vi nêu trên.

Cô Tâm khẳng định đã đặt câu hỏi này hỏi với người đứng đầu nhà trường là thầy Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng, và được phản hồi rằng: Các thầy cô còn lại trong sự việc là thầy N.Đ.P (người đẩy cô Tâm trong clip) và cô D. (giáo viên chủ nhiệm) chỉ có hành động thiếu sót và sơ xuất.

Theo cô Tâm, việc chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng ra quyết định kỷ luật một mình cô là không hợp lý.

Trong ngày, Thanh Niên cũng đã liên hệ với thầy Ngô Đức Thức để nắm thêm thông tin. Tuy nhiên, thầy Thức chỉ phản hồi với lý do đang bận họp nên chưa thể thông tin.

Trước đó, ngày 22.10.2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên bị một giáo viên nam dùng tay đẩy mạnh, đuổi ra khỏi phòng học kèm theo câu nói "Bước ra!" trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong phòng học có rất nhiều học sinh và 3 giáo viên, gồm thầy N.Đ.P (người đẩy nữ giáo viên ra ngoài), cô Hồ Thị Tâm (người bị đẩy ra ngoài) và cô D. (giáo viên chủ nhiệm).

Nguyên nhân được xác định, trước đó có một số học sinh và phụ huynh lớp này phản ánh xin đổi cô Tâm vì cách giáo viên này giảng bài khiến học sinh không hiểu. Do vậy, trong tiết sinh hoạt của lớp, cô Tâm đã vào để hỏi nguyên nhân nên xảy ra ồn ào.

Lúc này, cô D. (giáo viên chủ nhiệm) không giải quyết được nên đã báo cáo với lãnh đạo nhà trường, sau đó thầy P. (giáo viên thể dục) được cử xuống khuyên. Khi sự việc đến cao trào, cô Tâm không đồng ý ra ngoài nên đã bị thầy P. thực hiện hành động trên để đưa ra khỏi lớp.

Thủ đoạn tinh vi giấu ngà voi châu Phi trong container sừng bò

Thông tin từ Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính cho biết, qua kiểm tra hàng hóa tại cảng Lạch Huyện ở TP.Hải Phòng, trong ngày 6.2.2023, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp với Công an TP.Hải Phòng bắt giữ 130 kg ngà voi châu Phi nhập lậu.

Cận cảnh thủ đoạn tinh vi giấu ngà voi châu Phi trong container sừng bò

Qua xác minh và điều tra ban đầu, lô hàng ngà voi này được đóng trong một container vận chuyển trên tàu Kota Lihat, nhập cảnh vào cảng Lạch Huyện ngày 3.2.

Theo thông tin trên đơn vận, Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ HMD có địa chỉ ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đứng tên nhập khẩu lô hàng này.

Trước đó, cũng chính doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu sừng bò nuôi từ Nigeria về Việt Nam trong một container trên tàu Xin Wen Zhou về cảng Lạch Huyện, tuy nhiên bên trong cất giấu 490 kg ngà voi. Vụ việc từng bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ ngày 2.2.

Trên đơn vận, doanh nghiệp này khai báo đây là sừng bò nuôi từ Nigeria đã qua sơ chế, làm sạch và sấy khô, mới 100%, được nhập khẩu dùng để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ.

Như vậy, trong 2 lô hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ HMD, đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ tang vật hơn 600 kg ngà voi châu Phi. Cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình

Một đoạn video cảm động về tình cảm chị em trong gia đình sau khi đăng tải đã nhận được hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm lượt yêu thích trên mạng xã hội.

'Vị khách' khiến người lính hải quân bật khóc trong đám cưới của mình

Trong câu chuyện này, một người chị gái đã nói với em trai (là lính hải quân) rằng mình sẽ không thể từ Hàn Quốc về Việt Nam để dự đám cưới em trai. Tuy nhiên, trong lúc tiệc cưới đang diễn ra thì người chị đã xuất hiện như một món quà khiến chú rể òa khóc. Được chia sẻ rộng rãi trong những ngày trước khi thanh niên tại các địa phương trên cả nước lên đường nhập ngũ, đoạn video càng làm nhiều người cảm thấy đồng cảm với những khung cảnh các thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau.

Chị Trịnh Thị Thu Hằng (30 tuổi), nhân vật chính trong clip, cho biết đám cưới diễn ra tại xã Xuân Thành, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào ngày 28.1 vừa qua. Khi em trai gọi điện thoại báo tin ngày cưới, chị đáp không về được, nhưng sau đó quyết định mua vé và sẽ về bí mật để làm món quà tinh thần động viên cậu em trai đang là một người lính hải quân.

"Suốt 2 tháng từ ngày mua vé đến khi đám cưới diễn ra, tôi nhận rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm vì sao không về dự đám cưới em. Tôi nhiều lần cũng định nói, nhưng cố gắng bí mật đến phút cuối để em bất ngờ", chị kể. Sau khi về đến sân bay Nội Bài và bay tiếp về Vinh, chị đã gọi nhờ bố chồng ra đón và không quên dặn bố chồng cùng giữ bí mật. Chị về đến nhà đúng thời điểm đám cưới vừa bắt đầu được 30 phút.

