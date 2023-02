Xem nhanh 12h ngày 4.2: Quốc Cơ-Quốc Nghiệp lập kỷ lục | Hai vụ án hy hữu ở Thanh Hóa, Đà Nẵng

Bắt nguyên Phó giám đốc CDC Hà Giang liên quan đại án Việt Á



Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang, cơ quan này tiếp tục khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo đó, các bị can bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Phạm Thị Kim Dung (55 tuổi, trú P.Minh Khai, TP.Hà Giang), nguyên Phó giám đốc CDC Hà Giang; Hoàng Thị Phượng (45 tuổi, trú TP.Hà Giang), kế toán CDC Hà Giang; và Bùi Văn Tuyển (38 tuổi, trú TP.Hà Giang), Phó giám đốc Công ty TNHH liên hợp dược Hà Giang.

Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong quá trình mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, các bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỉ đồng của nhà nước.

Liên quan đến vụ án còn có 3 bị can đã bị khởi tố trước đó về hành vi “nhận hối lộ” là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang; Tô Minh Huệ, Trưởng phòng Tài chính, kế toán; và Phan Thị Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hà Giang. Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố 3 bị can này về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mang thuốc lắc vào vũ trường mừng sinh nhật bạn gái đúng đêm công an đột kích

Ở thời điểm những dân chơi mời gọi hát hò trong tiếng nhạc xập xình tại vũ trường New Phương Đông (địa chỉ tại số 20 Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào đêm 31.1.2023, có lẽ nhiều người vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.

Ngay sau đó, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng công an 9 phường thuộc địa bàn quận Hải Châu đã đột kích vũ trường và phát hiện hàng chục người dương tính ma túy.

Có một câu chuyện khá hy hữu xảy ra trong vụ công an đột kích vào vũ trường New Phương Đông khi một dân chơi ở đây mang 30 viên thuốc lắc đến mừng sinh nhật bạn gái, cuối cùng bạn gái không đến mà người đến là công an.

Sáng 3.2.2023, Công an quận Hải Châu (tại thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội tàng trữ trái phép ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

4 bị can bị khởi tố gồm: Hồ Nhất Hải (23 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), Phan Văn Kiếm (23 tuổi, ngụ xã Đại Đồng), Võ Ngọc Phi (30 tuổi, ngụ xã Đại Minh, cùng huyện Đại Lộc) và Tô Ngọc Linh (33 tuổi, ngụ xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, cùng tỉnh Quảng Nam).

Trong đó, Võ Ngọc Phi có tiền án mua bán trái phép ma túy, mới ra tù giữa năm 2022 nhưng bị công an đưa vào diện giám sát do nghi vấn tiếp tục liên quan đến ma túy. Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Phi khai nhận mang 30 viên thuốc lắc vào vũ trường New Phương Đông mừng sinh nhật bạn gái nhưng bạn gái không đến.

Liên quan vụ án này, Trưởng công an quận Hải Châu, Đại tá Trần Phước Hương, cho biết qua trinh sát và nắm địa bàn, công an quận nghi vấn có hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong vũ trường New Phương Đông nên tập trung thu thập chứng cứ, đấu tranh.

Lúc 0 giờ ngày 31.1, Công an quận Hải Châu huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ cùng công an 9 phường thuộc địa bàn cùng tham gia, đột kích vũ trường New Phương Đông.

Vũ trường New Phương Đông (số 20 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) VĂN TIẾN

Lực lượng công an cô lập, khống chế khách tại 3 bàn nghi vấn có ma túy. Test nhanh 43 người tại 3 bàn này, lực lượng chức năng xác định có 38 người dương tính ma túy. Công an thu giữ tại hiện trường 30,5 viên thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine.

Qua xét nghiệm ngẫu nhiên hàng chục khách khác đang có mặt tại vũ trường, công an phát hiện thêm 26 người khác dương tính với chất ma túy. Như vậy, tổng số khách dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông vào thời điểm kiểm tra là 64 người.

Trong chiều 2.2, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hải Châu đã thưởng nóng công an quận về thành tích bắt 4 bị can tàng trữ trái phép ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

Lý do bầu Đức khơi mào "cuộc chiến" pháp lý và phản ứng của VPF

Tưởng chừng như “cuộc chiến” quyền lợi giữa VPF và CLB HAGL đã khép lại khi CLB này đã từ bỏ ý định không thi đấu tại V-League năm nay. Tuy nhiên thì trong diễn biến mới nhất, chủ tịch CLB này là ông Đoàn Nguyên Đức (còn được gọi là bầu Đức) đã có động thái tiếp tục làm nóng tình hình.

Lý do bầu Đức và CLB Hoàng Anh Gia Lai quyết kiện VPF ra tòa

Chia sẻ với báo chí, người đứng đầu CLB HAGL đã tuyên bố rằng ông sẽ có mặt để theo dõi trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh FC vào ngày hôm nay (4.2). Và đây cũng là ngày mà HAGL gửi đơn lên tòa án quận Nam Từ Liêm (tại Hà Nội), để kiện VPF vì cho rằng quy định về nhà tài trợ độc quyền của VPF trong Điều lệ V-League 2023 là hoàn toàn trái với quy định về tài trợ của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Theo giải thích của CLB HAGL về việc bầu Đức kiện VPF ra tòa, phía CLB này cho rằng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng không có quy định nào cho phép nhà tài trợ được độc quyền quảng cáo tại giải đấu, khẳng định sự độc quyền của VPF đã làm cho CLB HAGL không thể thực hiện đúng nội dung hợp đồng quảng cáo nước tăng lực với nhà tài trợ CLB đã ký vào ngày 5.12.2022.

Theo CLB HAGL, điều này dẫn đến hệ quả CLB HAGL sẽ bị mất nguồn tài trợ và có thể còn phải bị phạt do vi phạm hợp đồng và bồi thường cho nhà tài trợ CLB một khoản tiền rất lớn. Bên cạnh những thiệt hại về vật chất thì thiệt hại về danh dự và uy tín của CLB đối với các đối tác nước ngoài là vô cùng lớn.

Theo phía HAGL, những thiệt hại này chắc chắn sẽ làm cho CLB không có nguồn kinh phí hoạt động năm 2023 và 2024, nên dù không bỏ V-League nhưng bầu Đức vẫn quyết đâm đơn kiện VPF ra tòa.

Hoàng Anh Gia Lai và VPF khép lại “cuộc chiến” bản quyền

Trước thông tin này, VPF cho biết đã nhận thông tin từ HAGL và rất bình tĩnh đón nhận những động thái của bầu Đức. Theo đó, VPF cho biết đã có đầy đủ cơ sở pháp lý (tức những hồ sơ và các văn bản có liên quan) để bảo vệ lý lẽ đã đưa ra và đã sẵn sàng nếu như được tòa án triệu tập từ đơn kiện sắp tới của HAGL.

Được biết, lãnh đạo ngành thể thao cho biết đang nắm bắt tình hình và muốn các bên liên quan báo cáo chi tiết để nắm rõ vụ việc, trong đó có cả báo cáo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF. Từ báo cáo của các bên, ngành thể thao sẽ phân tích và tìm hiểu tường tận bản chất sự việc để đưa ra phương án giải quyết thấu đáo.

Tình tiết bất ngờ vụ nhóm cán bộ đánh bạc trong chi cục dự trữ Nhà nước huyện

Ngày 3.2.2023, thông tin từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ tham gia vụ đánh bạc tại trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung để phục vụ công tác điều tra. Nếu ai theo dõi vụ việc này sẽ thấy hơi bất ngờ bởi theo thông tin ban đầu thì lực lượng chức năng chỉ phát hiện 4 cán bộ đánh bạc trong trụ sở. Tuy nhiên, qua đấu tranh, nhóm 4 cán bộ đánh bạc đã khai nhận thêm một người nữa được cho là cũng từng tham gia nhưng đã rời chiếu bạc sớm.

Tình tiết bất ngờ vụ nhóm cán bộ đánh bạc trong chi cục dự trữ Nhà nước

Các cán bộ tham gia đánh bài ăn tiền đều công tác tại Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, và bị tạm đình chỉ công tác, gồm: Bùi Bách Linh, Phó chi cục trưởng; Lưu Quang Điệp, Trưởng Bộ phận tài vụ quản trị kiêm kế toán trưởng; Lê Bá Long, kỹ thuật viên bảo quản; Vũ Văn Dũng, Phó trưởng kho; Nguyễn Thành Luân, thủ kho bảo quản.