Anh Trịnh Phong Thái (28 tuổi, chú rể) bộc bạch khi chị nói không về được anh đã rất hụt hẫng. Mẹ mất, nhà chỉ còn 3 bố con nên sự có mặt của chị với anh rất quan trọng. "Chị bước vào, tôi chỉ biết ôm lấy chị và rơi nước mắt hạnh phúc. Biết là nhiều người xung quanh đang nhìn, mình tuy là người lính nhưng lúc ấy làm sao có thể cứng rắn được", chàng trai thổ lộ.

Chị Hằng sang Hàn Quốc du học từ năm 2014, sau đó ở lại định cư. Đầu năm 2021, mẹ chị đột ngột qua đời vì suy đa tạng. Ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, không có chuyến bay về nước, chị đau đớn tiễn biệt mẹ qua màn hình điện thoại. Suy sụp tinh thần, chị cũng mất đứa con đang mang trong bụng. Những cú sốc liên tục ập đến với người phụ nữ Việt nơi xa xứ khiến chị mất hơn 1 năm mới có thể vực dậy tinh thần.

Chứng kiến tình yêu thương của hai con, ông Trịnh Quang Trung (51 tuổi) cũng không kìm được nước mắt, tự đập tay lên đầu cố trấn tĩnh rồi ôm chặt hai con vào lòng. Từ ngày vợ mất, hai con đều xa nhà, mình ông lui cui trong căn nhà trống vắng. "Lúc Hằng nói không về được tôi cũng buồn, nhưng không biết phải làm sao vì công việc của con là vậy. Nhưng rồi nó lại về bất ngờ, nhìn các con yêu thương, gắn bó với nhau, tôi không mong gì hơn", ông Trung bày tỏ.

Đà Lạt trục xuất người thu tiền 'nhang khói' của du khách tại lăng Nguyễn Hữu Hào

Ngày 6.2, ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND P.5, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết sau khi nhận phản ánh của du khách và người dân, đại diện UBND P.5 tiến hành kiểm tra và xác định có người đàn ông tên Thanh (ngụ Đắk Lắk) sống lang thang ở khu vực lăng Nguyễn Hữu Hào thu tiền "nhang khói" của du khách.



Đà Lạt trục xuất người thu tiền 'nhang khói' của du khách tại lăng Nguyễn Hữu Hào

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Thanh chấm dứt việc thu tiền của du khách, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định. Cũng theo ông Việt, trước đây ông Thanh từng đến khu vực lăng Nguyễn Hữu Hào thu tiền "nhang khói" của du khách, sau đó UBND P.5 đã yêu cầu ông về Đắk Lắk.

UBND P.5 đã đề nghị Ban Quản lý rừng Lâm Viên tăng cường công tác tuần tra tại khu vực lăng Nguyễn Hữu Hào, nếu phát hiện có người thu tiền du khách tham quan thì phối hợp với UBND P.5 xử lý.

Trước đó, nhiều du khách đến lăng Nguyễn Hữu Hào tham quan phản ánh việc xuất hiện 1 người đàn ông liên tục yêu cầu những du khách đến tham quan phải đóng tiền để mua nhang.

Cập nhật diễn biến động đất kép thảm khốc ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi các đội ngũ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân trong vụ động đất mạnh gần 8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm qua (6.2 - theo giờ Việt Nam) thì một cơn địa chấn khác tiếp tục ập đến nước này với sức tàn phá tương tự.

Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu, trận động đất thứ hai mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào chiều 6.2, có tâm chấn cách thành phố Kahramanmaras ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 67km và ở độ sâu khoảng 4km. Con số thương vong của nước này liên tục tăng lên sau hai thảm kịch liên tiếp trong vòng chưa đến 12 giờ.

Động đất 7,9 độ gây thương vong hàng trăm người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Theo thống kê cách đây ít giờ, hai trận động đất kép ngày 6.2 đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria.

Đây là trận động đất nguy hiểm nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999 khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết cho đến nay là hơn 2.300 nạn nhân. Thảm kịch chưa dừng lại ở tâm chấn động đất là Thổ Nhĩ Kỳ mà còn lan đến tận 4 nước gần đó.

Tại Syria, theo số liệu từ chính quyền Damascus và các nhân viên cứu hộ tại khu vực tây bắc do lực lượng nổi dậy kiểm soát, đã có ít nhất gần 1.500 người thiệt mạng.

Sau khi lời kêu gọi hỗ trợ của các nước này được phát đi, đã có hơn 45 quốc gia/vùng lãnh thổ và các tổ chức, liên minh đề nghị hỗ trợ. Trong đó, mặc dù đang đối đầu với Nga, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine vẫn sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết để khắc phục hậu quả thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ, vào ngày hôm qua (6.2), Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Syria.