Thời gian tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 2.2 cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Trong số này, ông Nguyễn Thành Luân (34 tuổi) đã bị 4 người còn lại khai ra việc có tham gia chơi với nhóm này nhưng đi về trước khi lực lượng công an huyện ập vào bắt quả tang.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 2.2.2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có văn bản yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có phương án phân công, bố trí công tác phù hợp; giao nhiệm vụ phụ trách kế toán của Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung; đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị này được liên tục, đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa khẩn trương báo cáo về sự việc xảy ra tại đơn vị, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan (nếu có); tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện đúng các quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của công chức, kiên quyết không bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm.

Khởi tố 4 cán bộ đánh bạc trong chi cục dự trữ Nhà nước

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.1.2023 (tức mùng 6 tết), tại trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, lực lượng của Công an huyện Hà Trung bắt quả tang vụ đánh bài ăn tiền. Trên chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ gần 14 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can để phục vụ điều tra.

Cá voi dài hơn 2 mét trôi dạt vào bờ biển Quy Nhơn

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 3.2.2023, một thanh niên ở xã Nhơn Lý (thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phát hiện một con cá voi đã chết, bị sóng đánh dạt vào bờ biển thuộc địa phận xã này nên kéo xuống mép nước và báo cho chính quyền địa phương xử lý.

Theo nguồn tin, cá voi này dài hơn 2 mét và nặng khoảng 50 kg. Hiện tại, Chính quyền xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận thông tin và xử lý chôn cất xác cá voi này để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Cá voi trôi dài hơn 2 mét vào bờ biển Quy Nhơn

TP.HCM: Xe bồn chở 20.000 lít xăng phát nổ, lan sang nhiều nhà dân

Đến hơn 15 giờ ngày 3.2, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng bị bốc cháy, lan sang nhiều nhà dân.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, chiếc xe bồn biển số 50H - 180.85 do một nam tài xế điều khiển chở khoảng 20.000 lít xăng, dừng đỗ trước một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc xã Long Thới, H.Nhà Bè) thì bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt.

Cận cảnh xe bồn chở xăng phát nổ, lan sang nhiều nhà dân

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 1 nhà dân, 1 tiệm sửa xe và 1 cơ sở thu mua phế liệu. Tại hiện trường, ngọn lửa cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ, khói bốc cao, người dân khu vực hoảng loạn ôm đồ đạc tháo chạy.

Theo người dân khu vực, thời điểm đám cháy bùng lên, cháy lan, trong căn nhà có một người đàn ông đang ngủ trưa, may mắn kịp chạy thoát thân.

Nhận tin báo, Công an H.Nhà Bè có mặt phong tỏa hiện trường, di dời người dân, đảm bảo an toàn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Nhà Bè nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến hơn 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bồn cùng nhiều tài sản của người dân bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được Công an H.Nhà Bè làm rõ.

Mùn biển chất thành đống, nhuộm đen bãi biển Cửa Lò

Người dân địa phương tại vùng biển Cửa Lò (thuộc TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết vào mùa đông các năm trước, mùn biển vẫn thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không nhiều bằng năm nay. Đến ngày 3.2.2023, cơ quan chức năng TX.Cửa Lò đã huy động máy múc và công nhân thu dọn mùn biển dạt vào bãi biển, chất thành từng đống mùn, sau đó cho xe chở đi xử lý.

Mùn biển chất thành đống, nhuộm đen bãi biển Cửa Lò

Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường TX.Cửa Lò, cho biết mỗi ngày công nhân môi trường thu gom, chở khoảng 10 xe mùn đến nơi xử lý. Mùn khá nhẹ nên việc thu gom không quá khó khăn. Ông Đối cũng nhận định hiện tượng này có thể do vỏ cây hoặc do hoạt động đốt than từ rừng núi và theo nước sông chảy xuống, dạt vào bãi biển.

Bãi biển Cửa Lò dài gần 10 km, trong đó có hơn 5 km là bãi tắm. Hằng năm, Cửa Lò thu hút khoảng 3 đến 4 triệu lượt khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng. Hiện tại, mùn biển xuất hiện vào thời điểm trời đang lạnh, du lịch biển chưa hoạt động nên chưa gây nhiều ảnh hưởng đến du lịch địa phương.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục Guinness mới

Buổi xác lập kỷ lục diễn ra vào tối 3.2 (giờ Việt Nam), trễ hơn 1 tiếng so với dự kiến ban đầu. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phải vừa bịt mắt, vừa chồng đầu leo lên 10 bậc thang, đi ngang con đường dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc thang...

Theo quy định của Tổ chức kỷ lục Guinness ở Ý, anh em nhà họ Giang có 3 lần thực hiện. Tuy nhiên, chỉ lần đầu tiên, họ đã hoàn thành trong thời gian 115 giây. Cả hai không giấu được xúc động khi có thêm một thành tích ấn tượng, là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của hai anh em suốt 20 năm qua.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục Guinness mới

Quốc Cơ tự hào khi có thêm cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Anh kể trong quá trình xác lập kỷ lục đã suýt gặp sự cố nhưng may mắn lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt. Trong khi đó, Quốc Nghiệp chia sẻ: "Tôi chỉ biết làm thật tốt trách nhiệm của mình vì có biết bao sự lo lắng. Chúng tôi nghĩ mình chỉ làm một lần thôi chứ không có lần thứ 2. Cho dù có gì cũng phải giữ bình tĩnh. Và chính điều đó giúp chúng tôi vượt qua".

Đồng thời, anh em nhà họ Giang gửi lời cảm ơn khán giả đã tin tưởng, ủng hộ mình trong hành trình vừa qua. Quốc Cơ nói đó chính là động lực để cả hai xác lập thành công kỷ lục thế giới mới.

Trước đó, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp căng thẳng, áp lực vì liên tục gặp sự cố té ngã trong quá trình tập luyện, khiến cả hai chấn thương nhẹ. Thậm chí trước ngày lập kỷ lục, anh em nhà họ Giang có buổi tập luyện thực tế trên giàn trình diễn chính thức.

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vỡ òa khi chạm đến cột mốc mới trong sự nghiệp Hải An

Trong buổi tập, khi không bịt mắt di chuyển, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thành công với thời gian 95 giây. Tuy nhiên, khi bịt mắt, Quốc Cơ bị lệch hướng, trượt chân nên Quốc Nghiệp té xuống đệm an toàn. Trước sự cố này, họ quyết định ngưng tập. Hai anh em không tránh khỏi áp lực vì lần lập kỷ lục này khá khó, lại bị giới hạn về mặt thời gian.

Anh em nhà họ Giang được khen ngợi khi thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng việc diện áo dài nơi xứ người Hải An

Sau thành tích này, hai anh em Quốc Cơ - Quốc nghiệp bày tỏ mong muốn được trở về nhà thật sớm để đoàn tụ bên gia đình. Đồng thời, Quốc Cơ hy vọng có thể gặp gỡ, gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ cả hai trong thời gian qua. "Đây là chặng đường rất dài và đến lúc chúng tôi dừng lại. Tôi không biết nói gì ngoài việc cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy hài lòng", anh chia sẻ.

Đức cho gửi xe tăng Leopard 1 đến Ukraine, có thể cấp thêm xe phòng không Gepard

Báo Sueddeutsche Zeitung tại Đức ngày 3.2 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết việc giao xe tăng Leopard cho Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau khi các xe tăng này được sửa chữa xong.

Đức cho gửi xe tăng Leopard 1 đến Ukraine, có thể cấp thêm xe phòng không Gepard

Hai công ty chuyên sản xuất trang thiết bị quân sự Rheinmetall và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) muốn tân trang lại hàng chục xe tăng Leopard 1 và có thể cung cấp chúng cho Ukraine nếu Kyiv sẵn sàng mua chúng.

Tờ báo cũng cho hay một số quan chức Đức đã thảo luận với Bộ Ngoại giao Qatar về khả năng mua lại 15 tổ hợp phòng không di động Gepard mà Doha đã mua để bảo vệ các sân vận động trong mùa World Cup 2022. Ngoài ra, Berlin cũng đang cố gắng mua thêm đạn dược từ Qatar.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoriu cho biết "Xe phòng không Gepard đã cho thấy rất rõ khả năng của chúng trong cuộc chiến ở Ukraine Nếu chúng tôi có thể nhận được nhiều hơn từ các đối tác ở đây, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho người Ukraine".

"Kẻ hủy diệt" BMPT Terminator Nga có làm được gì tại Ukraine?

